Sondage hebdomadaire: Xiaomi Redmi K40 Gaming promet beaucoup, mais en vaut-il la peine?

Xiaomi a sa division de jeu Black Shark, mais la marque Redmi voulait quelque chose pour elle-même, alors elle a proposé le smartphone K40 Gaming. Il fait partie de la famille K40, mais ses priorités sont définies légèrement différemment.

La semaine dernière, le téléphone est arrivé en vente en Chine et s’est vendu sans surprise à des milliers d’unités en quelques secondes. Désormais, le Redmi K40 Gaming n’est toujours disponible que sur la scène nationale, mais nous avons entendu dire que Poco pourrait relancer le même téléphone que le Poco F3 GT.

Cette semaine, nous vous demandons si / quand le téléphone échappera au marché domestique, allez-vous l’acheter? Nous avons vu de nombreux arguments dans les commentaires selon lesquels les téléphones de jeu sont un gadget, nous avons donc également ajouté une troisième option.

Et avant de voter, rappelons qu’il s’agit d’un joli smartphone alimenté par Dimensity 1200 avec toutes les dernières cloches et sifflets du côté matériel. De plus, le Xiaomi Redmi K40 Gaming est doté de touches d’épaule contextuelles uniques, de haut-parleurs stéréo réglés par JBL et d’une charge rapide de 67 W.