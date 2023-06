Sondage IA : les chefs d’entreprise plus optimistes que les employés

Avec l’essor de ChatGPT et d’autres formes d’intelligence artificielle générative, une nouvelle enquête menée par le Boston Consulting Group (BCG) montre que les employés, les managers et les dirigeants de première ligne dans 18 pays sont plus optimistes que préoccupés par l’IA.

Selon l’enquête, les dirigeants sont beaucoup plus optimistes (62 %) que les employés de première ligne (42 %) à propos de l’IA, tandis que 62 % des utilisateurs réguliers et 36 % des non-utilisateurs sont du même avis.

Bien que l’optimisme ait augmenté à propos de l’IA parmi les employés par rapport à il y a cinq ans, lorsque l’IA générative était encore en laboratoire, certains reconnaissent cependant le potentiel de transformation de la technologie pour menacer le travail.

Par exemple, plus d’un tiers des 12 800 répondants au sondage croient que leur emploi sera supprimé au cours des dix prochaines années, selon le sondage.

L’enquête a révélé que 44 % des dirigeants ont reçu une formation pour affiner leurs compétences et rester pertinents, tandis que la proportion n’est que de 14 % pour les employés de première ligne qui ont déclaré avoir reçu la même formation.

Afin de combler cette lacune, l’enquête suggère que les dirigeants devraient encourager les employés de première ligne à utiliser l’IA de manière responsable et à se former aux compétences que la nouvelle ère exigera.

Les données du BCG indiquent que l’utilisation de l’IA au sein des entreprises du monde entier est passée de 22 % en 2018 à 50 % en 2023.

Près de la moitié des répondants (46 %) ont déclaré avoir expérimenté l’Al générative et 27 % ont déclaré qu’ils la poursuivaient régulièrement.

Le pourcentage est plus faible pour les employés de première ligne (21 %) lorsqu’il s’agit d’une utilisation régulière de l’IA générative, tandis que la proportion est de 81 % pour les dirigeants.

Dans l’ensemble, l’enquête montre que 71 % des répondants estiment que les avantages de l’IA générative dépassent les risques associés. Cependant, 79 % ont exprimé leur soutien à la réglementation de l’IA pour faire face efficacement à ces risques.

Selon l’enquête, 68 % des dirigeants ont déclaré que leur organisation avait mis en place un programme d’IA responsable adéquat, tandis que 29 % des employés de première ligne étaient du même avis.

L’enquête recommande aux entreprises d’agir rapidement en gagnant la confiance, en proposant des formations et en utilisant des programmes d’IA responsables pour tirer le meilleur parti de cette puissante technologie.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.