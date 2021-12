Sondage hebdomadaire : qui obtient un Honor 60 ou 60 Pro une fois qu’il est lancé ?

La nouvelle série Honor 60 a été dévoilée cette semaine et sera mise en vente en Chine vendredi. Ensuite, il faudra probablement quelques mois pour atteindre le marché mondial (la série Honor 50 a été annoncée à la mi-juin et a atteint l’Europe fin octobre). Qui ici s’installe pour attendre avant de pouvoir cliquer sur le bouton « acheter » ?

Avant de vous diriger vers le sondage, examinons de plus près les nouveaux téléphones, leurs prédécesseurs et leurs concurrents. Le Honor 60 Pro est clairement l’enfant préféré avec plusieurs améliorations au niveau de l’écran et des performances et un assez gros avantage au niveau de l’appareil photo.

En commençant par l’écran, nous examinons des panneaux OLED à quatre courbes de 6,78″ contre 6,67″ à double courbe. L’écran Pro est plus net et prend en charge le HDR10+ (le modèle vanille se contente du HDR10). Les deux fonctionnent à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.







Écrans : 6,78″ quad incurvé pour le Honor 60 Pro • 6,67″ double incurvé pour le Honor 60

Ensuite, le chipset. Le Pro a le nouveau Snapdragon 778G+, en fait, c’est le premier téléphone à l’utiliser. Il a un GPU 20% plus rapide et une vitesse d’horloge supérieure de 0,1 GHz sur son cœur de processeur principal par rapport à la puce 778G standard utilisée dans le téléphone vanille. Le Pro commence également par le double du stockage (256 Go), ce qui sera important quand on arrivera au prix.

Les deux téléphones ont des batteries de 4 800 mAh avec une charge rapide de 66 W (50% en 15 minutes), ils sont donc égaux ici. Mais le Honor 50 Pro était plus rapide – avec une charge rapide de 100 W, il pouvait remplir complètement sa petite batterie de 4 000 mAh en 25 minutes (voici une comparaison des spécifications). Le Honor 50 vanille a fait une charge rapide de 66 W mais manquait quelque peu de capacité par rapport à son remplaçant (4 300 mAh).

Et enfin, nous arrivons aux caméras, où le Pro se distingue dans la catégorie ultra-large. À l’arrière se trouvent un capteur 50MP et un objectif autofocus avec un champ de vision de 122º et la possibilité de prendre des photos en macro. À l’avant, la configuration à double caméra a disparu, mais elle est remplacée par une seule caméra 50MP avec un objectif 100º. C’est exactement le champ de vision de la caméra selfie ultra-large du modèle Pro précédent.

Jusqu’à présent, nous nous sommes principalement concentrés sur le Pro, regardons maintenant le Honor 60 vanille. Par rapport à son prédécesseur, il possède un écran OLED 120 Hz légèrement plus grand (6,67″ contre 6,57″) avec HDR10, le même chipset et le même appareil photo. Peu de choses ont changé ici à part l’écran et la batterie.

Après l’annonce des Honor 60 et 60 Pro, les gens posaient les questions habituelles. Ces deux-là ont-ils un slot microSD et une prise casque 3,5 mm ? Résistance à l’eau? Non, non et non. Au moins, le Pro a des haut-parleurs stéréo. Cela aurait été bien s’il y avait aussi OIS.

Le Honor 60 (8/128 Go) en Chine commence à 2 700 CNY, tandis que le Honor 60 Pro (8/256 Go) commence à 3 700 CNY. Que pourriez-vous obtenir d’autre pour ce genre d’argent? Remarque : nous examinerons les prix chinois à des fins de comparaison, mais nous nous concentrerons sur les modèles disponibles dans le monde.

Le OnePlus 9 (8/128 Go) a obtenu une remise en Chine (et une plus petite en Europe), donc maintenant il est légèrement plus cher que le Honor 60. Il a un OLED plat de 6,55″ 120 Hz avec HDR10+. Et des haut-parleurs stéréo, plus une configuration de batterie similaire (4 500 mAh, 65 W). Il possède également de grands capteurs dans les caméras principales et ultra larges. Et un gros avantage en termes de performances avec un Snapdragon 888.

Le prix du 9 Pro est hors de portée, mais le OnePlus vanille utilise le même appareil photo ultra-large que le 60 Pro (au moins à l’arrière). De plus, même le 778G+ n’est pas à la hauteur du 888.





OnePlus 9

L’Oppo Reno7 Pro 5G coûte 3 700 CNY, exactement le même prix que le Honor 60 Pro. Son écran OLED 6,55″ 90 Hz est plus petit et plus lent, mais du côté positif, le chipset Dimensity 1200-Max devrait offrir de meilleures performances GPU. Et bien que nous ne sachions pas quelle caméra gagnera entre le capteur 50MP 1/1.56″ de Reno et le 108MP d’Honor Capteur 1/1,52″, le Honor a définitivement l’avantage sur les caméras ultra larges (avant et arrière). Les batteries sont assez similaires (4 500 mAh, 65 W contre 4 800 mAh, 66 W).





Oppo Reno7 Pro 5G

Le Motorola Edge 20 coûte 2 600 CNY (environ 360 € en Europe) et contient un écran OLED de 6,7″ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et HDR10. Il utilise le Snapdragon 778G standard et sa configuration de caméra frontale de 108+8+2 MP et 32MP est activée. à égalité avec le Honor 60. La batterie est un déclassement, cependant, une cellule de puissance de 4 000 mAh avec une charge de 30 W.

Le Motorola Moto G200 5G n’a pas encore été lancé en Chine, mais son prix européen de 450 € suggère qu’il sera légèrement moins cher que le Honor 60 Pro. Celui-ci dispose également d’un écran 144 Hz – un écran LCD avec HDR10 cette fois-ci – et est alimenté par le Snapdragon 888+. Cependant, sa caméra arrière de 108+8+2 MP (et son selfie de 16 MP) ne fait pas le poids face au Honor. Et la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W non plus.







Motorola Edge 20 • Motorola Moto G200 5G

Ces caméras ultra-larges sur le Honor 60 Pro et la batterie relativement grande et à charge rapide et le Honor 60 font beaucoup de travail pour les aider à combattre la concurrence. Les deux ne sont pas parfaits, mais leur prix est compétitif. Alors qu’est-ce que ce sera?

Si le sondage intégré ci-dessus ne fonctionne pas pour vous, essayez de voter ici.