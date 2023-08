Sondage hebdomadaire : utilisez-vous un protecteur d’écran et une coque ?

Il y a quelques années, nous vous avons demandé si vous utilisiez encore un protecteur d’écran et une coque : à l’époque, la plupart des utilisateurs avaient un protecteur en verre et une coque en silicone pour protéger leur téléphone. Est-ce que ça a changé ? Découvrons-le.

Un indice IP est assez courant de nos jours, notamment dans le segment haut de gamme et même dans le milieu de gamme. De plus, Corning continue de publier des versions Gorilla Glass de plus en plus durables. En théorie, votre téléphone est suffisamment résistant pour devenir commando.

Il est néanmoins possible que quelque chose se brise : le remplacement de l’écran d’un Galaxy S23 Ultra coûte cher 320 $pour un iPhone 14 Pro Max, vous chercheriez un 380 $ facture. Bien entendu, Samsung et Apple (et d’autres) proposent des plans d’assurance, par exemple, les abonnés Samsung Care+ et AppleCare+ peuvent faire remplacer ces mêmes écrans pour seulement 30 $. Ceux-ci ont cependant un coût mensuel.















Il existe également d’autres raisons de mettre votre téléphone dans un étui : pour le look, pour une meilleure adhérence, pour la béquille, pour un endroit où ranger quelques cartes de crédit, etc.

Quant au protecteur d’écran, il n’y a en réalité qu’une seule raison d’en avoir un : la protection. De nombreux téléphones sont livrés avec un préinstallé en usine, cela est particulièrement vrai pour les appareils pliables dotés d’écrans internes vulnérables.

Alors, votre téléphone a-t-il un protecteur d’écran ? Et une affaire ?