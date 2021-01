Dans une rare démonstration d’unité, un nouveau sondage a révélé que les démocrates et les républicains veulent tous deux freiner la Big Tech. | Spencer Platt / Getty Images

La rupture d’entreprises comme Amazon et Facebook a un soutien bipartisan rare mais une logique différente.

L’administration Biden hérite d’un certain nombre de poursuites visant à briser les monopoles de la Big Tech aux États-Unis. C’est une cause que la plupart des Américains soutiennent, selon un nouveau sondage réalisé par Vox et Data for Progress.

Quelque 59% des personnes interrogées dans le cadre du sondage en ligne ont déclaré qu’elles soutenaient la dissolution des monopoles de la grande technologie, dont 24% qui ont déclaré qu’elles le soutenaient fermement. Les efforts pour freiner les monopoles technologiques pourraient inclure l’annulation de l’acquisition d’Instagram par Facebook ou l’interdiction à Amazon d’être à la fois un marché en ligne et un vendeur sur ce marché.

! function () {« use strict »; window.addEventListener (« message », function (a) {if (void 0! == a.data[« datawrapper-height »]) pour (var e dans a.data[« datawrapper-height »]) {var t = document.getElementById (« datawrapper-chart – » + e) ​​|| document.querySelector (« iframe[src*=' »+e+ »‘] »); t && (t.style.height = a.data[« datawrapper-height »][e]+ « px »)}}); window.addEventListener (‘DOMContentLoaded’, function () {var i = document.createElement (« iframe »); var e = document.getElementById (« datawrapper-oamKz »); var t = e.dataset.iframeTitle || ‘Graphique interactif’; i.setAttribute (« src », e.dataset.iframe); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute (« frameborder », « 0 ») ; i.setAttribute (« scrolling », « no »); i.setAttribute (« aria-label », e.dataset.iframeFallbackAlt || t); i.setAttribute (« title », t); i.setAttribute ( » height « , » 400 « ); i.setAttribute ( » id « , » datawrapper-chart-oamKz « ); i.style.minWidth = » 100% « ; i.style.border = » none « ; e.appendChild ( je)})}()

Un pourcentage encore plus élevé – près des deux tiers – d’Américains estiment que la puissance économique de ces entreprises technologiques est un problème auquel est confrontée l’économie américaine. Le sondage Vox and Data for Progress a été mené en janvier auprès de 1 164 électeurs américains probables.

Il est frappant de constater que les sentiments à l’égard de l’antitrust de Big Tech sont généralement cohérents parmi les démocrates et les républicains, bien que les républicains soient plus susceptibles de dire que c’était un problème et qu’il devrait être rompu. Cela reflète le rare soutien bipartite que les affaires antitrust ont vu de la part des législateurs. (Les nouvelles données étaient cohérentes avec un sondage similaire Vox et Data for Progress mené en 2019.)

Les raisons pour lesquelles les démocrates et les républicains croient que les entreprises technologiques détiennent trop de pouvoir varient cependant.

À savoir: une autre question du sondage a révélé que si 87% des démocrates approuvaient la décision de Twitter de suspendre définitivement le président de l’époque Donald Trump à la suite de l’émeute au Capitole, seuls 28% des républicains approuvaient; 67% des républicains n’ont pas approuvé la décision. La grande différence dans les réponses indique des critiques divergentes des entreprises technologiques entre les deux parties. Ceux de droite ont fustigé Big Tech pour censure perçue, tandis que ceux de gauche ont accusé des entreprises comme Facebook et Google d’attiser l’extrémisme en ligne.

Quoi qu’il en soit, le soutien à une action antitrust est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement, après deux décennies de clémence, a déposé un total de cinq poursuites antitrust contre Big Tech à la fin de l’année dernière. En décembre, la Federal Trade Commission et les procureurs généraux de 48 États et territoires ont intenté des poursuites doubles contre Facebook, alléguant qu’il maintenait illégalement son monopole sur les médias sociaux par le biais d’acquisitions de sociétés rivales, notamment Instagram et WhatsApp. Google fait face à trois procès antitrust au nom de presque tous les États et du ministère de la Justice: deux concernant son moteur de recherche et son activité d’annonces de recherche et un autre concernant son activité de technologie publicitaire. Les trois cas accusent le géant des moteurs de recherche de maintenir illégalement ses monopoles.

En octobre, le Congrès a publié un rapport de 400 pages affirmant que Facebook, Google, Apple et Amazon étaient tous engagés dans un comportement anticoncurrentiel. Il est donc possible qu’Apple et Amazon soient également confrontés à des poursuites antitrust à l’avenir.

Les affaires existantes seront probablement combinées en moins de poursuites, dont les résultats pourraient prendre des années. Ils dépendront également, en partie, des nominations que le président Biden fait aux agences gouvernementales chargées de superviser les affaires antitrust: la FTC et le ministère de la Justice.

Jason Del Rey de Recode a rapporté la semaine dernière que Lina Khan, qui a servi de conseiller juridique dans l’enquête antitrust de la Chambre et est considérée comme un ennemi de Big Tech, est une des meilleures candidates pour un poste de commissaire à la FTC. Le leadership du ministère de la Justice pourrait être plus favorable à Big Tech. L’American Prospect et The Intercept ont rapporté que les deux meilleurs candidats à la tête de sa division antitrust, Renata Hesse et Juan Arteaga, avaient déjà conseillé de grandes entreprises technologiques.

Quiconque finira par diriger ces agences devra réfléchir à la manière dont le peuple américain est uni – pour une fois – dans son examen minutieux de la Big Tech.