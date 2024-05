Sondage : La moitié des Juifs israéliens estiment qu’Israël devrait diriger Gaza après la guerre ; 0% disent Hamas

Cinquante pour cent des Juifs israéliens soutiennent qu’Israël maintienne le contrôle de la bande de Gaza après la fin de la guerre contre le groupe terroriste du Hamas, selon une enquête du Pew Research Center publiée jeudi.

À la question de savoir qui devrait gouverner l’enclave palestinienne après la guerre, la moitié des répondants juifs ont répondu Israël ; 15 % ont répondu qu’ils ne le savaient pas ; 10% ont répondu l’Autorité palestinienne, mais sans son président, Mahmoud Abbas ; 8 % ont déclaré que les habitants de Gaza devraient décider ; 7 % ont répondu « autre » ; 5% ont répondu l’AP avec Abbas ; 4% ont répondu les Nations Unies ; et zéro pour cent a déclaré le Hamas.

Parmi les Arabes israéliens interrogés, 37 % ont déclaré que les personnes qui y vivent devraient décider ; 18 % ont déclaré que l’Autorité palestinienne devrait gouverner sans Abbas ; 16 % ont répondu qu’ils ne le savaient pas ; 11 % ont répondu l’AP avec Abbas ; 9% ont répondu Hamas ; 5% ont répondu les Nations Unies ; 3 % ont répondu Israël ; et 2 % ont répondu « autre ».

Parmi tous les répondants israéliens, 40 % ont répondu Israël ; 16 % ont répondu qu’ils ne le savaient pas ; 14 % ont déclaré que les Gazaouis devraient décider ; 12 % ont répondu l’AP sans Abbas ; 6% ont répondu l’AP avec Abbas ; 6 % ont répondu « autre » ; 4% ont répondu l’ONU ; et 2% ont répondu le Hamas.

Le principal inconvénient de l’enquête était qu’elle a été menée entre le 3 mars et le 4 avril et s’est terminée il y a près de deux mois, ce qui rend probablement de nombreux résultats obsolètes.

Mais même si les résultats datent de plusieurs mois, ils sont remarquables dans la mesure où le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est prononcé contre l’idée qu’Israël gouverne les Palestiniens à Gaza après la guerre – une perspective rejetée avec véhémence par la communauté internationale.

Seuls les ministres d’extrême droite comme Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir se sont prononcés en faveur du contrôle permanent d’Israël sur la bande de Gaza et du rétablissement des colonies, mais l’enquête Pew indique que le soutien à leur position pourrait être plus répandu parmi les Juifs israéliens qu’on ne le pensait initialement.

L’enquête révèle également que la part des Juifs israéliens qui croient qu’un État israélien et un État palestinien peuvent coexister pacifiquement a chuté depuis le 7 octobre, lorsque des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont pris d’assaut les communautés du sud d’Israël et les positions militaires, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils. et prendre 252 otages.

Un rassemblement appelant à une solution à deux États au conflit israélo-palestinien et à la fin du contrôle israélien sur la Cisjordanie, organisé à Tel Aviv le 18 juin 2022. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Le chiffre de 19 % est le plus bas depuis que Pew a commencé à enquêter sur les Israéliens en 2013. Il est en baisse par rapport aux 32 % d’une enquête publiée quelques semaines seulement avant le déclenchement de la guerre.

En 2013, selon Pew, près de la moitié des Juifs israéliens – et la majorité des Israéliens en général – soutenaient une solution à deux États. En 2005, une autre société de sondage a révélé que la plupart des Juifs israéliens soutenaient la création d’un État palestinien.

Cette année, seulement un quart des adultes israéliens – dont près de la moitié des Arabes israéliens – croient qu’un État palestinien et Israël peuvent coexister pacifiquement.

Parmi les Arabes israéliens, 74 % déclarent que « la réponse militaire d’Israël contre le Hamas à Gaza est allée trop loin ». Seuls 4 % des Juifs israéliens sont d’accord.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 36 200 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat.

Deux cent quatre-vingt-douze soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors des opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.

Et tandis que 76 % des Juifs israéliens pensent qu’Israël atteindra ses objectifs dans la guerre – à savoir renverser le pouvoir du Hamas à Gaza et rendre les otages restants – seulement la moitié des Arabes israéliens, 38 %, disent la même chose.

Mais les Arabes israéliens et les Juifs partagent certaines des mêmes inquiétudes concernant la guerre : 61 % des deux groupes s’inquiètent de la propagation de la guerre sur d’autres fronts – une préoccupation qui est au cœur des préoccupations de nombreuses personnes dans la région et au-delà après des échanges constants. des tirs entre Israël et le Hezbollah au Liban, les premières attaques directes entre l’Iran et Israël et la violence sur d’autres fronts.

De la fumée s’échappe du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé le village de Khiam, dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël, le 29 mai 2024. (Rabih Daher/AFP)

Et au moment où le conseiller à la sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, a déclaré qu’il prévoyait que la guerre durerait au moins jusqu’à la fin de cette année, le sondage révèle qu’une majorité importante des deux groupes (77 % des Arabes, 66 % des Juifs) s’inquiètent de la situation. la guerre « a duré longtemps ».

Mille et un adultes israéliens ont participé à l’enquête en personne, qui comprenait une population représentative de Juifs et d’Arabes.

Il y avait une marge d’erreur de quatre points de pourcentage.

En plus d’avoir été réalisé avant le lancement de l’opération Rafah, le sondage a été réalisé avant d’autres développements marquants de ces dernières semaines – notamment un procureur de la Cour pénale internationale annonçant qu’il cherchait à arrêter Netanyahu et le président américain Joe Biden déclarant qu’il suspendrait les livraisons. de grosses bombes vers Israël dans le but d’influencer la portée de l’invasion israélienne de Rafah.

Mais même avant ces événements, le sondage montrait sa désapprobation à l’égard de la gestion par Biden de la guerre qui éclate en Israël. Biden était largement populaire parmi les Israéliens pour son adhésion au pays après le 7 octobre, mais au moment où le sondage a été réalisé, 60 % des Juifs israéliens – et 86 % des Arabes israéliens – ont déclaré qu’ils n’approuvaient pas la façon dont il gérait la guerre. .

Netanyahu était également impopulaire : selon le sondage, il avait un taux de popularité plus bas qu’à tout autre moment au cours des 11 années pendant lesquelles Pew a posé la question, à 41 %. Les deux autres dirigeants de son cabinet de guerre, le ministre de la Défense Yoav Gallant et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, s’en sortent mieux, avec Gantz à 51 % et Gallant à 61 %.

Un sondage plus récent montre que la popularité de Netanyahu, qui a chuté après le 7 octobre, se rétablit quelque peu parmi l’opinion publique israélienne.