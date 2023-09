Sondage hebdomadaire : utiliserez-vous le Fairphone 5 pendant les 8 prochaines années ?

Apple a la réputation d’avoir le meilleur support logiciel dans le monde des smartphones, mais lorsque iOS 16 est arrivé en 2022, ce n’était que pour les téléphones à partir de 2017 – les iPhone 7 et iPhone SE de 2016 ont été abandonnés. C’est mieux que les fabricants d’Android, qui ne font les mises à jour du système d’exploitation que pendant quatre ans au maximum… eh bien, c’est mieux que la plupart des fabricants d’Android.

La société néerlandaise Fairphone a fait des vagues avec son téléphone de cinquième génération : en utilisant une puce industrielle Qualcomm, elle peut promettre une assistance pendant 8 ans (avec une option d’extension à 10 ans). Cela signifie des correctifs de sécurité, mais la société vise également « au moins » 5 mises à jour du système d’exploitation à partir d’Android 13 que le téléphone reçoit en usine.

8 ans (éventuellement 10) de support logiciel pour le Fairphone 5

Le Fairphone 5 peut facilement durer très, très longtemps. Pour commencer, l’entreprise propose 5 ans de garantie au lieu des 2 ans standard. Et bien sûr, ce qui a permis à Fairphone de se faire connaître est la conception réparable de ses téléphones. Le modèle 5 dispose de dix modules qui peuvent être remplacés individuellement par un utilisateur inexpérimenté – vous avez juste besoin d’un outil indiscret et d’un tournevis cruciforme.



Le Fairphone 5 dispose de 10 modules remplaçables individuellement

Eh bien, le « Fair » dans « Fairphone » désigne en fait la manière dont l’entreprise s’approvisionne en composants et en matériaux et dont ses téléphones sont construits – cette année, le téléphone est construit à partir de 70 % de matériaux équitables et recyclés et les gens de l’usine sont payés. un salaire décent.

Alors, le meilleur téléphone de tous les temps ? Jetons d’abord un coup d’œil aux spécifications. Le Fairphone 5 coûte 700 €/650 £, contre 580 €/500 £ pour le Fairphone 4. C’est une sacrée hausse de prix et le Qualcomm QCM 6490 n’est équivalent qu’à un Snapdragon 778G environ – vous pouvez facilement obtenir un 8 Gen 2. dans cette gamme de prix.



Le premier écran HRR du Fairphone, également le premier trou de perforation

Du côté positif, Fairphone est passé cette année à un écran OLED 90 Hz avec une résolution plus élevée, 6,46″ 1 224 x 2 700 px, par rapport à un écran LCD IPS 60 Hz, 6,3″ 1 080 x 2 340 px. Le téléphone dispose désormais également de haut-parleurs stéréo, mais il n’y a pas de prise casque.

De plus, le téléphone dispose de trois caméras 50MP – un module principal (1/1,56″, 1,0µm) avec OIS, une ultra large (0,7µm) et une caméra selfie (0,74µm). Tous les trois peuvent enregistrer des vidéos 4K à 30 ips. Et remarquez l’absence d’encoche, il s’agit de la première caméra perforée de la société.



Appareils photo de meilleure qualité sur le Fairphone 5 (50+50MP à l’arrière, 50MP à l’avant)

Des améliorations supplémentaires incluent plus de RAM et de mémoire dans la configuration de base (en fait uniquement), 8/256 Go contre 6/128 Go, ce qui compense en partie la hausse des prix. Il existe également une batterie plus grosse de 4 200 mAh avec une charge plus rapide de 30 W (contre 3 905 mAh/20 W), elle atteint 50 % en 20 minutes (contre 30 minutes). Et la résistance à l’eau a été améliorée de IP54 à IP55.



La batterie et le port USB-C sont faciles à remplacer

Dans l’ensemble, il s’agit d’un mid-ranger solide et même si son prix est plus élevé que celui d’un mid-ranger, ce coût sera amorti au fil du temps. Un mid-ranger Android actuel pourrait perdre son support après seulement 2 à 3 ans et même s’il atteint 4 à 5 ans, ce n’est que aussi longtemps que la garantie du Fairphone 5, sans parler de sa durée de vie réelle.

Il n’y a pas de concurrent direct au Fairphone 5, même si l’avenir s’annonce prometteur. Apple a récemment fait un virage à 180° et a annoncé son soutien aux factures Right To Repair. Cupertino a également étendu son programme de réparation en libre-service, son rival Samsung faisant de même. En outre, l’UE pourrait obliger les fabricants à faciliter le remplacement de leurs batteries. Mais c’est dans le futur, le Fairphone est là aujourd’hui et fait l’auto-réparation mieux que toute autre entreprise.











Fairphone 5 couleurs : Noir mat • Bleu ciel • Édition transparente

Vérification de l’entreprise boutique en ligne, nous constatons que le délai de livraison estimé a été reporté au 20-25 septembre (il avait commencé le 14 septembre). Cela suggère qu’il existe une demande pour cet appareil. Les Fairphones sont des appareils de niche, ils se vendent par dizaines de milliers plutôt que par dizaines de millions comme les iPhones et les Galaxy, la demande est donc encore assez faible.



Ventes de Fairphone en 2022

Il est peut-être temps que cela change – qu’en pensez-vous, l’entreprise est-elle sur la bonne voie et obtiendrez-vous un Fairphone 5 ?