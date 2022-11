Sondage hebdomadaire : seriez-vous intéressé par l’un des téléphones Xiaomi Redmi Note 12 ?

Xiaomi a innové avec la série Redmi Note 12. Non seulement il s’agit de la première série de milieu de gamme à disposer d’un appareil photo 200MP, mais cette série abrite également le premier téléphone à franchir la barrière de charge de 200 watts.

Notez que les quatre modèles ne sont disponibles qu’en Chine pour le moment, mais ils devraient être lancés assez rapidement auprès d’un public international. Quand ils le feront (et en supposant qu’il n’y ait pas de changements décisifs), en achèteriez-vous un ?

Nous allons commencer par le Xiaomi Redmi Note 12 Pro car c’est la cheville ouvrière de la série. Il est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz (panneau 10 bits, Dolby Vision) et est alimenté par le Dimensity 1080 (un 920 amélioré, dont la raison deviendra claire dans un instant). Il y a également une batterie de 5 000 mAh à bord avec prise en charge d’une charge rapide de 67 W.

Ce modèle dispose d’un ensemble de caméras décent avec un module principal de 50MP (IMX766, 1/1,56″, 1,0µm) avec OIS, rejoint par une caméra ultra large de 8MP (119°) et une caméra macro de 2MP, plus une caméra selfie de 16MP.

Le Redmi Note 12 Pro a été lancé en Chine à 1 700 CNY (235 $/235 €/19 300 ₹) pour le modèle de base 6/128 Go. Une unité de 8/256 Go coûte 2 000 CNY (à titre de comparaison avec les téléphones ci-dessous). Es tu intéressé? Votez ci-dessous ou sur cette page.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ améliore deux choses par rapport au Pro classique. Tout d’abord, la caméra bascule sur l’ISOCELL HPX, un capteur 200MP 1/4″ (pixels 0,56µm), toujours avec OIS. Les caméras restantes sont les mêmes (c’est-à-dire 8MP ultra large, macro 2MP et selfie 16MP).

La deuxième mise à niveau concerne la batterie de 5 000 mAh qui prend désormais en charge une charge rapide de 120 W. Cela signifie qu’une charge complète de 0 à 100 % peut se produire en seulement 19 minutes, contre 46 minutes sur le Pro standard.

Le Redmi Note 12 Pro+ commence à 2 200 CNY (305 $/305 €/25 000 ₹) pour une unité de 8/256 Go. Veux un? Votez ci-dessous ou sur cette page.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Explorer est comme un Pro++. Il conserve l’appareil photo principal de 200MP mais améliore encore la technologie de charge – il s’agit du premier téléphone au monde capable de prendre 210W. Notez que la batterie est plus petite à 4 300 mAh. Du côté positif, 5 minutes de charge l’amènent à 66%, 4 minutes supplémentaires l’amènent à 100%. C’est assez impressionnant, mais à moins que vous n’aimiez la technologie de pointe, vous devriez probablement vous en tenir au Pro+.

Si vous voulez le téléphone à chargement le plus rapide au monde, le Redmi Note 12 Explorer est disponible en Chine pour 2 400 CNY (330 $/330 €/27 300 ₹) pour une unité avec une configuration de mémoire de 8/256 Go. Ouais ou Nan? Votez ci-dessous ou sur cette page.

Cela ne laisse que la vanille Xiaomi Redmi Note 12. C’est le seul de la série à ne pas comporter de Dimensity 1080, à la place, il utilise le nouveau chipset Snapdragon 4 Gen 1. De plus, le département caméra a été rétrogradé à un seul appareil photo 48MP à l’arrière, un capteur de profondeur 2MP et une caméra selfie 8MP (pas d’ultra large, pas d’OIS sur le module principal).

L’écran OLED de 6,67 pouces à 120 Hz a la même taille et la même résolution que les écrans des trois autres, bien qu’il ne s’agisse pas d’un panneau 10 bits et qu’il n’ait pas Dolby Vision. De même, la batterie de 5 000 mAh tombe à 33 W de charge (toujours assez rapide, il suffit de demander à Apple, Samsung et Google).

Sans surprise, le Redmi Note 12 est le moins cher du groupe à 1 200 CNY (165 $/165 €/13 500 ₹), bien que ce ne soit que pour un modèle 4/128 Go. L’option 8/256 Go est de 1 700 CNY. À main levée – qui en veut un ? Votez ci-dessous ou sur cette page.

PS. La série Redmi Note 12 est déjà bien lancée, Xiaomi a vendu 350 000 unités lors de la première vente flash.