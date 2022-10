Sondage : la majorité aux États-Unis voit ses relations avec ses adversaires se détériorer

WASHINGTON (AP) – Les perspectives internationales américaines ont subi un changement majeur ces dernières années, selon un nouveau sondage, une majorité s’attendant maintenant à ce que les relations américaines avec les alliés restent les mêmes ou s’améliorent, mais que les relations américaines avec des adversaires traditionnels comme la Russie et le Nord La Corée ne fera que devenir plus hostile.

Deux ans après le début de l’administration Biden, les évaluations sont très différentes d’il y a quatre ans, à peu près au même point dans l’administration Trump. Aujourd’hui, 60% des adultes américains disent que les relations avec leurs adversaires vont se détériorer, contre 26% il y a quatre ans, selon le sondage de l’Institut Pearson et de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Seulement 21 % disent que les relations avec les alliés vont se détériorer, contre 46 % à l’époque.

En général, 39% s’attendent à ce que la position mondiale du pays se détériore, contre 48% qui ont déclaré cela en 2018. Surtout, la politique intérieure fortement divisée des États-Unis influence les opinions sur la position du pays à l’étranger.

“Ces résultats montrent vraiment, clairement qu’il s’agit d’hyperpartisanerie” affectant respectivement la confiance ou la tristesse avec laquelle les démocrates et les républicains voient les États-Unis à l’étranger, a déclaré Sheila Kohanteb, politologue et directrice exécutive du Forum mondial du Pearson Institute for l’étude et la résolution des conflits mondiaux.

En termes d’opinions que les gens aux États-Unis expriment sur les transactions américaines à l’étranger, le facteur clé est « le bloc politique s’en tient au bloc politique », a déclaré Kohanteb.

Il y a quatre ans, les trois quarts des démocrates s’attendaient à ce que la position mondiale des États-Unis en pâtisse. Maintenant, à peu près ce même pourcentage voit une stabilité ou une amélioration dans un avenir proche. En comparaison, environ 6 républicains sur 10 prévoyaient des améliorations en 2018 ; maintenant, ce même pourcentage s’attend à ce que l’administration actuelle trébuche.

D’autres pays “se moquent probablement de nous, attendant que nous nous effondrions”, a déclaré Kristy Woodard, une républicaine de 30 ans à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Elle a dit qu’elle considérait que l’économie et le leadership américain souffraient sous le président Joe Biden.

“Je ne pense pas que nous ayons vraiment plus d’alliés parce que les États-Unis ne sont qu’une blague à ce stade”, a déclaré Woodard.

Mais David Dvorin, un démocrate de 49 ans à Pittsburgh qui travaille comme spécialiste des prix, a déclaré que Biden gagnait le respect à l’étranger en ralliant des alliés internationaux pour répondre à l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine.

“La guerre en Ukraine a montré le leadership de l’administration Biden, capable de maintenir la cohésion de la majeure partie de l’Europe”, a déclaré Dvorin.

Pourtant, alors que la Russie intensifie son assaut contre l’Ukraine, que les tensions avec la Chine augmentent à propos de Taïwan et d’autres problèmes et que les États-Unis affrontent la Corée du Nord et l’Iran au sujet des programmes nucléaires de ces pays, des pourcentages similaires de républicains et de démocrates disent que les relations avec les adversaires vont s’aggraver dans l’année prochaine.

Le sondage Pearson Institute/AP-NORC montre également un fort soutien à une politique étrangère américaine qui protège les femmes et les minorités dans le monde – même si peu de gens pensent que les États-Unis font un travail de premier ordre pour protéger ces mêmes intérêts chez eux.

La majorité des adultes américains ont déclaré qu’ils considéraient la prévention de la discrimination à l’égard des femmes et des minorités dans le monde comme un objectif important de la politique étrangère américaine et que le gouvernement américain avait une responsabilité importante dans la protection des droits de ces groupes. Et 78% des personnes aux États-Unis pensent que les États-Unis devraient suspendre leur soutien financier aux autres pays qui ne protègent pas les droits des femmes et des groupes minoritaires.

Cependant, seulement environ 1 adulte américain sur 5 pense que le pays est le chef de file mondial dans la protection des droits des femmes et des minorités raciales, ethniques et religieuses, ou des personnes LGBTQ. Beaucoup pensent que les États-Unis font partie de plusieurs pays qui le font bien, mais environ un tiers disent qu’il y a d’autres pays qui font mieux.

Rick Reinesch, 61 ans, d’Austin, au Texas, qui travaille comme chef de projet pour une société de conseil et se décrit comme un indépendant politique à tendance démocrate, appelle la sauvegarde des libertés des femmes et des minorités à l’étranger “essentielle” pour les États-Unis.

Mais la division croissante des républicains et des démocrates chez eux signifie que la performance des Américains sur ce point est « mitigée », les droits se détériorant dans les États les plus influencés par les perspectives dédaigneuses de l’ancien président Donald Trump, a-t-il déclaré.

Chris Ormsby, 53 ans, d’Edmond, Oklahoma, un administrateur de l’enseignement supérieur qui se décrit comme un indépendant politique, a souligné les droits des femmes en Iran, où les femmes sont à la tête de semaines de manifestations déclenchées par les demandes du gouvernement que les femmes se couvrent les cheveux, comme parmi les problèmes de droits qui se déroulent à l’étranger.

“Peut-être que nous pouvons prendre des mesures plus proactives” à l’étranger à ce sujet, a déclaré Ormsby. Mais “je pense qu’il y a d’autres choses à craindre, la prolifération nucléaire et des choses comme ça.” Il a qualifié le ralentissement du changement climatique en éloignant le monde des combustibles fossiles de priorité de la politique américaine à l’étranger.

Tout cela crée une division étrange pour ceux qui sont chargés de façonner la politique américaine en matière de protection des droits de l’homme, a déclaré Kohanteb, le responsable de l’Institut Pearson.

“La politique américaine n’est pas aussi catégorique sur la protection de nos propres droits que les Américains pensent que nous devrions le faire à l’étranger”, a-t-elle déclaré.

Dolby a rapporté de New York.

Le sondage auprès de 1 003 adultes a été réalisé du 9 au 12 septembre à l’aide d’un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,0 points de pourcentage.

Ellen Knickmeyer et Nuha Dolby, Associated Press