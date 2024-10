Sondage Heisman : la pose de Travis Hunter correspond au vote anticipé, mais Jalen Milroe se cache

Travis Hunter a pris la pose Heisman. Jalen Milroe et Ryan Williams se sont connectés sur ce qui sera l’une des meilleures pièces de 2024. Ashton Jeanty en a créé un tout seul. Cam Ward a réussi une évasion improbable.

Et c’est l’intégralité de la représentation dans L’AthlétismeLe premier sondage Heisman hebdomadaire de la saison 2024. Hunter, le cornerback et receveur à tout faire, qui joue chaque jeu, ouvre la voie, obtenant 19 des 25 votes de première place et totalisant 67 points. Milroe, le quart-arrière de l’Alabama dont la passe de touché de 75 verges au receveur de première année Williams a permis la victoire sur la Géorgie après qu’une avance de 28 points ait été gaspillée, est arrivé deuxième (six votes pour la première place, 41 points).

Personne d’autre n’a reçu de vote pour la première place, mais les exploits précipités de Jeanty, un leader national, l’ont placé troisième avec 30 points. L’Athlétisme suit le même protocole de vote que celui du Heisman : trois points pour un vote en première place, deux points pour un vote en deuxième place, un point pour un vote en troisième place.

Joueur Équipe Pos 1er 2ème 3ème SPT Travis Chasseur WR/CB 19 4 2 67 Jalen Milroe QB 6 7 9 41 Ashton Jeanty RB 0 11 8 30 Salle de Cam QB 0 3 5 11 Ryan Williams WR 0 0 1 1

Ward, qui a été spectaculaire pour Miami et mène le pays avec 18 passes de touché, a connu son meilleur moment à ce jour vendredi, échappant à plusieurs sacs potentiels et sortant le ballon des ennuis pour le jeu clé d’une victoire de retour contre Virginia Tech. Il a terminé quatrième et Williams, l’étudiant de première année de l’Alabama dont la rotation, l’hésitation et l’accélération ont terminé ce vainqueur électrique, a reçu un vote.

SÉQUENCE ABSOLUMENT IRRÉELLE DE CAM WARD 🤯 pic.twitter.com/FyIy5cPnwJ –ESPN (@espn) 28 septembre 2024

C’est un groupe exclusif pour septembre. Il y a un an, lors de notre premier sondage, 11 joueurs avaient obtenu au moins une voix. Mais il reste encore beaucoup de temps pour que d’autres puissent participer à la conversation. Le Géorgien Carson Beck pourrait être de la partie si sa soirée mouvementée en Alabama s’était terminée par une victoire.

Le quart-arrière du Texas Quinn Ewers, le quart-arrière de l’Oregon Dillon Gabriel, le quart-arrière du Tennessee Nico Iamaleava, le receveur du Missouri Luther Burden III, le receveur de l’Arizona Tetairoa McMillan et d’autres ont des opportunités à venir. Qu’en est-il de cet autre receveur de première année absurdement doué, Jeremiah Smith de l’Ohio State ? L’éventuel vainqueur du Heisman 2023, Jayden Daniels, qui divise actuellement la NFL en tant que quart-arrière recrue des Washington Commanders, a obtenu un seul vote pour la troisième place lors du sondage initial de l’année dernière.

Daniels a été le 12e vainqueur des 14 derniers à jouer le quart-arrière, à l’exception du receveur de l’Alabama DeVonta Smith en 2020 et du porteur de ballon de l’Alabama Derrick Henry en 2015. Le départ de Jeanty fait de lui une menace de devenir le premier porteur de ballon depuis Henry à le gagner. Il mène le pays avec 845 verges – à 10,3 par course – et 13 touchés au sol.

L’un d’eux était un sprint de 59 verges vers la zone des buts lors d’une victoire samedi contre l’État de Washington qui mérite un million de rediffusions, tout comme le théâtre Milroe-Williams. Aussi difficile que cela puisse être de gagner un Heisman à Boise State, si Jeanty reste proche de ce rythme toute la saison, il devrait au moins être à New York le 14 décembre pour regarder ce match lors de la cérémonie Heisman.

Ashton Jeanty a fait ressembler la défense de l’État de Washington à une équipe JV. Je n’ai jamais vu autant de tacles manqués forcés sur une cassette RB. Regardez simplement ces 5 clips. #RB1 pic.twitter.com/kVZGdYLBeR – Danois Brugler (@dpbrugler) 29 septembre 2024

Et Hunter sera un test de la volonté des électeurs de s’écarter de la norme consistant à privilégier les meilleurs quarts des meilleures équipes. Il ressemble actuellement au meilleur joueur de football universitaire. C’est un véritable joueur à double sens, contrairement au seul joueur défensif à avoir remporté ce prix, Charles Woodson du Michigan en 1997. Hunter est à égalité au troisième rang national pour les réceptions (46) et les touchés (six) et est huitième avec 112,2 verges par match.

Lors de la victoire 48-21 du Colorado samedi à l’UCF, il a réussi un touché et une brillante interception – tombant dans une zone, lisant une courte passe, accélérant et plongeant pour le choix – puis a pris la pose. Si les Buffaloes 4-1 continuent de gagner et qu’il continue de produire des chiffres et des moments « wow », cela pourrait s’avérer prophétique.

(Photo : Chris Leduc/Icon Sportswire via Getty Images)