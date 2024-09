Sondage : la CAQ troisième, le PQ loin en tête

La coalition de la troisième voie montée par François Legault depuis la campagne de 2018 avec son parti créé en 2011 se fracture, montre un nouveau sondage de la maison torontoise Pallas Data, réalisé pour Qc125 et L’actualité. Non seulement le Parti québécois (PQ) se maintient en tête des intentions de vote au Québec, mais le Parti libéral du Québec (PLQ) a rattrapé la Coalition Avenir Québec (CAQ) en deuxième place.

Parmi les électeurs décidés et enclins, le PQ récolte 33 % des intentions de vote à l’échelle nationale, 10 points devant le PLQ quiobtenir 23 % — son meilleur sondage, toutes firmes confondues, depuis novembre 2020. La CAQ continue sa glissade et se voit accorder 20 % des appuis.

Si l’on compare ces chiffres avec le sondage précédent de Pallas Data (publié en février dernier, consultez la liste des sondages québécois ici), il s’agit d’une hausse de deux points pour le PQ (à l’intérieur de la marge d’erreur) et d’une baisse de trois points pour la CAQ. Et le PLQ bondit de huit points, de 15 % à 23 %.

De son côté, Québec solidaire (QS) recule de quatre points et prend la quatrième place avec 13 % de la faveur. Le Parti conservateur (PCQ) se situe à 11 % (-2 depuis février) et obtient des appuis au-delà de son résultat de 2021 dans la région de Québec.

Les découpages régionaux du sondage montrent l’ampleur du défi auquel la CAQ fait face maintenant. Dans le grand Montréal, elle ne récolte que 18 %, soit 14 points derrière le PLQ et 12 points derrière le PQ. Nous écrivions il y a quelques semaines que la forteresse caquiste du 450 semblait désormais vulnérable. Or, avec ces chiffres, la CAQ peinerait à remporter une poignée de sièges dans la région métropolitaine.

Dans la Capitale-Nationale, le PQ maintient sa domination avec 38 %, 22 points devant la CAQ qui semble avoir complètement perdu son aura auprès des électeurs de Québec. Le PCQ prend la deuxième place avec 30 %. Si de tels chiffres devaient perdurer jusqu’en 2026, cette région serait le théâtre d’une bataille PQ-PCQ. Qui l’eût cru ? (La prudence est de mise cependant avec ce sous-échantillon, qui compte 152 répondants, et la marge d’erreur est de ±8 %, 19 fois sur 20.)

En dehors des deux grandes régions métropolitaines, le PQ prend une avance de 14 points sur la CAQ, 38 % contre 24 %. Québec solidaire (13 %), le PCQ (13 %) et le Parti libéral (11 %) s’y partagent le reste.

En ventilant les résultats selon l’âge des répondants, nous observons que le Parti québécois a gonflé ses appuis auprès des électeurs plus âgés. Chez les 65 ans et plus, le PQ est seul en tête avec 40 % des intentions de vote, 14 points devant le Parti libéral et 15 points devant la CAQ. Lors du sondage Pallas de février dernier, l’avance du PQ chez les électeurs de cette tranche n’était que de huit points.

Chez les jeunes électeurs (18-34 ans, sous-échantillon de 145 répondants), il y a triple égalité statistique entre le PQ (29 %), le QS (24 %) et le PLQ (23 %). La CAQ croule loin derrière avec 12 %, au même niveau que les conservateurs.

Fracture aussi à Québec solidaire

Évidemment, le grand perdant de ce sondage est la CAQ, qui n’est toujours pas parvenue à recréer un lien avec sa coalition d’électeurs l’ayant portée au pouvoir en 2018 et 2022. Les données du sondage nous montrent qu’à peine la moitié des électeurs de la CAQ de 2022 soutient toujours François Legault. Non seulement il s’agit du taux de fidélité le plus bas parmi les principaux partis, mais 35 % des électeurs caquistes de 2022 appuient maintenant le Parti québécois — le plus important transfert d’électeurs selon ce sondage.

L’autre perdant de ce coup de sonde est sans contredit Québec solidaire, dont les appuis se déplacent aussi vers le PQ. Si les intentions de vote pour le parti de gauche étaient généralement stables depuis le scrutin d’octobre 2022, elles connaissent cette fois-ci un recul significatif avec seulement 13 % à l’échelle nationale. Une autre tuile sur la tête des dirigeants solidaires : seuls 65 % des électeurs de QS de 2022 le soutiennent toujours, alors que 30 % d’entre eux se sont maintenant tournés vers Paul St-Pierre Plamondon et les souverainistes.

Outre le PQ qui se maintient en tête du peloton, l’autre formation célébrée dans ce sondage est le Parti libéral. On ne peut passer sous silence cette hausse marquée de l’appui aux libéraux détectée par Pallas.

Comment expliquer cette montée soudaine du PLQ ? D'autres coups de sonde seront nécessaires avant de déterminer s'il s'agit d'une donnée aberrante (phénomène récurrent en statistique qui se corrige au prochain sondage) ou d'une tendance réelle. Reste qu'il n'est pas impossible que la montée récente des indépendantistes, combinée à l'insistance avec laquelle le chef péquiste affirme ses intentions référendaires, ait en quelque sorte réveillé une frange de l'électorat plus fédéraliste, dont la motivation était en dormance depuis quelques années.

De plus, l’hypothèse selon laquelle une fraction du flanc fédéraliste de la CAQ pourrait être tentée de retourner au bercail (comme l’ont fait de nombreux électeurs souverainistes vers le PQ dans la dernière année) semble tout à fait plausible. Toutefois, il est important de souligner que le PLQ risque de plafonner s’il ne parvient pas à faire croître ses appuis dans la majorité francophone, où il n’obtient que 10 % de faveur selon Pallas.

Le discours récent de Paul St-Pierre Plamondon, dans lequel il affirmait que c’était « une certitude » que le troisième référendum sur la souveraineté aurait lieu avant la fin de la décennie, fut certes fort apprécié des militants péquistes, qui semblent mobilisés et gonflés à bloc. Mais ce faisant, St-Pierre Plamondon aurait-il aussi quelque peu réveillé le clan adverse, qui le prend maintenant au sérieux ?

Et si tel est le cas, est-ce qu’un chef péquiste populaire qui promet un référendum sur toutes les tribunes pourrait faire éclater cette coalition qui allait sortir le Québec de l’éternel débat sur la question nationale ?

Ce sondage Pallas Data a été réalisé les 20 et 21 avril 2024 auprès d’un échantillon aléatoire de 1 256 répondants québécois âgés de 18 ans et plus. Les données ont été recueillies par réponse vocale interactive au moyen d’appels téléphoniques sur des lignes terrestres et cellulaires. La marge d’erreur de l’échantillon entier est de ±3 %, 19 fois sur 20. Vous trouverez le rapport du sondage ici. Le sondage a été commandé par Qc125.