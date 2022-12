Sondage : Le soutien en baisse pour l’aide américaine à durée indéterminée à l’Ukraine

Une forte majorité d’Américains continue de soutenir l’envoi d’armes et d’aide économique à l’Ukraine, selon un sondage publié lundi. Mais alors que le conflit se prolonge dans l’hiver, les Américains sont divisés sur la question de savoir si Washington devrait pousser l’Ukraine à parvenir à une paix négociée dès que possible.

Plus des deux tiers des personnes interrogées soutiennent l’approvisionnement de l’Ukraine en armes et en aide économique, et environ les trois quarts soutiennent l’acceptation des réfugiés ukrainiens et la sanction de la Russie, selon l’enquête menée par le Chicago Council on Global Affairs le mois dernier.