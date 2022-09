Sondage hebdomadaire : Sony Xperia 5 IV présente des arguments pratiques sur les raisons pour lesquelles vous devriez en acheter un, n’est-ce pas ?

Le Sony Xperia 5 IV a été dévoilé la même semaine que les annonces majeures à l’IFA, mais l’événement technologique mondial ressemble plus à une coïncidence qu’autre chose – Sony lance ses téléphones lorsqu’ils sont prêts plutôt que de viser une période spécifique de l’année. Et il ne se soucie vraiment pas de ce que font les autres fabricants d’Android.

C’est ce qui rend le Xperias reconnaissable – l’écran plat et rectangulaire, le lecteur d’empreintes digitales latéral sur un produit phare OLED, la prise casque 3,5 mm toujours portée avec fierté, la fente microSD qui vous permet de charger toutes vos mouches FLAC. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs.

Le Mark 4 est peut-être encore le modèle de la série 5 et cela vient à l’arrière d’un Mark 3 bien conçu. En fait, à l’exception du téléobjectif, le modèle 2022 est bien meilleur que le Xperia 5 de l’année dernière.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un Compact, nous apprécions le profil élancé du téléphone – seulement 67 mm de large, un millimètre de moins que l’année dernière. Et il est plus court d’un millimètre, tout en conservant les mêmes mesures d’affichage 6,1″ 21:9.









Sony Xperia 5 IV (à gauche) et le Xperia 1 IV (à droite)

Impressionnant, Sony a réussi à installer une batterie de 5 000 mAh dans le plus petit corps (au lieu de 4 500 mAh). Le Galaxy S22 (3 700 mAh) et même le Zenfone 9 (4 300 mAh) ne peuvent que nous envier. Cela a aidé le téléphone à améliorer l’endurance de son prédécesseur, d’une durée de 116 heures dans notre test standardisé. Sony a également d’excellentes fonctionnalités pour garder la pâte en bonne santé.

Et si la capacité supplémentaire ne suffisait pas, il s’agit du premier Xperia 5 avec chargement sans fil (quelque chose qui était exclusif aux modèles Xperia 1 jusqu’à présent).



Nous avons dû utiliser notre chargeur et notre câble USB pour le Xperia 5 IV

L’écran OLED 120 Hz mesure toujours 6,1 pouces de diagonale et a une résolution de 1 080 x 2 520 pixels. Cependant, le nouveau panneau est 50% plus lumineux et il est protégé par Gorilla Glass Victus (le dos l’est aussi).

Nous ne savons pas pourquoi Sony a choisi l’ancien chipset Snapdragon 8 Gen 1 pour alimenter le Xperia 5 IV. Le 8+ Gen 1 remanié fonctionne plus frais, ce qui aurait profité au petit vaisseau amiral car il se débat avec des performances soutenues – lors de nos tests, il a commencé à étrangler thermique après 5 minutes. Pourtant, pour de courtes périodes d’activité, ce téléphone dépasse son poids.

Passant à l’appareil photo, Sony s’en tient à la configuration triple 12MP, cependant, il a utilisé des capteurs améliorés qui prennent en charge la lecture à 120 ips. Cela signifie qu’il peut capturer des vidéos 4K @ 120fps avec les trois caméras ainsi qu’un fonctionnement plus rapide du système de mise au point automatique – Eye AF et le suivi des objets en temps réel sont disponibles sur les trois modules.

La caméra selfie s’est également améliorée, passant du capteur 8MP à un capteur 12MP légèrement plus grand, ce qui augmente également le plafond de résolution vidéo à 4K à 30fps (au lieu de 1080p @ 30fps). La seule chose qui l’empêche d’être parfait est le manque d’autofocus.

La seule chose sur laquelle nous ne sommes pas tout à fait convaincus est le nouveau module téléobjectif — avec seulement un objectif de 60 mm, vous n’obtenez pas beaucoup de grossissement et la distance focale est fixe. Le Mark 3 pouvait basculer entre 70 mm et 105 mm, le Xperia 1 IV ajoutait un zoom fluide, ce que nous nous attendions à ce que le modèle de la série 5 obtienne également. Il n’a pas. De plus, le capteur du module télé est plus petit (1/3,5″ contre 1/2,9″ sur le 5 III). Le nouveau module télé est assez capable, mais nous n’aimons toujours pas la rétrogradation.

Dans l’ensemble, nous avons été très impressionnés par le Sony Xperia 5 IV, consultez notre avis pour plus de détails. Et ne manquez pas notre revue vidéo.

Il y a quelques défauts dans ce téléphone par ailleurs remarquable, mais comme nous sommes sur le point d’en discuter, la concurrence en a plus. Avant d’en arriver là, gardez à l’esprit que le 5 IV est un téléphone à 1 000 $/1 050 €/950 £ si vous obtenez le modèle 8/128 Go (à venir plus tard ce mois-ci).

L’Asus Zenfone 9 est le concurrent le plus direct – une approche Android pure et sans fioritures. Il possède la puce 8+ Gen 1 plus rapide et une version avec 16 Go de RAM. Il possède également une prise jack 3,5 mm, ainsi que des haut-parleurs stéréo, mais il manque le slot microSD. Cela vous laisse avec 128 Go ou 256 Go de stockage. De plus, Asus a chargé l’appareil photo principal de 50MP (1/1,56″, 1,0µm) de tâches de zoom car il n’y a pas de téléobjectif à bord. Et, comme mentionné précédemment, la batterie est plus petite (4 300 mAh) et elle manque de charge sans fil.

Comme Sony, Asus ne promet que 2 mises à jour Android, ce qui n’est pas beaucoup pour un produit phare capable. Cela dit, le Zenfone 9 8/128 Go ne coûte que 800 €, même l’unité 16/256 Go coûte 900 € – bien loin de la demande de Sony pour 1 050 €.







Asus Zenfone 9

Si vous voulez un téléphone relativement petit (enfin, par rapport à la foule de 6,5 pouces et plus) avec un support logiciel long, il y a deux options. Pour Android, c’est le Samsung Galaxy S22. Il est 10 mm plus court et 3,6 mm plus large que le Xperia et pèse quelques grammes de moins. Vous obtiendrez 4 mises à jour du système d’exploitation (et une année supplémentaire de correctifs de sécurité), mais vous feriez mieux d’apporter des écouteurs Bluetooth (ou au moins un adaptateur USB-C). Et la petite batterie de 3 700 mAh est insuffisante en termes d’endurance.

Le Galaxy S22 a un PDSF de 850 € pour une unité 8/128 Go, mais vous voudrez peut-être dépenser 50 € supplémentaires pour obtenir 256 Go de stockage car il n’y a pas de slot microSD ici. Gardez également à l’esprit que vous envisagez un chipset Exynos 2200 en Europe et un Snapdragon 8 Gen 1 dans la plupart des autres pays du monde.







SamsungGalaxy S22 5G

Apple offre un support logiciel encore meilleur que Samsung (et Google, d’ailleurs). L’iPhone 13 Pro est légèrement plus grand que le S22, ce qui le rend 4,5 m plus large que le Xperia (et un peu plus de 9 mm plus court). Il pèse 32g de plus et vous allez le sentir.

Le 13 Pro dispose également de trois caméras 12MP à l’arrière (qui peuvent faire 4K @ 60fps), mais si vous êtes patient, vous pouvez obtenir le prochain iPhone 14 Pro dans quelques semaines. Celui-ci aurait un appareil photo principal de 48 MP et un nouvel appareil photo ultra large.

L’iPhone 13 Pro commence à 1 150 € pour une unité de 128 Go, ces choses ne sont pas bon marché. La rumeur dit que le 14 Pro sera également légèrement plus cher.







Apple iPhone 13 Pro

D’accord, il est temps de voter – qui achètera un Sony Xperia 5 IV quand il sera plus tard ce mois-ci ?

