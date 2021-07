Sondage indépendant de la Commission FA anglaise sur le chaos final de l’Euro 2020

L’Association anglaise de football a commandé une enquête indépendante après que des fans sans billet se soient frayés un chemin à Wembley avant la finale de l’Euro 2020. Il a été rapporté que des milliers de supporters sont entrés dans le stade en prenant d’assaut les portes avant la victoire de l’Italie contre l’Angleterre. Il y avait des scènes laides dans les tribunes et les halls pendant le match alors que les fans avec des billets se sont affrontés avec ceux qui s’étaient introduits par effraction. En dehors de Wembley, il a été estimé que 200 000 personnes étaient dans la région pour un match d’une capacité de 67 500, avec les ivrognes et scènes violentes entachant l’événement phare.

Les chefs de la FA ont déclaré lundi avoir informé le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) de l’examen au cours du week-end et ont promis d’identifier les responsables des « scènes honteuses » avant et pendant le match.

« Nous sommes déterminés à comprendre pleinement ce qui s’est passé à l’extérieur puis à l’intérieur du stade de Wembley lors de la finale de l’UEFA EURO 2020 le dimanche 11 juillet 2021 », indique le communiqué.

«Nous avons informé DCMS ce week-end qu’un examen indépendant dirigé par la baronne Casey de Blackstock avait été commandé pour faire rapport sur les faits et les circonstances en cause. Il s’adressera à toutes les parties concernées et comprendra des experts externes.

« L’un des principaux objectifs des conclusions sera de s’assurer que les leçons sont tirées et que de telles scènes honteuses ne pourront jamais se répéter.

« Nous continuons de travailler avec les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts pour identifier les responsables et les obliger à rendre des comptes. »

La police a depuis publié des images de vidéosurveillance de certains de ceux qu’elle souhaite interroger.

Le trio anglais Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été victimes d’abus racistes sur les plateformes de médias sociaux après des tirs au but lors de la fusillade décisive après le match nul 1-1.

Le comportement de ceux qui sont entrés de force à Wembley et des trolls en ligne a été largement condamné.

Les incidents choquants ont soulevé des doutes sur les chances de réussite d’une candidature conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030.

