Sondage lancé après la mort d’une femme de 43 ans en garde à vue après s’être effondrée dans une cellule

Le chien de garde de la police a ouvert une enquête après qu’une femme de 43 ans s’est effondrée et est décédée dans sa cellule en garde à vue.

La femme a été arrêtée à Tunbridge Wells par la police du Kent peu avant 20 heures vendredi dernier et a été emmenée au poste de police de Tonbridge.

La femme a été emmenée au poste de police de Tonbridge Crédit : Google

À 13 heures le lendemain, les flics ont trouvé la femme inconsciente et ayant du mal à respirer lors d’un contrôle de routine de l’aide sociale.

Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux mais son décès a été constaté.

À la suite d’un renvoi obligatoire de la police de Kent, le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a ouvert une enquête sur sa mort.

Le directeur régional de l’IOPC, Graham Beesley, a déclaré : « Mes pensées vont aux proches de la femme et à toutes les personnes touchées par sa mort.

« Nous avons pris contact avec ses proches et leur avons expliqué notre rôle.

« Il est important que nous remplissions notre rôle de mener une enquête indépendante sur toutes les circonstances entourant son contact avec la police.

« Nous examinerons toutes les actions et décisions des officiers et du personnel impliqués dans sa détention, y compris la visualisation des dossiers de garde à vue et de la vidéosurveillance, ainsi que les contrôles de bien-être qui ont été effectués sur elle au cours de cette période.

« Notre enquête n’en est qu’à ses débuts. »

Un porte-parole de la police de Kent a confirmé que la force avait fait un renvoi obligatoire après le décès de la femme.

« Le service d’ambulance de la côte sud-est a été appelé au poste de police de Tonbridge peu avant 13 heures après que la femme, qui avait la quarantaine, a été retrouvée inconsciente dans sa cellule lors d’un contrôle de routine de l’aide sociale », a déclaré un porte-parole à Kent Live.

« Elle a été déclarée morte sur les lieux.

« Les enquêteurs de l’IOPC se sont rendus au poste de police et ont ouvert une enquête indépendante sur les circonstances. »

Un examen post-mortem qui a eu lieu dimanche n’a pas été concluant en attendant d’autres tests, a déclaré l’IOPC.