Sondage hebdomadaire : Série Samsung Galaxy S23 – pré-commande ou pass ?

La série Samsung Galaxy S23 est là et elle apporte un nouveau chipset rapide, un appareil photo 200MP avec un nouveau capteur pour l’Ultra, des batteries plus grandes pour les deux autres et, pour certaines régions au moins, de nouveaux prix.









Les prix pour la plupart des régions ont été annoncés mercredi, les détails pour l’Inde sont arrivés le lendemain. Alors que l’Amérique du Nord a évité la hausse des prix, le reste du monde ne l’a pas fait. Mais tout devient plus cher et Samsung a compensé la hausse des prix en doublant le stockage de base pour le S23+ et le S23 Ultra. C’est juste – ou est-ce?

Au cas où vous l’auriez manqué, consultez notre examen pratique avec les trois téléphones et regardez Le rapport de Will de l’événement Unpacked. Entrons maintenant dans les détails.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a le moins changé à l’extérieur mais a les meilleures mises à niveau à l’intérieur. Oui, nous parlons du tout premier appareil photo 200MP de Samsung. Une société sœur a fabriqué le capteur ISOCELL HP2 uniquement pour l’Ultra, il est différent des HP1 et HP3 que nous avons vus sur d’autres téléphones. L’autofocus Super Quad Pixel devrait être une amélioration notable par rapport aux systèmes AF des précédents téléphones 108MP et 200MP. Samsung a également mis à niveau le système OIS, de sorte qu’il peut désormais corriger les angles jusqu’à 3,0° (le double des 1,5° que le S22 Ultra OIS peut gérer).

Les trois téléphones utilisent le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, qui exécute son cœur principal à 3,36 GHz (contre 3,2 GHz sur les autres téléphones Gen 2). Le GPU est également plus rapide, bien que Qualcomm ne commente pas les détails (nous le découvrirons de toute façon à travers des benchmarks). Cependant, l’Ultra est le seul à avoir l’option de 12 Go de RAM. Considérant que les téléphones avec 16 Go ne sont pas rares, 8 Go semble limité.

Le S23 Ultra fait une offre pour le roi de la caméra pour smartphone. Qu’il gagne la couronne est un sujet qui devra attendre les critiques. Mais sur la base de ce que vous avez vu jusqu’à présent, allez-vous pré-commander un Ultra aujourd’hui (et bénéficier de certains des avantages des lève-tôt) ou préférez-vous attendre et voir ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Le Samsung Galaxy S23+ et son petit frère disposent toujours d’écrans plats. Nous doutons que nous entendrons des plaintes à ce sujet. Mais ce sont toujours des dalles FHD+ LTPS à un moment où QHD+ et LTPO sont attendus comme des produits phares. On entend déjà les plaintes.

Ces deux-là ont également moins à montrer en termes de mises à niveau de la caméra. La nouvelle caméra selfie a une résolution légèrement supérieure de 12 MP (il s’agit d’une mise à niveau pour les S23 et S23 +, d’une rétrogradation pour l’Ultra). L’enregistrement vidéo a également été amélioré avec la prise en charge du 8K à 30 ips pour l’arrière ainsi que du Super HDR à 60 ips pour les caméras avant. Toujours pas de mise au point automatique pour l’appareil photo ultra large, cependant.

L’Ultra a raté une mise à niveau de la batterie, mais les S23 et S23 + ont obtenu une augmentation de 200 mAh. La vitesse de charge des deux plus gros téléphones est fixée à 45 W comme l’année dernière. Même si Samsung vend des kits d’auto-réparation pour ses produits phares, il ne croit pas qu’il faille pousser la batterie à fond (et les kits n’incluent pas de nouvelles batteries, de toute façon).

Que pensez-vous – est-ce l’année pour le modèle Plus ou peut-être que l’un des deux autres modèles a l’air mieux? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Le Samsung Galaxy S23 est le seul bloqué avec une charge de 25 W. Et le seul à avoir une option de stockage de 128 Go (avec UFS 3.1 à cela, bien que l’impact réel de cela reste à déterminer). Bien qu’il ait raté plusieurs mises à niveau, le petit S23 n’a pas échappé à la hausse des prix.

Pourtant, il y a de fortes chances qu’il se vende mieux que son frère Plus – selon les rapports, c’était le cas pour la génération S22 et les S23/S23+ ont les mêmes avantages et inconvénients les uns par rapport aux autres. C’est l’un des plus petits produits phares d’Android (il a à peu près la même taille que le Zenfone 9) et c’est le moins cher des trois.

Et vous, regardez-vous la page de précommande avec votre doigt sur le bouton « Acheter » ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.