À ce jour, vous pouvez toujours entendre les gens sur les forums Internet se plaindre qu’il n’y a pas de petits téléphones haut de gamme. Est-ce vrai, cependant? Mais surtout, qu’est-ce qui constitue «petit» de nos jours?

On pourrait dire que l’Apple iPhone 12 mini est le seul véritable mini produit phare du marché. Vous pourriez être tenté d’inclure le Sony Xperia 5 II sur cette liste, mais on peut se demander s’il appartient – même Sony ne l’appelle pas un Compact (un vrai Compact peut être en route, cependant).

Consultez le tableau ci-dessous avec quelques candidats potentiels pour la catégorie mini phare. Nous avons inclus des modèles phares ainsi que des modèles de milieu de gamme (un petit téléphone d’entrée de gamme est beaucoup plus facile à trouver).

la taille Largeur iPhone 12 mini 131,5 millimètre 64,2 millimètre iPhone SE (2020) 138,4 millimètre 67,3 millimètre Xperia 5 II 158 millimètre 68 millimètre Xperia 10 II 157 millimètre 69 millimètre Pixel 4a 144 millimètre 69,4 millimètre Pixel 5 144,7 millimètre 70,4 millimètre Galaxy S21 151,7 millimètre 71,2 millimètre iPhone 12 146,7 millimètre 71,5 millimètre

Nous avons trié le tableau par largeur car nous le considérons comme la métrique la plus importante. Peu importe la hauteur, le Xperia 5 II est le téléphone le plus haut de la liste et c’est quelque chose que vous pouvez certainement ressentir dans votre poche.

Ceci est également un bon exemple que la largeur et la hauteur sont des dimensions distinctes. À l’époque où les écrans 16: 9 étaient la norme, les deux dimensions étaient étroitement liées. Mais maintenant, nous avons toutes sortes de rapports d’aspect, nous avons donc divisé cette question en deux sondages distincts.

Commençons par la largeur. Nous sommes allés par étapes de 2 mm pour créer plusieurs catégories: la catégorie 64-62 mm n’a qu’un seul téléphone (l’iPhone 12 mini), puis 66-68 mm et 68-70 mm ont tous deux deux téléphones, enfin trois téléphones entrent dans le 70 -Catégorie 72 mm.

Nous pensons que c’est une division assez juste, donc 2 mm devraient être suffisamment précis pour déterminer la largeur parfaite.

Ensuite, nous avons fait quelque chose de similaire pour la hauteur, bien que cette fois-ci nous ayons fait des pas de 5 mm. Cela divise les téléphones en plusieurs catégories avec seulement un ou deux téléphones dans chacune. Un pas plus petit conduirait à trop d’options dans le sondage, ce qui pourrait diluer les résultats.

À propos, nous n’incluons pas la taille de l’écran ici, car le meilleur écran est toujours le plus grand qui puisse s’adapter. Regardez l’iPhone 12 mini et l’iPhone SE (2020) – le 12 mini a la plus petite empreinte au sol et pourtant son écran a plus de surface. Le 12 mini est clairement un meilleur mini produit phare que le SE.