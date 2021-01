Les socialistes de DC livrent du charbon au Congrès le matin de Noël tout en exigeant un chèque de 2 000 $ par mois pour les Américains souffrant pendant la pandémie, le 25 décembre 2020. | Bill Clark / CQ-Roll Call via Getty Images

Les électeurs sont-ils prêts à sacrifier des vies et la stabilité financière pour garder les chèques de relance Covid-19 hors des «mauvaises» mains?

Au milieu de l’une des pires crises sanitaires et économiques que les États-Unis aient connue depuis des décennies, les Américains sont tout aussi soucieux de s’assurer que l’aide aille aux «bonnes personnes» que de fournir de l’aide.

Un nouveau sondage auprès de 1 164 électeurs probables mené du 15 au 19 janvier par Vox et Data for Progress (DFP) révèle une vérité souvent ignorée: parfois, la raison pour laquelle une politique optimale ne se produit pas n’est pas à cause de mauvais politiciens; c’est parce que les électeurs ne veulent pas qu’il soit adopté.

Dans le sondage, 60% des électeurs probables ont déclaré qu’ils soutiendraient l’envoi d’un paiement unique de 1400 $ à la plupart des Américains dans le cadre de l’aide à Covid-19. C’est une excellente nouvelle – il a été démontré que les chèques de relance de 1 200 $ de l’année dernière ont réduit la pauvreté et aidé les Américains à rester à flot dans les premiers mois de la crise.

Mais ce même nombre (60%) soutient la condition de ressources de l’aide, en accord avec l’affirmation: «Les chèques devraient être progressivement supprimés en fonction du revenu afin que les personnes à revenu élevé reçoivent moins d’argent.» Le sondage, qui a une marge d’erreur de 2,9 points de pourcentage, a également révélé que presque autant d’électeurs probables (56%) sont opposés à l’envoi de chèques de relance aux sans-papiers.

Les électeurs peuvent ne pas comprendre pleinement les compromis entre les conditions de ressources et la restriction de l’aide aux Américains sans papiers (à savoir, que de nombreuses personnes éprouvant des difficultés financières peuvent être laissées de côté en raison d’un mauvais ciblage). Mais la position est cohérente avec un autre résultat de DFP, qui Matt Yglesias a écrit à propos de son bulletin Slow Boring, révélant que les électeurs préféreraient que certaines doses de vaccins expirent plutôt que de permettre à «certaines personnes de faire la queue». En substance, cela signifie que la plupart des électeurs préfèrent que plus de personnes contractent le Covid-19 et meurent potentiellement plutôt que de recevoir une dose de vaccin avant de «devoir».

L’opposition aux riches recevant une aide financière du gouvernement et l’hostilité envers les immigrants sans papiers ne sont pas surprenantes, mais ces résultats mettent en évidence quelque chose de très important: les électeurs sont tellement préoccupés par la perception de «l’équité» de la réponse économique qu’elle pourrait entrave l’élaboration de politiques optimales.

Que pourrait nous coûter cet engagement «d’équité»? Beaucoup.

Le coût de «l’équité» en temps de crise

En mars dernier, Dylan Matthews de Vox a écrit sur les raisons pour lesquelles le Congrès ne devrait pas tester ses ressources:

N’essayez pas de tester les ressources ou d’empêcher les paiements d’aller aux riches; si nous craignons que l’argent va aux gens qui n’en ont pas besoin, imposez simplement les riches plus tard, lorsque nous aurons survécu à l’épidémie. Si vous devez tester vos ressources, ce plan approuvé par les représentants Tim Ryan et Ro Khanna établit un bon équilibre. Ce n’est pas le moment de concevoir des politiques compliquées. Le moment est venu de mettre immédiatement de l’argent dans les poches des gens.

L’argument est simple: l’Amérique est en crise et c’est un compromis entre vitesse et précision. Oui, certaines personnes qui reçoivent de l’argent peuvent l’épargner, elles ne seront peut-être pas affectées financièrement par la pandémie et cela peut sembler injuste, mais il vaut mieux que tous ceux qui luttent obtiennent l’argent le plus rapidement possible plutôt que de ralentir le processus en raison d’un défaut. conception de la justice.

Près d’un an s’est écoulé, mais la crise est toujours horrible et progresse toujours rapidement. Les États-Unis ont dépassé les 400 000 décès ce mois-ci et, comme l’a rapporté Emily Stewart de Vox, «la semaine précédente [President Joe] Biden a pris ses fonctions, 1,4 million d’Américains ont déposé une demande de chômage. Biden a proposé un programme de secours Covid-19 de 1,9 billion de dollars pour répondre au coût économique continu.

Les partisans des conditions de ressources peuvent indiquer des données récentes selon lesquelles les chèques de relance aux Américains gagnant plus de 75 000 dollars ne profitent pas à l’économie – en arguant essentiellement que c’est un gaspillage de dépenses gouvernementales. Cependant, comme l’a souligné Matthews, la solution simple à cela serait de simplement taxer plus tard les riches plus tard pour récupérer les coûts au lieu de perdre du temps pendant une pandémie à essayer de concevoir le programme optimal. De plus, nous n’avons ces données que rétrospectivement – à l’époque, il n’était pas évident de savoir où se situait la ligne de démarcation entre «touché par la pandémie» et «non touché».

NOUVEAU: les chèques de relance pour les Américains gagnant plus de 75000 $ ne profitent pas à l’économie, selon de nouvelles données Que s’est-il passé avec un stimulus de 600 $?

Les ménages de moins de 50 000 USD l’ont dépensé le plus rapidement possible

Les ménages de plus de 75000 USD économisent principalement des données ithttps: //t.co/48Q1mUgrHS via @OppInsights pic.twitter.com/tO2hiJA95E – Heather Long (@byHeatherLong) 26 janvier 2021

De plus, il y a un coût réel à essayer d’être juste de cette façon. Prenez les citoyens nés aux États-Unis ou naturalisés qui partagent un ménage avec des membres de la famille immigrés qui ne sont pas citoyens. Bien qu’eux-mêmes se soient qualifiés pour l’aide, en raison de la manière dont la loi CARES a été rédigée, ils ont été exclus parce qu’ils vivaient dans un ménage mixte. Comme Nicole Narea de Vox a rapporté en mai que cela signifiait «qu’environ 16,7 millions de personnes vivant dans des ménages à statut mixte dans tout le pays, dont 8,2 millions de citoyens nés aux États-Unis ou naturalisés», risquaient de ne pas recevoir leur aide à la relance.

Dans le deuxième plan de relance adopté à la fin de 2020, le Congrès a tenté de rectifier cela en autorisant «les ménages à statut mixte avec des membres de la famille sans papiers à recevoir des chèques de relance qui leur ont été refusés … au printemps», a rapporté CBS News. Cela a également rendu le stimulus de la Loi CARES rétroactif, mais il pourrait y avoir des millions de familles pour qui il est trop tard. (La proposition de 1,9 billion de dollars de Biden vise également à garantir que les ménages à statut mixte reçoivent une aide, bien qu’il n’ait pas proposé d’autoriser les immigrants sans papiers à recevoir cette prestation.)

Pour certains, il semble individuellement rationnel qu’un Américain documenté gagnant moins de 75 000 $ soit en faveur de la condition de ressources et de l’exclusion des sans-papiers pendant une crise. D’un point de vue humanitaire, les immigrés sans papiers, qui ont été touchés de manière disproportionnée par la crise et représentent une grande partie des travailleurs essentiels du pays, méritent une aide. Mais d’un point de vue purement intéressé, il est logique que d’autres Américains soutiennent également l’aide directe: L’instabilité financière parmi les groupes vivant en marge de la société a des ramifications pour tout le monde – des études récentes ont montré que les expulsions et le sans-abrisme augmentent le taux d’infection pour la communauté, pas seulement pour les personnes en crise.

Un aspect positif dans le sondage est la conclusion que 51% des électeurs probables sont en faveur des stabilisateurs automatiques qui «déclenchent automatiquement plus de dépenses pour des programmes comme l’assurance-chômage ou SNAP si l’économie subit une contraction. C’est quelque chose pour lequel Biden a signalé son soutien et qui pourrait aider le pays à éviter de perdre un temps précieux la prochaine fois qu’il y aura une récession.