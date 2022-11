Sondage : les Américains religieux moins préoccupés par le changement climatique

NEW YORK (AP) – La plupart des adultes aux États-Unis – y compris une grande majorité de chrétiens et de personnes qui s’identifient à d’autres religions – considèrent la Terre comme sacrée et croient que Dieu a donné aux humains le devoir d’en prendre soin.

Mais les Américains très religieux – ceux qui prient quotidiennement, assistent régulièrement aux services religieux et considèrent la religion comme essentielle dans leur vie – sont beaucoup moins susceptibles que les autres adultes américains d’exprimer leur inquiétude face au réchauffement climatique.

Ce sont parmi les principales conclusions d’un rapport complet publié jeudi par le Pew Research Center, qui a interrogé 10 156 adultes américains du 11 avril au 17 avril. Sa marge d’erreur pour l’échantillon complet de répondants est de plus ou moins 1,6 point de pourcentage.

L’enquête indique que les Américains religieux ont tendance à être moins préoccupés par le changement climatique pour plusieurs raisons.

“D’abord et avant tout, la politique : le principal moteur de l’opinion publique américaine sur le climat est le parti politique, pas la religion”, indique le rapport.

“Les Américains très religieux sont plus enclins que les autres à s’identifier ou à se pencher vers le parti républicain, et les républicains ont tendance à être beaucoup moins susceptibles que les démocrates de croire que l’activité humaine (comme la combustion de combustibles fossiles) réchauffe la Terre ou de considérer le changement climatique comme un Problème sérieux.”

En réponse aux conclusions, la révérende Richenda Fairhurst, intendante du climat à l’organisation à but non lucratif Circle Faith Future, a déclaré que la culture cloisonnée en Amérique sème davantage de division au lieu d’inspirer le travail d’équipe.

« Je ne sais pas à qui cela sert », dit-elle. “Mais cela ne sert pas la communauté – et ce n’est certainement pas au service de la planète.”

Le sondage a révélé qu’environ les trois quarts (74%) des Américains religieux disent que la Terre est sacrée. Une plus grande part (80%) ressent un sentiment d’intendance – et est entièrement ou majoritairement d’accord avec l’idée que “Dieu a donné aux humains le devoir de protéger et de prendre soin de la Terre, y compris les plantes et les animaux”.

Les religieux américains qui se préoccupent peu ou pas du changement climatique disent également « qu’il y a des problèmes beaucoup plus importants dans le monde, que Dieu contrôle le climat et qu’ils ne croient pas que le climat change réellement ».

De nombreux Américains religieux s’inquiètent également des conséquences potentielles des réglementations environnementales, notamment la perte des libertés individuelles, la diminution des emplois ou l’augmentation des prix de l’énergie, indique le rapport.

L’enquête a également révélé que les deux tiers des adultes américains qui sont affiliés à une religion disent que les écritures de leur foi incluent des leçons sur l’environnement, et environ quatre sur dix disent qu’ils ont prié pour l’environnement au cours de l’année écoulée.

Les points de vue, indique le rapport, sont communs à toute une gamme de traditions religieuses.

Les trois quarts des protestants évangéliques et des membres d’églises protestantes historiquement noires disent que la Bible contient des leçons sur l’environnement. Selon le sondage, huit catholiques américains sur dix et les protestants traditionnels disent que la Terre est sacrée, tout comme 77% des religions non chrétiennes.

Mais les chrétiens, et plus largement les Américains religieux, sont divisés dans leurs opinions sur le changement climatique, indique le rapport.

Ceux qui considèrent le changement climatique comme « un problème extrêmement ou très grave » vont de 68 % des adultes qui s’identifient à la tradition protestante historiquement noire, à 34 % des protestants évangéliques.

Dans aucune des principales traditions protestantes, la majorité n’a dit que la Terre se réchauffait principalement à cause de l’activité humaine ; seulement 32% des évangéliques ont ressenti cela.

Le rapport indique que les personnes non affiliées à la religion – le groupe qui connaît la croissance la plus rapide dans les sondages interrogeant les Américains sur leur identité religieuse – sont beaucoup plus susceptibles de dire que le changement climatique est un problème extrême ou très grave (70%) que les Américains affiliés à la religion (52%).

Communément appelés les «nones», ils se décrivent comme athées, agnostiques ou «rien de particulier». Le rapport indique qu’ils sont beaucoup plus susceptibles de dire que la Terre se réchauffe principalement à cause de l’activité induite par l’homme (66%) que ceux qui sont affiliés à une religion (47%).

L’enquête offre des indices sur les raisons pour lesquelles les Américains religieux sont moins susceptibles de se soucier du changement climatique que ceux qui n’ont pas de religion, malgré le lien entre leurs croyances et la protection de l’environnement :

• Pour les congrégations américaines, le changement climatique ne semble pas être une préoccupation majeure. Le rapport indique que parmi tous les adultes américains qui assistent à des services religieux au moins une ou deux fois par mois, seuls 8 % disent « entendre beaucoup ou pas mal parler du changement climatique dans les sermons ».

• Un sur cinq dit avoir entendu une discussion sur le sujet depuis la chaire.

• Et seulement 6 % des membres de la congrégation américains disent qu’ils parlent beaucoup ou assez du changement climatique avec d’autres personnes dans leur congrégation.

Les Américains très religieux sont également moins susceptibles de considérer les pratiques énergétiques inefficaces comme moralement répréhensibles, indique le rapport. Ce même schéma est également observé lorsqu’on les interroge sur la consommation d’aliments qui nécessitent beaucoup d’énergie pour être produits.

Le révérend Fletcher Harper, prêtre épiscopal et directeur exécutif de GreenFaith, une organisation environnementale multiconfessionnelle mondiale basée à New York, a déclaré qu’il n’était pas surpris par les résultats car il ne voit pas les Américains culturellement et politiquement conservateurs accorder la priorité à l’action climatique. .

“Ce que cette étude ne nous dit pas, cependant, c’est le rôle que la religion, lorsqu’elle est utilisée efficacement, peut jouer pour amener les personnes concernées mais inactives à l’action publique en faveur du climat”, a déclaré Harper. “Cela justifie des recherches supplémentaires afin que nous puissions tous mieux comprendre le rôle positif que la religion peut jouer dans la lutte contre le changement climatique.”

La couverture religieuse d’Associated Press reçoit un soutien grâce à la collaboration de l’AP avec The Conversation US, avec un financement de Lilly Endowment Inc. L’AP est seul responsable de ce contenu.

Luis Andres Henao, Associated Press