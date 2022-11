Sondage hebdomadaire : si vous cherchez un mid-ranger, achèterez-vous le Realme 10 ?

Le Realme 10 a été officialisé plus tôt cette semaine et si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devriez lire notre critique (ou regardez notre revue vidéo). Si vous êtes à la recherche d’un mid-ranger, est-ce celui-ci qu’il vous faut ? Ou Realme a-t-il laissé tomber le ballon?

Étant un milieu de gamme, le Realme 10 avait un budget limité pour le matériel. Pour cette génération, la société a décidé d’utiliser un chipset plus puissant que celui du Realme 9. Cependant, pour respecter le budget, la société a dû utiliser un capteur plus petit et de résolution inférieure pour la caméra principale (50MP 1/2,76″ vs. 108MP 1/1.67″) et il a dû complètement abandonner l’appareil photo ultra-large.

Que ce soit un compromis valable dépend de ce que vous voulez faire avec le téléphone. Lors de nos tests, nous avons constaté que le GPU Helio G99 surpasse massivement celui du Snapdragon 680 utilisé dans le Realme 9. Dans certains tests, la fréquence d’images a doublé !

Évidemment, les gens qui utilisent beaucoup l’appareil photo ne seront pas contents. Le Realme 9 n’était pas le meilleur appareil photo au monde, mais il était plutôt bien dans sa gamme de prix. La caméra Realme 10 n’est même pas proche.











Realme 10

Dans certaines régions, le Realme 10 de base dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage et est au prix de 230 $. En Italie, vous pouvez vous procurer une unité 8/128 Go pour 250 €. Cependant, un Realme 9 6/128 Go ne coûte que 230 € (il n’y a pas d’option 8/128 Go pour une comparaison directe).

Donc, quand on parle d’alternatives, le Realme 9 est le point de départ évident. Mais il y a plus d’options à considérer.

Et les Poco M5 ? Il a un écran AMOLED similaire de 6,43 pouces (60 Hz, au lieu de 90 Hz) et est alimenté par l’ancien Helio G95. Aussi vieux soit-il, le G95 tient bon. En outre, vous obtenez un appareil photo principal de 64 MP (1/1,97″) et un jeu de tir ultra large de 8 MP. La batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W est comparable (en fait, l’endurance et la vitesse de charge sont légèrement en faveur du Poco). L’un d’eux vous coûtera 200 à 300 €, selon la configuration de la mémoire.

Si vous voulez cet Helio G99, vous pouvez saisir le Poco M5 à la place (note : pas de « s »). Celui-ci a un écran à 90 Hz (écran LCD IPS de 6,58 pouces). L’appareil photo n’a rien d’extraordinaire (50MP + 2MP + 2MP) et la batterie de 5 000 mAh ne prend en charge que la charge de 18 W. Cependant, le M5 est moins cher – vous pouvez en obtenir un pour moins de 200 €.













Realme 9 • Realme 10 • Xiaomi Poco M5 • Samsung Galaxy A33 5G

Il y a aussi le Samsung Galaxy A33 5G. Il bénéficie d’une connectivité de nouvelle génération, grâce à l’Exynos 1280 (qui est un peu plus rapide que le G99). La configuration de la caméra fournit les bases – 48MP (1 / 2.0 ”) principal avec OIS, 8MP ultra large et macro 5MP. La batterie a la même capacité de batterie de 5 000 mAh et est conçue pour une charge de 25 W. Une unité 6/128 Go peut être à vous pour moins de 300 €.

Donc, en supposant que vous recherchiez un téléphone de milieu de gamme, achèterez-vous le Realme 10 ? Le 9 ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.