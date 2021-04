HMD a réorganisé sa gamme de produits cette semaine, en organisant ses produits dans des catégories basées sur des lettres. Ce n’est pas le même alphabet que celui utilisé par Nokia classique (il n’y a pas encore de série N ou de série E, du moins), mais ils forment des catégories soignées qui facilitent la navigation.

Nous avons préparé un aperçu des téléphones parce que nous avons des questions à poser – à savoir, achèteriez-vous l’un d’entre eux et si oui, lequel?

Nokia X20 et X10

La série X équivaut à la 5G. HMD part du bas – c’est vrai pour les deux autres séries de lettres que nous allons également examiner aujourd’hui – il n’y a donc pas de véritable successeur à son tout premier téléphone 5G, le Nokia 8.3.

le Nokia X20 et Nokia X10 sont plutôt des milieu de gamme par prix, plus proches de l’entrée de gamme par les fonctionnalités. Le chipset Snapdragon 480 soulèvera de nombreux sourcils, mais la puce partage beaucoup de matériel avec des séries supérieures (par exemple, elle a le GPU Adreno 619 du 750G), nous sommes donc prêts à lui donner le bénéfice du doute.





Nokia X20 • Nokia X10

Mais un écran LCD ordinaire à 60 Hz sans HDR ou verre renforcé, même pas à haute luminosité, c’est une pilule plus difficile à avaler. De plus, la batterie de 4470 mAh est bonne en termes de capacité, mais la charge de 18W est lente pour le segment de 300 €.

C’est vrai, le Nokia X20 coûtera 350 €, le X10 ira 310 €. Samsung a lancé son premier téléphone 5G à moins de 300 € plus tôt cette année, le Galaxy A32 5G. À 280 €, il propose un matériel très similaire au Nokia X10, bien qu’il ait (surtout) un écran 720p + tandis que le X10 a un panneau 1080p +. Il en va de même pour l’A42 5G plus cher (bien qu’il s’agisse d’un Super AMOLED au lieu d’un LCD). Il y a aussi le Moto G 5G, qui peut être trouvé pour environ 250 € avec une puce S750G et un écran 1080p.

Cependant, la meilleure chose à propos de la série X est clairement les 3 ans de support complet. Cela signifie des mises à jour du système d’exploitation, des correctifs de sécurité et une garantie. Cette dernière partie est cruciale, car si Samsung fournira 3 mises à jour du système d’exploitation à une grande partie de sa gamme, vous bénéficiez toujours de deux ans de garantie («jusqu’à» car cela varie selon la région, par exemple, c’est 1 an en Inde). La garantie ne vous aidera pas si vous laissez tomber votre téléphone et brisez son écran, mais elle offre toujours la tranquillité d’esprit à ceux qui veulent mettre à niveau le tapis de course.

Le Nokia X20 a le meilleur appareil photo des deux X-phones, avec un module principal de 64MP à l’arrière et de 32MP à l’avant. Le X10 a une caméra principale de 48MP et une caméra frontale de 8MP. Les deux partagent la caméra ultra-large 5MP (que nous souhaitons avoir au moins un capteur 8MP).

Mais si c’est la caméra que vous voulez, realme vous vendra un capteur 108MP pour 300 € avec le Realme 8 Pro. Si vous êtes préoccupé par les performances, le Poco F3 emballe un Snapdragon 870 pour le même prix (avec une connectivité 5G pour démarrer). Et si c’est la partie logicielle qui vous inquiète, un OnePlus Nord N10 vaut le coup d’œil.

Que pensez-vous des Nokia X20 et X10? S’agit-il de téléphones que vous pouvez acheter et ne vous inquiétez pas de devoir remplacer votre téléphone pendant trois ans ou seront-ils trop vieux d’ici 2024 pour être utilisés, sans parler de la garantie?

Nokia G20 et G10

La série G équivaut aux téléphones Android d’entrée de gamme. Avec une connectivité 4G uniquement, des écrans 720p + et des chipsets MediaTek Helio du bas de la série de jeux, ils ne peuvent pas être autre chose.







Nokia G20 • Nokia G10

le Nokia G20 fait de son mieux – son appareil photo, qui est le même que le X10. Pas mal vu que le téléphone est à moitié prix, 160 €. Pour rappel, cela signifie 48MP principal, 5MP ultra-large et 8MP selfie (et macro 2MP plus 2MP de profondeur, mais ceux-ci valent à peine la peine d’être mentionnés).

En outre, les deux téléphones G ont les plus grandes batteries de tous les téléphones Nokia. À 5050 mAh, ils ne sont pas vraiment énormes, mais ils promettent une autonomie de 3 jours. Nous souhaitons cependant qu’ils puissent charger à plus de 10W. Pourtant, certains préfèrent la durée de vie de la batterie aux performances et se chargent pendant la nuit.

le Nokia G10 est cependant dans une situation difficile. Il ne coûte que 20 € de moins que son frère, mais cette baisse de prix décime le département de la caméra – le module principal tombe à 13 MP et l’ultra large disparaît. Sans oublier que vous obtenez moins de RAM et la moitié du stockage. Le G10 n’a aucun coût commercial proche du prix du G20.

HMD promet 2 ans de support complet pour la série G, ce qui est plutôt bien pour ce segment de prix. Cependant, Helio G35 de Nokia G20 offrira des performances similaires à celles du Galaxy A12, même s’il devrait être bien meilleur sur le papier. Quelque chose comme le Poco M3 a un énorme avantage en termes de performances (et une batterie de 6000 mAh pour démarrer).

À quoi ressemblent les Nokia G20 et G10? S’agit-il de téléphones que vous pouvez acheter pour vous-même (ou recommander à un proche) comme quelque chose de simple, fiable et abordable?

Nokia C20 et C10

La série C équivaut à Android Go Edition. Et pas cher. le Nokia C20 et Nokia C10 sont au prix de 90 € et 75 €, respectivement. Nous ne nous plongerons pas dans leurs spécifications (il n’y a pas grand chose à voir), mais nous soulignerons qu’il n’y a pas beaucoup de téléphones Android à part entière que vous pouvez acheter pour moins de 100 €.







Nokia C20 • Nokia C10

Selon l’endroit où vous vivez, il pourrait y avoir très peu d’options. Ou même aucun. La vraie question ici est de savoir si vous souhaitez avoir un Nokia C20 / C10 ou l’un des modèles KaiOS comme le Nokia 8000 4G. Celui-ci fait des appels et peut attacher votre ordinateur portable à une connexion LTE, de quoi avez-vous besoin de plus? Parce que s’il s’agit de navigation détaillée ou de navigation Web, les téléphones KaiOS sont sortis (le Web moderne ne fonctionne tout simplement pas sur un petit écran de 240 x 320 px).