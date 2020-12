Au début de cette année, nous vous avons demandé quelles seront les fonctionnalités les plus intéressantes des smartphones 2020. Maintenant que l’année est presque terminée, il est temps de regarder en arrière et de voir si les fabricants ont livré et de réfléchir à quelles seront les principales caractéristiques des modèles 2021.

La caractéristique gagnante du sondage 2020 était sous les caméras d’affichage selfie. Le premier téléphone de production avec une caméra UD est maintenant une réalité, mais il n’y a qu’un seul modèle et il est juste en train de devenir disponible dans le monde entier (notre examen est à venir sous peu, au fait).

La suggestion finaliste, les téléphones pliables moins chers, ne s’est pas non plus concrétisée. Les fabricants ont corrigé certains des défauts des modèles 2019, mais les prix sont restés hors de portée pour beaucoup.

Au moins les autres options ont vu des progrès réels – des caméras et des périscopes plus de 100 mégapixels sont disponibles pour plusieurs modèles (y compris ceux à prix raisonnable), les vitesses de charge (avec et sans fil) ont explosé, les écrans à taux de rafraîchissement élevé ont atteint 144 Hz dans la prime marché et 90Hz sur le marché d’entrée de gamme.

Si 2019 était l’année de la 5G, et 2020 était censée être l’année de la caméra UD, que sera 2021?

Nous donnerons une autre chance aux caméras UD et aux pliables bon marché car nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles ils pourraient faire un autre pas en avant l’année prochaine. Voici quelques autres suggestions sur la technologie que nous pouvons raisonnablement voir l’année prochaine et qui pourraient s’avérer être la «prochaine grande nouveauté».

Les périscopes 5x sont assez courants et il y en a aussi quelques 10x, mais ils ont tous une distance focale fixe. L’année prochaine, nous verrons peut-être des périscopes capables de zoomer en continu comme O-Film et Oppo ont déjà annoncé des modules à focale variable. Cela améliorera la qualité de l’image car le zoom numérique ne fonctionne pas très bien avec les petits capteurs et les petites ouvertures.

Les smartphones ont franchi la barre des 100MP cette année et peuvent atteindre 600MP à l’avenir – Samsung travaillerait sur un tel capteur. Les yeux humains ont une résolution équivalente à environ 500 MP, donc un tel capteur sera inégalé dans sa capacité à capturer des détails fins. Sinon 600MP, un capteur 150MP 1 ”serait une mise à niveau majeure par rapport à ce que nous avons actuellement.

Les téléphones pliables – bon marché ou pas – bénéficieront d’une nouvelle série d’améliorations. Mais il y a aussi des designs enroulables sur le chemin. LG est censé dévoiler un design enroulable dès mars et Oppo est déjà impressionné par un prototype fonctionnel (bien qu’il ait déclaré que la technologie n’était pas prête pour les heures de grande écoute). Samsung et Xiaomi (et probablement d’autres) travaillent également sur des conceptions enroulables.

Les téléphones pliables et enroulables bénéficieront d’un matériau de protection plus résistant – le verre ultra fin ne le coupe pas, nous avons besoin de quelque chose qui puisse au moins résister aux rayures régulières qui se produisent dans votre poche de clés et de pièces de monnaie.



Corning Incorprated

Nvidia a acquis ARM cette année et bien qu’il soit peu probable que les chipsets Tegra alimentent à nouveau les smartphones (d’autres sociétés peuvent considérer cela comme anticoncurrentiel), le fabricant de GPU a conçu des cœurs ARM personnalisés dans le passé. Et, bien sûr, les GPU – un GPU GeForce ferait-il de meilleurs téléphones de jeu que les conceptions actuelles du Mali?

L’Ultra Wideband (UWB) est déjà disponible sur les téléphones, mais ils l’utilisent principalement comme Bluetooth plus rapide pour l’envoi de données entre appareils. Cependant, UWB a une autre compétence – il peut déterminer la distance relative et le relèvement d’autres appareils. C’est un excellent moyen de trouver vos clés, mais les utilisations plus avancées incluent le fait de pointer quelque chose avec votre téléphone et d’appuyer sur «Activé», le téléphone utilisera UWB pour déterminer lequel de vos gadgets intelligents vous signaliez.

Certes, certaines de ces fonctionnalités sont plus susceptibles de se produire l’année prochaine que d’autres. Mais même annoncer un prototype peut être précieux car l’écosystème des smartphones est trop vaste pour s’adapter instantanément. Pensez simplement au temps qu’il a fallu à Android pour s’adapter à la taille changeante de l’écran d’un téléphone pliable lorsque vous l’ouvrez.