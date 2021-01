Les drapeaux de Trump flottent alors que les partisans du président Donald Trump occupent les marches du Capitole américain. | Cheval Shay / NurPhoto / Getty Images

Un nouveau sondage révèle qu’une nation est unie pour s’opposer aux attaques du Capitole mais divisée sur qui est à blâmer.

Une écrasante majorité d’Américains désapprouve la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier, mais la plupart des républicains affirment que le président Donald Trump n’est pas responsable de l’attaque – et près de la moitié disent que les législateurs républicains ne sont pas allés assez loin pour soutenir les efforts du président pour renverser la situation. les résultats de l’élection, selon un nouveau sondage Washington Post-ABC News.

Le sondage – qui interroge 1002 adultes américains et a été réalisé du 10 au 13 janvier – brosse un tableau frappant et trouve un consensus national sur le caractère inapproprié de ce qui s’est passé au Capitole, tout en révélant des divisions familières sur qui est à blâmer pour l’épisode. .

Le sondage a révélé que près de 9 Américains sur 10 s’opposent à l’assaut du Capitole et que 80% s’opposent fermement à l’attaque.

Mais lorsqu’on lui demande qui est à blâmer – et quelles sont, le cas échéant, les répercussions que Trump devrait subir pour avoir promu un rassemblement «sauvage» qui a finalement envahi la législature du pays et entraîné la mort de cinq personnes – rien n’approche le consensus.

Alors que la majorité du public désapprouve le comportement du président, Trump conserve toujours un large soutien des républicains, tout comme sa campagne de désinformation pour discréditer les résultats des élections de 2020.

Le sondage a révélé que 56% des Américains pensent que le Congrès devrait démettre Trump de ses fonctions et l’empêcher d’occuper des fonctions électives à l’avenir. Mais parmi les républicains, 89% s’opposent à une telle ligne de conduite.

La raison semble simple: les sondeurs ont trouvé que la plupart des républicains ne pensaient pas qu’il avait fait quelque chose de mal.

Alors que 66% des Américains pensent que Trump a agi de manière irresponsable dans ses déclarations et ses actions depuis les élections, 66% des républicains pensent qu’il a agi de manière responsable, selon le sondage.

Alors que 57% des Américains pensent que Trump porte une grande ou une bonne part de responsabilité dans l’attaque violente, 56% des républicains disent que Trump n’est pas responsable – et 22% disent qu’il en porte une partie. Comme le dit Greg Sargent du Post dans son analyse des résultats du sondage, parmi les républicains, cela signifie que 78% des républicains innocentent au moins partiellement le président.

Un grand pourcentage de républicains estiment également que les dirigeants du GOP auraient dû en fait aller plus loin dans leurs efforts pour soutenir la tentative de Trump d’annuler les résultats des élections. Alors que 52% des Américains pensent que les dirigeants du GOP sont allés trop loin en soutenant les (fausses) déclarations de Trump sur les résultats des élections, 48% des républicains ont déclaré qu’ils ne sont pas allés assez loin.

Un fossé similaire est également apparent dans les résultats du sondage sur la question de savoir si Trump devrait être tenu légalement responsable de l’attaque. La plupart des Américains pensent qu’il devrait être pénalement accusé pour son rôle; seulement 1 républicain sur 8 est d’accord.

Ces conclusions de républicains réticents à attribuer le blâme à Trump correspondent aux tendances d’autres enquêtes. Comme l’a écrit Sean Collins de Vox dans une analyse des sondages effectués immédiatement après l’attaque du Capitole, une grande partie des républicains sont enclins à croire que l’émeute n’était pas seulement la faute de Trump, mais en fait quelque chose que les démocrates devraient être blâmés.

«Au lieu de placer l’insurrection aux pieds de Trump, 52% des républicains ont dit à YouGov que c’était en fait la faute de Biden; 42% des républicains ont dit la même chose à Morning Consult – et 48% des républicains ont déclaré à Morning Consult que les démocrates au Congrès étaient également à blâmer », a écrit Collins la semaine dernière.

Le soutien de Trump semble faiblir – pas s’effondrer

Il y a cependant des signes qu’un nombre important de républicains doutent que Trump soit le bon leader pour leur parti à l’avenir. Selon le nouveau sondage Washington Post-ABC News, moins de 6 républicains et indépendants de tendance républicaine sur 10 disent que les chefs de parti devraient suivre l’exemple de Trump à l’avenir, tandis que 35% disent qu’ils devraient s’éloigner de Trump – «un sentiment qui a pratiquement doublé de 18% en 2018. »

L’engagement persistant des conservateurs envers Trump pose des dilemmes importants aux républicains après le départ de Trump. Dernièrement, Trump a adopté une position quelque peu contradictoire contre certains segments de son parti, menaçant de soutenir les principaux opposants des législateurs qu’il n’aime pas. Les républicains de l’establishment craignent qu’une scission du parti alimentée par Trump ne nuise à leurs perspectives alors qu’ils se préparent aux élections de mi-mandat.

Et certains législateurs républicains trouvent le style politique de Trump imprévisible, trop transgressif des normes politiques et une distraction de leur programme politique. Cela expliquerait en partie pourquoi le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, envisagerait de voter pour condamner Trump dans un procès de destitution au Sénat et pourquoi certains républicains s’efforcent déjà de vaincre les candidats de style Trump aux élections de 2022.

Mais, comme le montre ce sondage, Trump a toujours le soutien enthousiaste de nombreux membres du GOP. Indépendamment de la façon dont les principaux législateurs du parti peuvent le voir, ils pourraient risquer de s’aliéner leur propre base s’ils essayaient de s’éloigner trop de lui ou de le sanctionner.