Sondage hebdomadaire : si vous pouviez vous procurer un Xiaomi 12S, 12S Pro ou 12S Ultra, le feriez-vous ?

Les capteurs 1 pouce sont le Saint Graal des petits appareils photo numériques. Sont-ils vraiment si performants ? Nous sommes sur le point de le découvrir car nous avons déjà un Xiaomi 12S Ultra à examiner. Contrairement au récent Xperia Pro-I (qui réutilisait le capteur du Sony RX100 VII), ce téléphone est le premier à utiliser le nouvel IMX989 de Sony.

Le capteur n’est pas tout, cependant, le traitement compte tout autant – sinon plus dans ces facteurs de forme. C’est là qu’intervient Leica, le fabricant d’objectifs vétéran allemand a changé d’équipe et a apporté son expérience à toute la série 12S.

Cela inclut les Xiaomi 12S et 12S Pro, qui sont basés sur les 12 et 12 Pro d’origine, bien qu’ils passent également au nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1 pour un peu plus de performances et une bien meilleure efficacité.

Mais concentrons-nous d’abord sur l’Ultra. Comparé au 12S Pro, il éteint le téléobjectif avec un périscope 5x (120 mm, devant un capteur 48MP), le module ultra large est également différent, bien que celui-ci ait moins d’impact. L’autre changement concerne la batterie. La nouvelle cellule a une capacité légèrement supérieure (4 860 mAh contre 4 600 mAh), mais est plus lente à charger – 0-100 % en 41 minutes sur un fil (contre 19 min) ou en 52 minutes sans fil (contre 42 min).

Le 12S Ultra utilise le même écran de 6,73 pouces que le 12S Pro – un panneau LTPO 1-120 Hz avec une résolution de 1 440 x 3 200 pixels. Le Xiaomi 12S est plus petit avec un écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 Hz. Tous les trois prennent en charge HDR10+ et Dolby Vision.

Le Xiaomi 12S Ultra sera lancé uniquement en Chine au prix de 6 000 CNY. À titre de comparaison, cela se situe autour de 900 $/880 € (remarque : les prix en Chine sont inférieurs aux prix mondiaux). Si vous le pouviez, en achèteriez-vous un ?

La seule comparaison directe est avec le Sony Xperia Pro-I, qui possède également un capteur 1″, mais ne l’utilise pas pleinement (en utilisant seulement 12MP du capteur 20MP). Il dispose également d’un téléobjectif 2x de base (pas le module de zoom continu du Xperia 1 IV) et d’un ultra large 12MP. Cela utilise également le Snapdragon 888 de l’année dernière, mais il dispose d’un écran OLED 4K 21: 9, ce qui lui permet de servir de moniteur externe pour les caméras Sony. Gardant à l’esprit qu’il est également destiné à un professionnel, il se vend 1 600 $/1 500 €.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra ne peut pas rivaliser sur la taille du capteur, mais le capteur 108MP 1/1,33″ n’est pas à négliger. Le téléphone contient également deux téléobjectifs : 3x et 10x (tous deux avec des capteurs 10MP) et un ultra large 12MP. C’est peut-être le meilleur appareil photo de Samsung, mais tout le monde ne le veut pas (juste) pour son appareil photo. Certains veulent le stylet S Pen, certains le support logiciel, certains comme One UI/DeX et ainsi de suite. Le S22 Ultra coûte 1 200 $/1 250 €.

Le vivo X80 Pro possède un capteur 50MP 1/1.3″, un ultra large 48MP et deux téléobjectifs : 12MP à 2x et 8MP à 5x. Un fabricant de lentilles allemand légendaire a également son nom attaché à celui-ci, Zeiss, qui a contribué au revêtement de lentille T* et à l'aide au traitement de l'image (qui est également géré par la puce vivo V1+ sur mesure). Le X80 Pro se vend entre 1 100 et 1 300 € selon votre région exacte.











Si vous recherchez le Xiaomi 12S Ultra pour son chipset, les Asus ROG Phone 6 et 6 Pro sont également alimentés par le même 8+ Gen 1, tout comme un autre téléphone de jeu – le Red Magic 7S Pro. Et les deux autres téléphones 12S de cette semaine bien sûr, qui devraient être disponibles dans le monde entier.

Le Xiaomi 12S Pro coûtera 4 700 CNY (700 $/700 €). Le prix global n’a pas encore été dévoilé, mais le 12 Pro se vend 900 €, alors attendez-vous à ce que le 12S Pro soit dans le même stade (comme nous l’avons dit, les prix en Chine sont inférieurs à ceux de l’étranger).

Le Samsung Galaxy S22+ utilise le Snapdragon 8 Gen 1 d’origine dans certaines régions et l’Exynos 2200 en Europe. Il n’a pas de panneau LTPO comme le Xiaomi, tandis que les caméras sont un sac mixte – le principal 50MP a un capteur plus petit (1/1,56″ contre 1/1,28″), le téléobjectif a un objectif 3x mais seulement un 10MP capteur (vs. 2x 50MP) et l’ultra large a un capteur de base 12MP (vs. 50MP). Le Galaxy n’a pas non plus la charge rapide de 120 W du 12S Pro, à 45 W. Et il n’a même pas d’avantage de capacité. Le S22+ coûte 1 000 $/1 050 €.

L’Oppo Find X5 Pro dispose d’un panneau LTPO (6,7 pouces 120 Hz QHD +, tout comme le Xiaomi) et utilise la puce non plus 8 Gen 1. Le capteur principal de la caméra 50MP n’est pas aussi grand (1/1,56″ contre 1/1,28″), la caméra ultra large 50M n’est pas aussi large (110° contre 115°), mais a un grand 1/1,56 ” capteur. Le téléobjectif est un standard 2x avec un capteur 13MP (contre 2x 50MP). Le X5 Pro peut être à vous pour 1 300 €.

Le Honor Magic4 Pro dispose également d'un panneau LTPO (6,81 "120 Hz, pas tout à fait QHD +) et vise un écran principal 50MP (1 / 1,56"), 50MP ultra large et un périscope 64MP (3,5x). Il dispose également d'une charge rapide de 100W, qui se rapproche de l'Ultra (00-100% en 30 min, au lieu de 19 min). Vous pouvez en prendre un pour 1 100 €.











Le Xiaomi 12S coûtera 3 700 CNY en Chine (550 $/550 €), le Xiaomi 12 d’origine coûte 700 €. Il a un écran de 6,28 pouces, ce qui est plutôt petit pour un produit phare, mais le téléphone n’est pas aussi compact que le Galaxy S22, qui coûte 800 $/850 €. Les S22 et S22+ ont les mêmes caméras, tout comme les 12S et 12S Pro, la principale différence réside dans l’affichage et la batterie.

Il n'y a pas vraiment de téléphones Snapdragon 8 (+) Gen 1 de cette taille et le Xiaomi remportera la plupart des combats de prix. Le Realme GT2 Pro a un PDSF de 750 € et il contient un 50MP principal (1/1,56″) et 50MP ultra large (150°), mais il manque un téléobjectif.









