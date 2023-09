Sondage : la majorité des électeurs soutiennent le code d’éthique de la Cour suprême

Les neuf juges, contrairement aux juges des tribunaux inférieurs, n’ont pas de code d’éthique formel – une omission qui a fait l’objet d’un examen minutieux au milieu d’une vague d’informations sur les voyages effectués et les avantages reçus par les juges. Claire Thomaset, dans une moindre mesure, Samuel Alito et Sonia Sotomayor.

Ces enquêtes, combinées à certaines décisions très médiatisées sur des questions telles que l’avortement qui mettent le tribunal en désaccord avec l’opinion publique, ont ébranlé l’opinion du public sur la légitimité du tribunal au cours des dernières années. Comme documenté par d’autres sondagesla confiance dans la Cour en tant qu’institution est en forte baisse.

Mais contrairement à la plupart des autres sondages indépendants, le nouveau POLITICO | L’enquête de Morning Consult examine des propositions de réforme spécifiques, dont la plupart sont très populaires, malgré les faibles chances qu’elles soient adoptées par le Congrès ou mises en place par les juges eux-mêmes.

En plus des 75 pour cent des électeurs – un consensus bipartisan de 81 pour cent des démocrates, 72 pour cent des républicains et 69 pour cent des indépendants – qui soutiennent un code d’éthique contraignant, environ les deux tiers des électeurs soutiennent la limitation du mandat des juges (68 pour cent). ). Un pourcentage similaire (67 pour cent) estiment que le tribunal devrait télédiffuser les plaidoiries, tandis que 66 pour cent estiment qu’il devrait y avoir une limite d’âge pour les juges. Une plus petite majorité, 60 pour cent, pense qu’il devrait y avoir un nombre égal de démocrates, de républicains et d’indépendants à la Haute Cour.

L’absence de code d’éthique formel à la Cour suprême a fait l’objet d’un examen minutieux au milieu d’articles de presse portant sur les avantages reçus par des juges, notamment Clarence Thomas (à droite) et Sonia Sotomayor (à gauche). | Alex Wong/Getty Images

Deux propositions n’ont toutefois pas recueilli un large soutien.

Seuls 44 pour cent pensent que le nombre de juges devrait être augmenté, même si cela inclut 65 pour cent des démocrates. Le président Joe Biden et les démocrates du Congrès ont résisté aux appels des militants libéraux et certains collègues législateurs d’ajouter de nouveaux juges pour contrer la majorité nommée par les présidents républicains.

Malgré la moindre visibilité de la Cour, les électeurs sont conscients de son virage vers la droite ces dernières années, selon le sondage. Une majorité, 52 pour cent, affirme à juste titre que la majorité des juges ont été nommés par des présidents républicains (six des neuf juges actuellement en exercice l’ont été). Et 55 pour cent disent que le tribunal est au moins quelque peu conservateur, dont 21 pour cent qui le qualifient de « très conservateur ».

Le sondage a également exploré la position du public sur certaines des questions susceptibles d’être portées devant les tribunaux au cours de l’année prochaine, notamment le droit aux armes à feu pour les auteurs présumés de violences domestiques et les efforts déployés par certains États pour exclure l’ancien président Donald Trump du scrutin de 2024 en raison de sa conduite. suite aux élections de 2020.

Seulement 31 pour cent des électeurs se disent favorables à l’autorisation des personnes faisant l’objet d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu, tandis qu’une majorité de 56 pour cent s’opposent à ce que ces personnes aient des armes à feu. La Cour suprême entendra en novembre une affaire sur une loi fédérale interdisant à ces personnes de détenir des armes à feu.

Dans le même temps, le sondage révèle un affaiblissement de l’opposition à la décision controversée du tribunal sur l’avortement l’année dernière. Interrogés sur la « décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade et de laisser les politiques en matière d’avortement aux États-Unis entre les mains des États », les électeurs sont plus nombreux à déclarer qu’ils désapprouvent (46 %) la décision qu’ils l’approuvent (42 %).

Mais dans un sondage Morning Consult de juillet 2022 réalisé immédiatement après la décision Dobbs, la désapprobation de la décision était de 9 points plus élevée : 55 pour cent, avec seulement 35 pour cent d’approbation.

La nouvelle enquête a demandé aux électeurs leurs opinions sur les neuf juges individuellement, mais n’a trouvé que peu de différences globales, y compris de larges pans de l’électorat qui n’ont jamais entendu parler d’eux ou n’ont pas d’opinion.





Comme en 2020, la Cour suprême sera probablement un enjeu majeur de la prochaine campagne présidentielle. Les électeurs sont divisés également entre s’ils font confiance au président Joe Biden (44 %) ou à l’ancien président Donald Trump (42 %) pour gérer davantage la Cour suprême.

La POLITIQUE | Le sondage Morning Consult (toplines, tableaux croisés) a été réalisé du 23 au 25 septembre auprès de 1 967 électeurs inscrits en ligne. L’enquête a une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.