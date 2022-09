sondage – Kelowna Capital News

Un sondage réalisé en août par l’institut de recherche Angus Reid montre que les Britanno-Colombiens ont l’un des pires accès aux médecins de famille au Canada.

À l’échelle nationale, environ un adulte canadien sur cinq n’a pas de médecin régulier, selon les 2 279 personnes interrogées. En Colombie-Britannique, cependant, ce nombre grimpe à 26 %, un taux égalé uniquement par le Québec. La Saskatchewan et l’Ontario ont les taux les plus bas à 14 % chacun.

Même parmi ceux qui ont un médecin de famille, les voir reste difficile, suggère le sondage. Seulement sept pour cent des adultes de la C.-B. ont déclaré avoir facilement accès à leur médecin. 36 % ont qualifié l’accès de « difficile » et 31 % de « correct ».

En moyenne au Canada, la situation est légèrement meilleure. Environ 14 % des personnes disent avoir un accès facile, 33 % disent que c’est difficile et 33 % disent que ça va.

Un graphique de septembre 2022 de l’Institut Angus Reid montre une répartition de l’accès aux médecins de famille au Canada par province. (Source : Institut Angus Reid)

Les temps d’attente pour obtenir un rendez-vous sont également un problème. Près de la moitié (48 pour cent) des répondants au sondage de la Colombie-Britannique ont déclaré qu’ils devaient attendre au moins une semaine pour pouvoir consulter leur médecin. Un autre 42% a déclaré que cela prend au moins quelques jours et seulement 10% ont déclaré qu’ils pouvaient voir leur médecin dans un délai d’un jour ou deux. À l’échelle nationale, 18 % ont déclaré pouvoir entrer dans ce dernier délai.

Bien sûr, les temps d’attente pour obtenir un médecin de famille sont considérablement plus longs. En Colombie-Britannique, 31 % des personnes sans médecin en cherchaient un depuis plus d’un an, tandis que 49 % ont déclaré avoir simplement abandonné, selon le sondage. Neuf pour cent attendent depuis moins d’un an et 11 % ont dit qu’ils ne veulent pas ou n’ont pas besoin d’un médecin. En moyenne à l’échelle nationale, 19 % des personnes ont attendu moins d’un an, 35 % ont attendu plus d’un an, 29 % ont abandonné et 17 ne veulent pas de médecin.

Les rendez-vous virtuels sont en hausse dans tout le pays, mais sont particulièrement répandus en Colombie-Britannique. Dans tout le Canada, 68 % des personnes ont déclaré voir leur médecin en personne, alors qu’en Colombie-Britannique, seulement 46 % ont dit la même chose.

Le sondage a également comparé le Canada aux États-Unis, où 92 % des personnes ont déclaré voir leur médecin en personne. Les Américains sont également plus susceptibles de consulter leur médecin dans un délai d’un jour ou deux que les Canadiens, selon le sondage.

À la fin du mois d’août, la Colombie-Britannique a annoncé un financement de 118 millions de dollars pour remédier à la pénurie de médecins de famille. Il aidera les médecins à couvrir les frais généraux de leur pratique jusqu’à ce que la province et Doctors of BC élaborent un autre modèle de paiement.

Dans le cadre du système actuel de rémunération à l’acte, les médecins ne reçoivent qu’environ 30 $ par patient, quelle que soit la complexité des besoins en soins de santé. Le nouveau modèle sera probablement basé sur le temps que les médecins passent avec les patients.

L’enquête de l’Institut Angus Reid s’est déroulée du 8 au 10 août et a recueilli les réponses de 2 279 adultes canadiens, dont 277 résidaient en Colombie-Britannique. Elle comporte une marge d’erreur de +/- 2,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Colombie-BritanniqueMédecinsSantémédecinsSondage