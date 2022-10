Sondage : La plupart des Américains disent que la désinformation stimule l’extrémisme et la haine

Les Américains de tous les horizons politiques affirment que la désinformation augmente l’extrémisme politique et les crimes de haine, selon un nouveau sondage qui reflète des préoccupations larges et importantes concernant les allégations fausses et trompeuses avant les élections de mi-mandat du mois prochain.

Environ les trois quarts des adultes américains affirment que la désinformation conduit à des opinions et des comportements politiques plus extrêmes, tels que des cas de violence fondée sur la race, la religion ou le sexe. C’est selon le sondage de l’Institut Pearson et de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

“Nous sommes maintenant à un point où la désinformation est si mauvaise que vous pouvez très peu faire confiance à ce que vous lisez dans les médias ou les réseaux sociaux”, a déclaré le républicain Brett Reffeitt, 49 ans, d’Indianapolis, qui a participé à l’enquête. “Il s’agit d’obtenir des clics, pas la vérité, et ce sont les extrêmes qui retiennent l’attention.”

L’enquête du Pearson Institute/AP-NORC montre que, quelle que soit l’idéologie politique, les Américains conviennent que la désinformation laisse une marque sur le pays.

Dans l’ensemble, 91 % des adultes déclarent que la propagation de la désinformation est un problème, 74 % la qualifiant de problème majeur. Seulement 8 % disent que la désinformation n’est pas du tout un problème.

Les grandes majorités des deux partis – 80% des démocrates et 70% des républicains – disent que la désinformation augmente les opinions politiques extrêmes, selon l’enquête. De même, 85% des démocrates et 72% des républicains affirment que la désinformation augmente les crimes de haine, y compris la violence motivée par le sexe, la religion ou la race.

Dans l’ensemble, 77 % des répondants pensent que la désinformation augmente les crimes de haine, tandis que 73 % disent qu’elle augmente les opinions politiques extrêmes.

“Ce n’est pas un parcours durable”, a déclaré l’indépendant Rob Redding, 46 ans, de New York. Redding, qui est noir, a déclaré qu’il craignait que la désinformation ne stimule une polarisation politique accrue et des crimes haineux violents. “Les gens sont tellement dans le déni de la dangerosité et de la division de cette situation.”

Environ la moitié disent qu’ils pensent que la désinformation conduit les gens à s’engager davantage politiquement.

Environ 7 Américains sur 10 se disent au moins quelque peu inquiets d’avoir été exposés à de la désinformation, bien que moins de la moitié aient déclaré qu’ils craignaient d’être responsables de leur diffusion.

Cela est cohérent avec les sondages précédents qui ont révélé que les gens sont plus susceptibles de blâmer les autres que d’accepter la responsabilité de la propagation de la désinformation.

La moitié des adultes américains pensent également que la désinformation réduit la confiance dans le gouvernement.

“Ce n’est pas parce que c’est sur Internet que c’est vrai”, a déclaré Shirley Hayden, 74 ans, une républicaine d’Orange, au Texas. «Ce sont en grande partie des opinions et beaucoup ne sont que des troubles. Je n’y crois plus. »

Le sondage révèle que les Américains qui considèrent la désinformation comme un problème majeur sont plus susceptibles de dire qu’elle contribue aux convictions politiques extrêmes et à la méfiance à l’égard du gouvernement que ceux qui ne le font pas. Ils sont également plus susceptibles d’essayer de réduire la propagation de la désinformation en exécutant des réclamations par plusieurs sources ou des sites Web de vérification des faits.

Dans l’ensemble, environ les trois quarts des adultes déclarent avoir décidé de ne pas partager quelque chose sur les réseaux sociaux au moins de temps en temps parce qu’ils ne voulaient pas diffuser de fausses informations, dont environ la moitié le font la plupart du temps. Des pourcentages similaires vérifient régulièrement les sources d’information qu’ils rencontrent et vérifient d’autres sources d’information pour s’assurer qu’ils ne rencontrent pas de désinformation.

Seuls 28 % des Américains consultent des sites ou des outils de vérification des faits “la plupart du temps”, bien que 35 % supplémentaires le fassent de temps en temps. Environ un tiers déclarent ne le faire que rarement ou jamais.

« Ma page Facebook regorge de ce genre de choses. Je le vois à la télé. Je le vois partout », a déclaré le démocrate Charles Lopez, 63 ans, des Florida Keys, à propos de la désinformation qu’il rencontre. “Personne ne fait la recherche pour savoir si quelque chose est faux ou non.”

Qu’il s’agisse de mensonges sur les élections de 2020 ou sur le 6 janvier 2021, d’attaques contre le Capitole américain, de théories du complot COVID-19 ou de désinformation sur l’invasion russe de l’Ukraine, la désinformation en ligne a été accusée d’une polarisation politique accrue, d’une méfiance à l’égard des institutions et même d’une réelle – la violence mondiale.

La propagation de la désinformation au cours des dernières décennies a coïncidé avec l’essor des médias sociaux et le déclin des organes de journalisme traditionnels, souvent locaux.

Les résultats du sondage Pearson Institute/AP-NORC n’ont pas surpris Alex Mahadevan, directeur de MediaWise, une initiative d’éducation aux médias lancée par le Poynter Institute qui vise à doter les individus de défenses dans la lutte contre la désinformation.

“Vous avez l’incertitude, la polarisation, le déclin des nouvelles locales : c’est une tempête parfaite qui a créé un flot de désinformation”, a déclaré Mahadevan.

Selon Helen Lee Bouygues, fondatrice et présidente de la Fondation Reboot basée à Paris, qui recherche et promeut la pensée critique à l’ère d’Internet, les gens peuvent apprendre par eux-mêmes à repérer la désinformation et à éviter de tomber dans le piège des allégations douteuses.

Tout d’abord, s’appuyer sur une variété de sources fiables et établies pour les nouvelles et les vérifications des faits, a déclaré Bouygues.

Elle a également encouragé les gens à revérifier les affirmations qui semblent conçues pour jouer sur des émotions comme la colère ou la peur, et à réfléchir à deux fois avant de republier du contenu qui repose sur un langage chargé, des attaques personnelles ou de fausses comparaisons.

“Il y a des mesures que les gens peuvent prendre – des mesures simples – pour se protéger”, a déclaré Bouygues.

Lopez, le répondant à l’enquête de Floride, a déclaré qu’il avait perdu des amis après avoir repoussé la désinformation qu’ils avaient publiée en ligne et que de nouvelles lois étaient nécessaires pour forcer les entreprises technologiques à faire davantage pour lutter contre la désinformation. Cela se produira peut-être, a-t-il dit, si les électeurs peuvent percer le brouillard de la désinformation avant les élections du mois prochain.

“Vous pouvez toujours avoir de l’espoir”, a déclaré Lopez. « Nous verrons ce qui se passera après cette élection. Vous voudrez peut-être me rappeler à ce moment-là.

L’écrivain de l’Associated Press Nuha Dolby à New York a contribué à ce rapport.

Le sondage auprès de 1 003 adultes a été réalisé du 9 au 12 septembre à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,0 points de pourcentage.

David Klepper, Associated Press