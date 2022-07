Sondage – Kelowna Capital News

Le district scolaire de Coast Mountain 82 (SD82) devra accorder une attention particulière aux élèves de 9e année l’année prochaine après qu’un récent sondage a mis en lumière les problèmes de bien-être selon la surintendante sortante Janet Meyer.

« Il semble que nous ayons moins d’enfants épanouis que le reste de la province et plus d’enfants au bas de l’échelle », a déclaré Meyer. “Ce sont des choses dont les éducateurs du district scolaire doivent discuter.”

Soixante-quatre pour cent des élèves de 8e année de Coast Mountain ont déclaré un « bien-être faible » et seulement 17 % sont « épanouis » selon les faits saillants d’une étude de l’Instrument de développement de l’année intermédiaire (IDM).

Parmi les élèves de 8e année de la Colombie-Britannique, la moitié ont déclaré un faible bien-être tandis que près du quart étaient en plein essor.

L’étude a utilisé un questionnaire d’auto-évaluation demandant aux enfants leurs pensées, leurs sentiments et leurs expériences à l’école et dans la communauté.

Dans son dernier rapport de surintendant de l’année, Meyer a souligné l’indice de bien-être – qui mesure l’optimisme, le bonheur, l’estime de soi, l’absence de tristesse et la santé générale.

Indice de bien-être pour la 8e année. (Rapport du surintendant SD82, 15 juin 2022)

L’indice des actifs mesure le nombre d’enfants déclarant la présence de relations avec des adultes et des pairs, des activités parascolaires, la nutrition et le sommeil. Seulement 39 pour cent des élèves qui ont terminé la 8e année dans des écoles de la région côtière ont déclaré avoir suffisamment de nutrition et de sommeil pour être considérés comme un atout. C’est 10 points en dessous de la moyenne de la Colombie-Britannique.

«Je suis très préoccupé par les élèves de 8e année de cette année, et à mesure qu’ils entrent en 9e année, nous devons être conscients de ces informations sur la façon dont ils se sentent et leurs comportements et voir si nous ne pouvons pas intervenir pour apporter des améliorations pour eux. “, a déclaré Mayer La terrasse standard dans une interview.

“Je pense que des conversations doivent avoir lieu l’année prochaine avec les élèves de 9e année sur un mode de vie sain, qui engloberait la nutrition et le sommeil, comme des conversations et des leçons ciblées spécifiques sur le bien-être et plus particulièrement sur les habitudes alimentaires et de sommeil.”

Elle a dit que la nutrition est également une préoccupation pour les élèves de 6e année qui entrent en 7e année. La moitié des élèves de 6e année ont déclaré avoir suffisamment de nutrition et de sommeil. La moitié des étudiants ont déclaré un bien-être faible, et un quart d’entre eux s’épanouissaient. C’est 9 points de pourcentage de bien-être inférieur à la moyenne de la Colombie-Britannique

Meyer a déclaré que même si les élèves de 5e année réussissent «assez bien», ils ont encore besoin d’être soutenus lorsqu’ils passent en 6e année. Près d’un tiers des élèves de 5e année s’épanouissent, ce qui est comparable à d’autres districts.

“Le sommeil et la nutrition sont toujours les plus bas pour la 5e année. C’est donc un thème constant dans tout le district au cours de nos années intermédiaires.”

Meyer a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour déterminer les causes spécifiques des faibles chiffres de 8e année. Comme c’est la première fois que SD82 utilise le MDI, ils ne peuvent pas se comparer aux années précédentes.

“Je ne peux pas vous dire à quel point la pandémie a eu un impact sur cela parce que je ne peux pas suivre ces élèves de 8e année, qui étaient en 7e année l’année dernière, parce que nous ne l’avons pas fait l’année dernière”, a déclaré Meyer. “Donc, ma réponse serait de vous poser cette question dans un an.”

Elle a déclaré que la valeur à long terme de ces études est de pouvoir suivre des groupes d’élèves au fur et à mesure qu’ils progressent dans les classes.

« Je n’ai pas les données pour le comparer à l’année dernière. Mais l’année prochaine, à cette époque, ils le feront. Ce n’est pas un service gratuit d’où nous l’obtenons. Ce n’est pas bon marché et nous voulions l’essayer un an », a déclaré Meyer.

“Je suis très impressionné par les informations qu’il nous a fournies sur les élèves du district scolaire de Coast Mountain, et je recommanderais qu’il se poursuive et s’étende à la 7e année.”

Mayer a déclaré que le MDI est particulièrement utile lorsqu’il est comparé aux informations de l’enquête sur l’apprentissage des étudiants qui comprend d’autres questions dans le domaine du bien-être. Elle a dit que les perspectives sont meilleures pour l’année prochaine.

