Sondage Heisman : Ashton Jeanty prend la tête, Dillon Gabriel fait une apparition

Travis Hunter s’est blessé, est parti tôt et a vu son équipe en perdre un match serré. Ce n’est pas une raison pour quiconque pensait que le demi de coin/receveur du Colorado était le meilleur joueur du football universitaire entrant samedi, de penser autrement en sortant samedi.

Mais le Trophée Heisman ne peut pas se limiter à être. Il s’agit de faire, et personne ne fait plus chaque semaine pour que les électeurs le remarquent que le demi offensif de Boise State, Ashton Jeanty. Ainsi, à mesure que le bassin de candidats s’élargit L’AthlétismeLe sondage Heisman de Heisman – à neuf cette semaine, un sommet pour la saison – Jeanty possède également le plus grand nombre de points qu’un candidat a gagné.

Après avoir parcouru 217 verges et un touché, ainsi qu’un touché, lors de la victoire 28-7 de Boise State à Hawaï, Jeanty a reçu 20 votes pour la première place et 74 points. C’est une augmentation par rapport aux 10 votes de première place et aux 58 points d’il y a une semaine. Hunter est arrivé deuxième avec six votes de première place et 52 points, après avoir mené le sondage avec 15 votes de première place et 67 points la semaine dernière.

L’Athlétisme suit le même protocole de vote que celui du Heisman : trois points pour un vote en première place, deux points pour un vote en deuxième place, un point pour un vote en troisième place.

Joueur Équipe Pos 1er 2ème 3ème SPT Ashton Jeanty RB 20 7 0 74 Travis Chasseur WR/CB 6 14 5 51 Salle de Cam QB 1 3 12 21 Dillon Gabriel QB 0 3 5 11 Kaleb Johnson RB 0 0 1 1 Jalen Milroe QB 0 0 1 1 Diego Pavie QB 0 0 1 1 Kurtis Rourke QB 0 0 1 1 Jérémie Smith WR 0 0 1 1

Le quart-arrière de Miami, Cam Ward, est resté à la troisième place avec 21 points, obtenant à nouveau un seul vote pour la première place, après une semaine de repos pour les Hurricanes. Le nouveau nom cette semaine est Dillon Gabriel, le quart-arrière de l’Oregon qui s’est imposé dans une bataille parmi les cinq premiers à la hauteur de l’annonce – 341 verges par la passe et deux touchés, plus un touché de 27 verges, pour battre Ohio State 32- 31.

Il a été spectaculaire pour ce qui est maintenant l’équipe n°2 du pays, et il a des matchs à venir contre l’Illinois, le Michigan, le Wisconsin et Washington qui peuvent renforcer ses arguments. L’affaire pourrait être défendue lors d’un éventuel match revanche du Big Ten Championship Game avec Ohio State, si Gabriel parvient à maintenir un niveau de jeu élevé jusque-là et à remporter une deuxième victoire contre les Buckeyes.

Ward n’a pas autant d’opportunités disponibles en saison régulière, mais a été le joueur le plus dynamique, et un éventuel match pour le titre de l’ACC avec Clemson pourrait être un grand moment pour lui.

Ces deux-là sont rejoints par trois autres quarts dans le sondage de paille : Diego Pavia de Vanderbilt, qui a suivi une surprise choquante du n°1 de l’Alabama en contrôlant le match lors d’une autre victoire surprise, au Kentucky ; Jalen Milroe de l’Alabama, qui pourrait se donner une chance cette semaine au Tennessee ; et Kurtis Rourke de l’Indiana, dont les Hoosiers 6-0 ont une énorme opportunité à domicile contre le Nebraska.

Le receveur de première année de l’Ohio State, Jeremiah Smith, a obtenu un vote après une autre performance splendide, neuf attrapés pour 100 verges et un touché lors de la défaite dramatique contre l’Oregon. Il a eu une capture tardive qui aurait pu conduire à un panier gagnant effacé pour interférence de passe offensive, mais un étudiant de première année faisant cela à un arrière défensif atterrira toujours sur une bande de surbrillance.

Le porteur de ballon de l’Iowa, Kaleb Johnson, obtient un vote pour la première fois après avoir couru 21 fois pour 166 verges et deux touchés dans une déroute 40-16 contre Washington. Johnson est deuxième au niveau national avec 937 verges au sol et 156,2 verges au sol par match. Jeanty mène dans ces deux catégories, 1 248 verges et 208,0 par match. Il mène également le pays avec 17 touchés au sol et une moyenne ridicule de 9,9 verges par course.

Comme L’AthlétismeStewart Mandel de Stewart Mandel a souligné que Jeanty est sur la bonne voie pour 2 704 verges si Boise State peut atteindre le match pour le titre de Mountain West. Cela battrait le record FBS de Barry Sanders de 2 628 verges, établi en 1988. Oui, Sanders l’a fait en seulement 11 matchs et contre des puissances comme l’Oklahoma et le Nebraska. Mais Jeanty a déchiqueté l’Oregon pour 192 verges et trois touchés, et tout ce qui se rapproche du record le rendra difficile à battre. À moins qu’un quarterback n’ait une certaine domination, en termes de réussite individuelle et d’équipe, à partir d’ici. Ou si Hunter fait de grandes choses pour rappeler à tout le monde à quel point il est un joueur formidable et unique.

(Photo : Marco Garcia / Imagn Images)