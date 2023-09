Sondage : la majorité des électeurs soutiendraient la disqualification de Trump en vertu du 14e amendement

L’effort naissant est encore essentiellement théorique, mais la controverse pourrait atteindre son paroxysme dans les mois à venir alors que Trump dépose les documents nécessaires pour figurer sur les scrutins primaires dans les États du pays.

Ce résultat majeur fait suite à une série de questions dans le magazine POLITICO | Sondage Morning Consult sur l’amendement constitutionnel, qui a été adopté à la suite de la guerre civile pour empêcher les anciens confédérés d’être envoyés servir à Washington.

La première question demande si les Américains « soutiennent ou s’opposent » à cette section de l’amendement. Dans l’ensemble, les électeurs sont d’accord avec ce projet : 63 % ont déclaré qu’ils le soutiennent fortement ou plutôt, ce qui comprend une majorité de démocrates, de républicains et d’indépendants. Seulement 16 pour cent ont déclaré qu’ils s’y opposaient quelque peu ou fortement.

Mais à mesure que Trump est présenté dans les questions suivantes, les personnes interrogées se divisent en camps partisans. Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que Trump « s’était engagé dans une insurrection ou une rébellion », 51 % ont répondu certainement ou probablement oui, et 35 % ont répondu certainement ou probablement non.

Ce nombre est fortement divisé selon les lignes de parti : 79 pour cent des démocrates – et 49 pour cent des indépendants – disent qu’il l’a fait, tandis qu’un peu moins d’un quart des républicains sont d’accord. Les marges sont similaires pour une question supplémentaire qui demandait si Trump avait apporté « de l’aide et/ou du réconfort » à ceux engagés dans l’insurrection et la rébellion.

La quatrième et dernière question – sur la question de savoir si Trump devrait être disqualifié en vertu du 14e amendement – ​​suit à peu près les opinions des personnes interrogées sur la question de savoir s’il s’est engagé ou a aidé à une insurrection, et inclut une division partisane similaire.

(Compte tenu de la marge béante de Trump dans la plupart des sondages sur les courses de chevaux primaires, le pourcentage apparemment élevé de républicains appelant à la disqualification de Trump pourrait surestimer son opposition au sein du parti, bien que peu d’autres sondages publics aient encore posé des questions sur la poussée du 14e amendement.)

La plupart des experts juridiques s’attendent à ce que la Cour suprême doive éventuellement se prononcer sur les pressions visant à faire exclure Trump du scrutin. Deux groupes de surveillance libéraux cherchant à faire disqualifier Trump – Liberté d’expression pour les peuples et Citoyens pour la responsabilité et l’éthique à Washington – ont intenté des poursuites respectivement au Minnesota et au Colorado, cherchant à exclure Trump du scrutin. Et la FSFP a également envoyé des lettres exhortant les secrétaires d’État à exclure Trump du scrutin.

Dans l’ensemble, les secrétaires d’État – démocrates et républicains – ont déclaré qu’ils ne pensaient pas avoir le pouvoir de prendre cette décision par eux-mêmes et que cela devrait revenir aux tribunaux.

« La Cour suprême des États-Unis est l’instance appropriée pour résoudre cette question. En fin de compte, il ne s’agit pas du tout de nous. Peu importe ce que fait un secrétaire d’État, car nous nous attendons à ce que la Cour suprême soit l’arbitre final », a déclaré la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, une démocrate, à POLITICO plus tôt ce mois-ci.

Le recours au 14e amendement pour disqualifier des candidats a rarement été testé dans les temps modernes. Une poignée de tentatives visant à empêcher les membres républicains du Congrès qui ont voté contre la certification des élections de 2020 de se présenter à mi-mandat n’ont abouti à rien – bien que CREW ait réussi à avoir un commissaire de comté républicain au Nouveau-Mexique. disqualifié par un tribunal d’État après avoir été reconnu coupable pénalement pour son implication dans l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Les secrétaires ont également soulevé des difficultés administratives pratiques pour bloquer Trump. Les délais pour se présenter aux élections primaires approchent à grands pas – certains des premiers États ayant présenté des candidatures ont des délais fixés en octobre – et il faut des semaines aux bureaux électoraux pour préparer, imprimer et envoyer les bulletins de vote aux électeurs des États.

Dans le Minnesota, un État du Super Tuesday, le secrétaire d’État démocrate Steve Simon a déclaré cette semaine à la Cour suprême de l’État qu’une décision était nécessaire au plus tard le 5 janvier afin que les travailleurs électoraux aient le temps de préparer les bulletins de vote, quelle que soit la décision.

Le camp de Trump a également rejeté la proposition du 14e amendement. Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, avait précédemment déclaré qu’il s’agissait d’une « attaque politique » qui « étendait la loi au-delà de toute reconnaissance ».

La POLITIQUE | Le sondage Morning Consult a été réalisé du 23 au 25 septembre auprès de 1 967 électeurs inscrits en ligne. L’enquête a une marge d’erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.