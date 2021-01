Pour beaucoup, les écouteurs sont un compagnon inséparable de leur téléphone. Cependant, les écouteurs sont de toutes formes et tailles et nous étions curieux de savoir quel type est votre préféré. Les fabricants de smartphones ont poussé les casques True Wireless (TWS), mais sont-ils vraiment la meilleure option?

Les écouteurs intra-auriculaires sont difficiles à battre en termes de qualité sonore. Ils sont également parfaits pour garder les bruits distrayants à distance, même sans suppression active du bruit. Et ils ont la meilleure autonomie de batterie pour démarrer. Cependant, leur taille et leur poids signifient qu’ils ne sont pas le choix le plus pratique pour de nombreux cas d’utilisation.



























Les casques TWS sont minuscules, ce qui les rend faciles à transporter avec vous à tout moment, mais également faciles à perdre. Vous pouvez trouver des modèles qui sonnent bien et certains offrent également une excellente isolation – mais cela nécessite des embouts en caoutchouc que certains trouvent inconfortables.

Certains modèles intra-auriculaires ont un tour de cou. Ceux-ci ne nécessitent pas d’étui de chargement / transport comme les modèles TWS et ont également tendance à être moins chers. Il existe, bien sûr, des modèles supra-auriculaires.

Une question connexe, avec ou sans fil? La réponse dans le cas TWS est claire, mais la plupart des célèbres modèles supra-auriculaires sont également sans fil. Bien sûr, il existe généralement un moyen de les connecter avec un câble, mais la plupart des gens ne le font jamais.

Une raison de le faire est si une faible latence est requise – cela peut faire toute la différence pour les appels vidéo et les jeux. Les écouteurs Bluetooth de base peuvent introduire jusqu’à 200 ms de latence dans le système, ce qui est assez perceptible. Les bons modèles sans fil ont une latence aussi faible que 50-80 ms.