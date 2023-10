Sondage hebdomadaire : qui recevra le nouveau Oppo Find N3 Flip ?

La concurrence sur le marché des flip pliables s’intensifie – plus tôt cette semaine, Oppo a introduit le Find N3 Flip sur le marché indien avec des ventes commençant le 22 octobre (dimanche de la semaine prochaine). Le téléphone coûtera 95 000 ₹, bien que les précommandes incluent un cashback de 12 000 ₹ (ce qui ramène le prix à 83 000 ₹) et un bonus de 8 000 ₹ lors de l’échange d’un ancien appareil.

Le marché indien a déjà une certaine concurrence, jetons-y un coup d’œil. Nous devons commencer par le Samsung Galaxy Z Flip5 en tant que pliable le plus populaire au monde. Samsung demande 86 000 ₹ pour une unité de 8/256 Go. Le Find N3 Flip a un meilleur écran principal avec un panneau LTPO 120 Hz de 6,8 pouces (résolution FHD+) par rapport au panneau 6,7 pouces 120 Hz du Samsung (également FHD+). Les écrans de couverture sont de taille similaire (3,26″ pour l’Oppo, 3,4″ pour le Samsung). Le Find N3 est alimenté par le Dimensity 9200 pour alimenter son téléphone, Samsung a choisi le Snapdragon 8 Gen 2 sur mesure pour Galaxy.

L’Oppo a certainement le dessus dans le département appareil photo avec un appareil photo principal de 50MP (avec un capteur plus grand), un ultra-large de 48MP et même une caméra télé de 32MP (objectif de 47 mm). Le Samsung ne dispose que de deux modules 12MP (large + ultra large). Le Find N3 Flip est plus épais (16,5 mm fermé contre 15,1 mm) et un peu plus lourd, mais compense avec une batterie plus grande de 4 300 mAh avec une charge filaire de 44 W (contre 3 700 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W).







SamsungGalaxy Z Flip5

Ensuite, il y a Motorola avec le Moto Razr 40 (50 000 ₹) et le Moto Razr 40 Ultra (90 000 ₹). Le modèle Ultra contient un écran principal LTPO de 6,9 ​​pouces à 165 Hz et un écran de couverture de 3,6 pouces (144 Hz). Il est alimenté par l’ancienne puce Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 3 800 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 5 W. L’Oppo remporte une fois de plus une victoire facile avec son appareil photo – le Razr 40 Ultra a un principal de 12 MP avec un petit capteur et un ultra-large de 13 MP.

Le Moto Razr 40 vanille est moins performant que l’Ultra et l’Oppo Find N3 Flip, mais certains ne voudront peut-être pas dépenser beaucoup d’argent pour un flip pliable, donc ça vaut le coup d’oeil.









Motorola Razr 40 Ultra • Motorola Razr 40

Un autre pliable bon marché – enfin, moins cher – est le Tecno Phantom V Flip. Bien qu’ils soient bon marché, le V Flip et le Razr 40 ont tous deux des écrans internes LTPO (taux de rafraîchissement de 120 Hz pour le Phantom), bien que leurs écrans de couverture soient trop petits pour des applications complètes. Leurs chipsets sont également plus faibles : un Dimensity 8050 pour le Phantom et un Snapdragon 7 Gen 1 pour le Motorola. Le V Flip dispose d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge filaire de 40 W uniquement.







Tecno Phantom V Flip

Alors qu’est-ce que tu en penses? Aurez-vous l’Oppo Find N3 Flip ou un autre flip pliable ? Pour vous aider à décider, nous travaillons sur un examen détaillé.