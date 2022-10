Sondage hebdomadaire : vivo X Fold+ chaud ou pas ?

Le vivo X Fold + est la plus grande version de cette semaine (au sens figuré et au sens propre) avec son écran pliant de 8 pouces, son nouveau chipset et sa batterie plus grande. A-t-il ce qu’il faut pour vous faire atteindre votre portefeuille?

Le facteur important pour beaucoup sera probablement la disponibilité – vivo n’a pas encore confirmé si le X Fold+ sera proposé sur les marchés en dehors de la Chine. Le X Fold original d’avant n’a jamais fait sa tournée mondiale, nous devrons donc attendre et voir si le modèle Plus résoudra ce problème.







vivo X Fold+

Nous pouvons également obtenir des prix à l’écart – vivo X Fold + commence à 9 999 CNY, soit environ 1 400 $ / 1 440 € / 114 500 INR pour la version de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que le modèle de stockage de 512 Go coûte 10 999 CNY. Cela le met en ligne avec les goûts du Galaxy Z Fold4, Xiaomi Mix Fold 2 et Oppo Find N.

La grande mise à jour avec le X Fold + est indéniablement le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 qui devrait fournir 10% de meilleures performances par rapport au SD 8 Gen 1 tout en consommant 30% moins d’énergie qu’auparavant, alignant le téléphone sur le dernier Samsung et Pliables Xiaomi sur le marché.

L’autre mise à jour notable est le département de la batterie où le X Fold + apporte une cellule de 4 730 mAh, qui est évaluée à près de 2 heures de lecture vidéo de plus que le X Fold et sa batterie de 4 600 mAh. La charge est la meilleure que vous puissiez obtenir sur un pliable en ce moment avec 80 W filaire et jusqu’à 50 W sans fil si vous avez le chargeur sans fil propriétaire vivo.

L’écran reste un excellent LTPO E5 Samsung AMOLED avec une résolution 2K+ (1916 x 2160 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous obtenez un rapport d’aspect carré de 4: 3,55, ce qui signifie que certaines applications comme Instagram continueront à avoir l’air bizarre. Le panneau est doté d’un revêtement antireflet amélioré et est certifié HDR 10+.







Écran de couverture de 6,5 pouces et écran pliable de 8 pouces

L’un des principaux avantages du vivo par rapport à quelque chose comme le Galaxy Z Fold4 est son écran de couverture qui apporte un rapport d’aspect 21: 9 plus courant. Cela devrait le rendre plus utilisable dans les moments où vous ne voulez pas ouvrir le grand écran.

Les appareils photo sont également impressionnants – vous obtenez un bon 50MP de large, un ultra large 48MP et deux modules téléobjectif – un appareil photo 12MP avec un objectif de 47 mm pour les portraits 2x et un appareil photo périscope 8MP avec un grossissement 5x (zoom numérique 60x) et OIS. Il s’agit de la même configuration que celle utilisée sur le X Fold d’origine et elle est beaucoup plus polyvalente que n’importe quel autre pliable.

En parlant de taille, le X Fold+ est toujours une brique d’un téléphone pesant 311 grammes. C’est beaucoup plus lourd que le Mix Fold 2 (262 grammes) et le Z Fold4 (263 grammes) et à peu près n’importe quel autre téléphone sur le marché. Il est également physiquement plus grand que ces deux appareils à 162 x 144,9 x 6,3 mm dans son état déplié. Il n’y a pas d’indice de protection officiel, ce qui est dommage.

Le côté logiciel apporte Origin OS Ocean de vivo au-dessus d’Android 12 standard et non de la version 12L optimisée pour les pliables et les tablettes. Il y a quelques ajouts intéressants comme le mode qui vous permet de poser l’appareil sur une surface dans son état à moitié déplié pendant les appels vidéo ou tout en regardant des films, bien que ce soit à peu près tout. Samsung est toujours le leader en termes de logiciels sur les téléphones pliables et nous ne nous attendons pas à ce que cela change dans les mois à venir.

Le X Fold + est également disponible dans une nouvelle couleur accrocheuse Huaxia Red, qui n’était pas proposée sur le vivo X Fold standard. Avec le cas pour et contre le X Fold + fait, jetons un coup d’œil à la concurrence.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est sans doute le grand écran pliable à battre en ce moment. Il offre l’expérience logicielle la plus raffinée, possède le dernier chipset Qualcomm et est résistant à l’eau IPX8 – quelque chose qu’aucun autre pliable à part le Z Flip4 ne peut se vanter. Le Z Fold4 dispose également d’un support de stylet, d’une batterie de taille décente et d’autres fonctionnalités intéressantes comme Samsung DeX.

Bien sûr, les caméras ne sont toujours pas au niveau des téléphones phares de premier plan, mais elles correspondent à celles des S22 et S22+ qui sont très fiables. La charge est toujours plafonnée à seulement 25 W, ce qui est loin derrière le reste de l’industrie à ce stade.

Il y a le Mix Fold 2 de Xiaomi qui apporte un écran AMOLED de 8 pouces à 120 Hz de taille similaire et un chipset Snapdragon 8 + Gen 1 aux côtés d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W. Le département de la caméra est assez respectable avec une caméra principale de 50MP, un téléobjectif ultra large de 13MP et un téléobjectif de 8MP avec un zoom optique 2x.

Le pliable de Xiaomi est également l’un des appareils les plus élégants du marché avec seulement 5,4 mm d’épaisseur et il est construit comme un réservoir. Il n’est disponible qu’en Chine et nous avons constaté que son GPU surchauffe dans notre examen. Les capacités d’enregistrement vidéo ici sont loin d’être impressionnantes.

Enfin, nous avons encore un autre pliable exclusif à la Chine – le Huawei Mate Xs 2. Celui-ci est le téléphone le plus cher de la liste à 14 000 CNY (2 000 €). Il apporte la conception de pliage vers l’extérieur moins largement utilisée qui enveloppe l’écran autour de l’appareil. L’avantage ici est qu’il n’y a pas de pli, ce qui est assez attrayant, mais l’inconvénient est que l’appareil est plus susceptible d’être endommagé avec son écran enroulé autour.

Les caméras du Mate Xs 2 offrent une excellente qualité de jour comme de nuit. Mate Xs 2 fonctionne sur l’ancienne génération Snapdragon 888 (4G), a une autonomie de batterie assez décevante et aucune cote IP aux côtés des limitations logicielles habituelles qui accompagnent les appareils Huawei.











Samsung Galaxy Z Fold4 • Xiaomi Mix Fold 2 • Huawei Mate Xs 2

Alors, que pensez-vous du vivo X Fold+ ? Seriez-vous prêt à l’essayer s’il est disponible dans votre coin du monde ou préférez-vous les pliables proposés par Samsung, Xiaomi, Huawei et Oppo ? Votez ci-dessous et discutez-en dans la section des commentaires.

