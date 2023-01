Sondage hebdomadaire : quelle est la taille d’écran idéale pour un smartphone ?

L’idée de la taille d’écran parfaite pour un smartphone ne cesse d’évoluer, c’est-à-dire qu’elle ne cesse de croître. En 2017, il était de 5,2″, qui est passé à 6″ en 2019, puis en 2020, il se situait entre 5,9″ et 6,5″ (en se penchant vers l’extrémité inférieure). Cette tendance s’est-elle poursuivie depuis ou avons-nous finalement atteint une limite physique ?

Un rapport de cette semaine suggère que Samsung pourrait supprimer le Galaxy S24+. Depuis le Galaxy S10, la série S propose des options petites, moyennes et grandes. Cependant, des informations non confirmées affirment que le Galaxy S22 + était le moins populaire des trois et si le S23 + sous-performe, alors Samsung pourrait avoir la preuve dont il a besoin pour l’abandonner.

Le Galaxy S22 a un écran de 6,1 pouces, le S22+ un écran de 6,6 pouces et le S22 Ultra un écran de 6,8 pouces. La série S23 devrait conserver ces dimensions – le plus vous manquera-t-il s’il disparaît ?







Les smartphones sont disponibles dans une variété de tailles, mais les choses peuvent changer

Apple a récemment supprimé une option de taille de sa gamme – le mini 5,4″ n’est plus, ne laissant que deux tailles, 6,1″ (vanille et Pro) et 6,7″ (Plus et Pro Max). Les téléphones de Google ciblent des tailles similaires avec un Pixel 6a de 6,1 pouces, un Pixel 7 de 6,3 pouces et un Pixel 7 Pro de 6,7 pouces.

Ensuite, il y a le Xperia 10 IV de 6,0 pouces, le Xperia 5 IV de 6,1 pouces et le Xperia 1 IV de 6,5 pouces. Nous mentionnons Sony spécifiquement en raison de son format d’image inhabituel de 21:9, qui rend les téléphones minces mais hauts. Mis à part les Xperias, la plupart des téléphones se situent dans la gamme 19: 9 à 20: 9.

Donc, en excluant les valeurs aberrantes avec des rapports d’aspect extra larges, quelle est votre taille d’écran idéale ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Avec des rapports faisant état de mauvaises ventes de l’iPhone 14 Plus (encore pires que l’iPhone 13 mini sous-performant), Apple a peut-être découvert que l’élimination d’une option de taille d’écran était une erreur. Peut-être que Samsung trouvera la même chose s’il supprime le modèle 6,6 pouces de sa gamme 2024. Ou peut-être pas – quelle importance accordez-vous à la taille de l’écran lorsque vous envisagez d’acheter un nouveau téléphone ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.