Sondage : le Parti québécois toujours en avance et maintenant en territoire majoritaire

Le Parti québécois a profité de la rentrée parlementaire pour consolider son avance sur la Coalition Avenir Québec (CAQ), dont l’embellie estivale concernant l’heure que lui porte l’électorat semble s’être évaporée, indique un nouveau sondage Pallas Data effectué pour le compte de Qc125 et de L’actualité.

Six ans après l’arrivée de la CAQ au pouvoir (1euh octobre 2018) et au début de la seconde moitié du présent mandat du gouvernement de François Legault, la stagnation des appuis à son parti profite essentiellement au Parti québécois (PQ). À telle enseigne que selon ces nouvelles données, le chef Paul St-Pierre Plamondon aurait pu se retrouver à la tête d’un gouvernement majoritaire si des élections avaient eu lieu la dernière semaine.

Avec 34 % des intentions de vote chez les électeurs décidés ou enclins dans ce coup de sonde tenu le 26 septembre, le parti souverainiste obtient presque la même récolte qu’au dernier sondage Pallas Data, réalisé au début de l’été (33 %) .

À l’échelle nationale, l’avance du PQ sur la CAQ semble être revenu au niveau d’avant l’été, alors qu’un sondage de la maison Léger pour Québecor réalisé à la fin août accordait plutôt un avantage de cinq points. C’était toutefois avant le début des déboires du projet d’usine de batteries Northvolt et avant certaines sorties publiques controversées de François Legault, notamment au sujet du vote de confiance de la Chambre des communes sur le gouvernement Trudeau.

À 22 %, la Coalition Avenir Québec obtient le même score qu’en juin dernier dans le sondage Pallas, mais deux points de moins que dans celui de Léger, ce qui reste dans les marges d’erreur. Ce dernier avait également mesuré une modeste taux de satisfaction de l’électorat envers le gouvernement, ce qui ne semble pas s’être traduit par des appuis supplémentaires.

À cette étape qu’est la mi-mandat, la pente à grimper n’est pas moins abrupte qu’elle pouvait l’être au printemps pour l’équipe caquiste.

De son côté, le Parti libéral du Québec (PLQ), toujours sans chef permanent, se maintient et récolte 18 % à l’échelle du Québec. Si le PLQ se trouve près de sa vitesse de croisière de la dernière année dans ce nouveau sondage, il se classe toujours dernier auprès de la majorité francophone ainsi qu’à l’extérieur des agglomérations de Montréal et de Québec, ce qui limite le potentiel de croissance du parti dans les conditions actuelles.

Même sans député à l’Assemblée nationale, le Parti conservateur du Québec (PCQ) parvient à récolter 14 % des intentions de vote. Dans un sondage Pallas qui avait été commandé et rendu public par le PCQ au début septembrele PCQ obtenait un score identique de 14 %, alors que Léger plaçait les conservateurs à 13 % deux semaines plus tôt.

Quant à Québec solidaire (QS), les fluctuations statistiques demeurent essentiellement dans les marges d’erreur, mais toujours à son désavantage. Son score de 12 % représente tout de même une chute de quatre points par rapport à l’enquête de Pallas de juin. Un sondage Léger en mai lui avait également mesuré 12 % pour Québec solidaire, mais les troupes de Nadeau-Dubois avaient ensuite bondi à 15 % en août.

En avance partout

Ce qui permet au Parti québécois d’envisager qu’il pourrait être en mesure d’ancien un gouvernement majoritaire, c’est sa prédominance dans plusieurs sous-segments de la population, selon l’âge et la région des répondants.

Le PQ bénéficie ainsi d’une avance sur la CAQ bien au-delà de la marge d’erreur dans tous les sous-ensembles régionaux, même dans le grand Montréal, où Paul St-Pierre Plamondon fait le plein de partisans dans « le 450 ».

À Québec et dans ses environs, la CAQ est même chauffée par le PCQ, qui est à égalité statistique avec la formation de François Legault au deuxième rang. Selon les classes d’âge, l’avance du PQ sur la CAQ varie de 8 à 17 points.

Avec de telles intentions et une fragmentation du vote, le Parti québécois se retrouverait en territoire majoritaire si un examen avait eu lieu au début de l’automne. Sa récolte de 42 % des électeurs francophones, une avance considérable de 19 points sur la CAQ auprès de ce sous-échantillon majoritaire, est encore plus payante. Une telle domination pourrait se transformer en des gains substantiels de sièges en région, dans les couronnes de Montréal et dans la Capitale-Nationale

Cette combinaison de circonscriptions est exactement celle qui a porté la CAQ au pouvoir en 2018 et 2022. Ces électeurs transfuges dont les appuis ont migré de la CAQ au PQ dans la dernière année détiennent les clés du pouvoir à l’Assemblée nationale et, du moins pour l’instant, ils penchent lourdement en faveur de la formation souverainiste.

Ça promet donc pour cet automne en politique québécoise.

Ce sondage Pallas Data a été réalisé le 26 septembre 2024 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 111 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies par réponse vocale interactive au moyen d’appels téléphoniques sur des lignes terrestres et cellulaires. La marge d’erreur de l’échantillon entier est de ±3 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez le rapport du sondage ici. Le sondage a été commandé par Qc125.