Sondage hebdomadaire : rejoindrez-vous la communauté des possesseurs de téléphone Nothing (1) ?

À l’époque, OnePlus était une marque qui travaillait sur les téléphones pour les passionnés – le One exécutait même CyanogenMod. Au fil des ans, il s’est transformé en un fabricant de smartphones plus traditionnel, mais maintenant l’un de ses co-fondateurs, Carl Pei, a lancé une nouvelle entreprise. Est-ce un nouveau départ ou juste une continuation sous un autre nom ?

Le téléphone Nothing (1) a été annoncé plus tôt cette semaine. Il s’agit d’un téléphone, voire d’une entreprise, qui privilégie le style. L’objectif est de briser la monotonie des tendances actuelles en matière de conception de smartphones (le slogan de l’entreprise sur Twitter est “Nous sommes ici pour rendre la technologie amusante à nouveau”).

Un élément de conception caractéristique est la transparence – comme les oreillettes (1) TWS, le téléphone (1) utilise du verre transparent pour montrer certains des éléments internes. Rien n’a tiré parti de cela avec “l’interface Glyph”, qui utilise plusieurs bandes de LED blanches à l’arrière pour certains effets lumineux et notifications.

Le téléphone est également livré avec un lanceur personnalisé (que vous pouvez tester sur votre téléphone actuel). Il existe également un support pour les NFT prêts à l’emploi ainsi que pour le contrôle à distance de certaines fonctionnalités de votre Tesla. Disons simplement que le téléphone Nothing (1) a été conçu pour un public particulier.

Cela limite-t-il son attrait ? Ou l’exclusivité perçue (dont une partie est le système de vente sur invitation uniquement) rend-elle le combiné encore plus attrayant ?

Parce que si vous enlevez l’extérieur fastueux, cela aurait facilement pu être un modèle OnePlus Nord. Il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme et avec un prix de 470 €/400 £/33 000 ₹, son prix n’est pas si agressif. Ceci est pour le modèle 8/128 Go, celui de 8/256 Go est de 500 €/450 £/36 000 ₹ et celui de 12/256 Go est de 550 €/500 £/39 000 ₹.

Pour cela, vous obtenez un Snapdragon 778G+ (personnalisé pour prendre en charge le chargement sans fil), un écran OLED HDR10+ de 6,55 pouces à 120 Hz avec une résolution FHD+ (pas un panneau LTPO) et un appareil photo principal de 50MP (IMX766, 1/1,56″ avec OIS). Il y a aussi une unité ultra large de 50 MP (114° JN1, 1/2,76″), des haut-parleurs stéréo et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 33 W (0-50 % en 30 min, 0-100 % en 70 min), plus une connexion sans fil de 15 W. mise en charge. Il n’y a pas de téléobjectif, cependant, ni de fente microSD et de prise casque 3,5 mm.

Rien ne promet trois ans de mises à jour du système d’exploitation (le téléphone démarre sur Android 12) et quatre ans de correctifs de sécurité. C’est comparable à la série Samsung Galaxy A et aux téléphones Google Pixel 6.

Jetons un coup d’œil à la concurrence à laquelle le téléphone Nothing (1) fait face. Nous allons commencer par le OnePlus 9. Son écran est fondamentalement le même et vous obtenez le chipset Snapdragon 888 plus puissant. Les appareils photo sont comparables (et proposent des modes Hasselblad), tout comme la batterie. Un téléphone 8/128 Go peut être trouvé pour environ 550 € avec quelques achats.

Le OnePlus Nord 2 est normalement à 400 €, mais peut être trouvé pour un peu moins cher. Il a un plus petit écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz et est alimenté par le Dimensity 1300, qui devrait devancer le Snapdragon. L’appareil photo ultra-large n’a qu’un capteur 8MP et il n’y a pas de charge sans fil.









OnePlus 9 • OnePlus Nord 2T

Le Samsung Galaxy A53 5G dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz (sans prise en charge HDR10) et fonctionne sur le chipset Exynos 1280 pas si excitant. Le département caméra est également assez basique avec un 64MP principal (1/1,7″, OIS) et 12MP Ultra large. La batterie de 5 000 mAh est plus grande, mais plus lente à charger (également, pas de charge sans fil). Une unité 6/128 Go coûte 360 ​​€ sur Samsung.com et un peu moins ailleurs.

Vous pouvez également envisager le Galaxy M53, qui ressemble plus à l’A73 qu’à l’A53. Il a un plus grand Super AMOLED 6,7 pouces 120 Hz (pas de HDR) et fonctionne sur le chipset Dimensity 900 moins puissant. Ce qu’il a de bien, c’est l’appareil photo principal 108MP (pas d’OIS), mais l’ultra large 8MP déçoit. La batterie de 4 500 mAh n’est pas idéale pour cette taille, mais au moins, elle charge sans fil. Une unité 6/128 Go vous coûtera 400 €. Les A53 et M53 ont des emplacements microSD, mais pas de prises 3,5 mm.

Vous serez peut-être mieux avec le Galaxy S21 FE. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz avec HDR10+ et d’un chipset Snapdragon 888, même en Europe. L’appareil photo principal 12MP (1/1,76″, OIS) et l’appareil photo ultra large 12MP (1/3,0″) n’ont rien d’extraordinaire, mais il existe également un module téléobjectif 8MP 3x (avec OIS). Celui-ci dispose également d’une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge sans fil. Les S21 FE et A53 bénéficieront d’un meilleur support logiciel que le M53. Le S21 FE (6/128 Go) tombe régulièrement sous les 500 €.











Samsung Galaxy A53 5G • Samsung Galaxy M53 • Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Redmi Note 1 Pro + 5G en Europe coûte 400 €, il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz (HDR10) et est alimenté par le Dimensity 920. Comme le M53, il dispose d’un appareil photo principal de 108PM et d’un ultra large de 8MP. Le téléphone dispose d’une prise jack 3,5 mm et d’un emplacement microSD, ainsi que d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W (0-100 % en 15 min, pas de sans fil, cependant). Vous pouvez en acheter un pour 350 € (unité 6/128 Go) et vous obtiendrez à la fois un slot microSD et une prise jack 3,5 mm.

Le Poco F4 utilise l’ancien Snapdragon 870 et il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz (HDR10+), une unité de 6/128 Go coûte 400 €. Le Poco X4 GT utilise le chipset Dimensity 8100 le plus excitant et il dispose d’un écran LCD de 6,6 pouces à 144 Hz (HDR10), plus une prise jack 3,5 mm. Aucun des deux téléphones n’a d’appareils photo particulièrement intéressants (64+8+2MP, avec OIS sur le F4). En ce qui concerne la batterie, ils n’ont qu’une charge filaire (67 W), la batterie X4 GT est plus grande (5 080 mAh contre 4 500 mAh).











Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G • Xiaomi Poco F4 • Xiaomi Poco X4 GT

Le Realme GT Neo 3T va également pour le Snapdragon 870 et contient un écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz (HDR10+). La configuration de la caméra 64 + 8 + 2MP n’impressionne pas ici non plus. Il y a aussi une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W (filaire uniquement). Un téléphone 8/128 Go se vend 430 €, sauf si vous voulez l’édition Dragon Ball (8/256 Go pour 500 €).

Le Realme GT2 fonctionne sur le Snapdragon 888 et dispose d’un écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz (HDR10+). L’appareil photo principal utilise le même IMX766 (50MP, 1/1,56″ avec OIS) que le téléphone Nothing, mais l’ultra large 8MP ne correspond pas. Il y a une batterie de 5 000 mAH avec une charge de 65 W (0-100 % en 30 minutes, pas de sans fil). Une unité 8/128 Go est assez chère à 550 €.









Realme GT Neo 3T • Realme GT2

Si le support logiciel est votre principale préoccupation, vous trouverez le Pixel 6 dans certains pays à 530 € (8/128 Go). Il utilise le chipset Tensor personnalisé de Google et dispose d’un écran AMOLED de 6,4 pouces à 90 Hz (HDR10+). Le capteur principal de 50 MP est grand (1/1,31″ avec OIS), la caméra ultra large de 12 MP est en retard sur la résolution. La batterie de 4 610 mAh prend en charge la charge filaire et sans fil.







GooglePixel 6

Le Motorola Edge 30 dispose également d’un Snapdragon 778G +, mais sans la modification de la charge sans fil. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,5 pouces à 144 Hz (HDR10+) et d’une batterie de 4 020 mAh avec une charge filaire de 33 W. La configuration de la caméra est compétitive avec un capteur principal de 50MP (1/1,55″, OIS) et un ultra large de 50MP (1/2,76″). Le prix sur Motorola Allemagne est de 450 € (pour une unité 8/128 Go), mais vous pouvez aussi le trouver moins cher.

L’ancien Moto Edge 20 vaut également le coup d’œil, il utilise la puce 778G d’origine et il a un plus grand écran AMOLED de 6,7 pouces à 144 Hz (HDR10+). L’appareil photo principal dispose d’un capteur 108MP (1/1,52″, pas d’OIS) et il y a un téléobjectif 8MP 3x, en plus de l’ultra large 16MP. Comme son frère de la série 30, il dispose d’une petite batterie de 4 000 mAh. Vous pouvez en acheter un pour 360 €.

Le Moto G200 a une configuration similaire, mais avec un écran LCD 144 Hz (HDR10) et un chipset Snapdragon 888+. La caméra principale de 108 MP (1/1,52″, sans OIS) est en place, mais le module télé a disparu. Au moins, vous obtenez une batterie plus grande de 5 000 mAh (toujours pas de charge sans fil). Ceux-ci coûtent environ 499 € (pour une unité 8/128 Go).











Motorola Edge 30 • Motorola Edge 20 • Motorola Moto G200 5G

D’accord, c’est l’heure de voter – qui va rejoindre la communauté des propriétaires de téléphones Nothing (1) ?

PS. si vous rencontrez des difficultés pour voter en utilisant le widget de sondage ci-dessus, votez ici.