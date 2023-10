Fairphone promet 8 ans (peut-être jusqu’à 10) de support pour son nouveau Fairphone 5. Google a introduit la longévité d’Android dans le courant dominant avec la nouvelle série Pixel 8, qui sera prise en charge pendant 7 ans, cela inclut à la fois les mises à jour logicielles et la disponibilité des pièces de rechange. les pièces.

Mais cela soulève la question : est-ce que quelqu’un utilise réellement son téléphone aussi longtemps ? Bien qu’il soit difficile de prédire s’il restera des utilisateurs de Pixel 8 en 2030, nous pouvons nous concentrer sur l’ici et maintenant. Alors changeons la question en celle-ci : quel âge a votre téléphone actuel ?

Nous savons que certains d’entre vous possèdent des téléphones qu’ils aiment et qu’ils conservent depuis de nombreuses années. Nous savons également que d’autres se mettent à niveau chaque année et, bien sûr, il y a ceux qui se situent quelque part entre les deux.

D’accord, peut-être que certains d’entre vous ont répondu « 1 an » parce que vous venez d’acheter un nouveau téléphone après avoir utilisé plusieurs années votre ancien appareil. Quel âge avait votre ancien téléphone ?

La technologie est étrange : les vieux gadgets vieillissent plus vite que les nouveaux. Ainsi, un téléphone de 3 ans acheté en 2020 est pire maintenant qu’un téléphone de 3 ans acheté maintenant ne le sera en 2026. Cela est en partie dû aux programmes de support plus longs qui sont adoptés par de plus en plus de fabricants (et la décision de Google peut pousser le comme Samsung et même Apple pour prolonger la période de support).

Et aussi parce que le matériel a atteint un stade « assez bon ». Le Snapdragon 870 est resté d’actualité pendant des années et nous soupçonnons que le Snapdragon 8+ Gen 1 suivra ses traces. La 5G, les appareils photo de plus de 100 mégapixels, les périscopes, la charge de plus de 100 watts, etc. ont tous fait sensation lorsqu’ils sont arrivés sur le marché, mais si vous possédez déjà un téléphone doté de ces fonctionnalités, pourquoi mettre à niveau ?

Nous avons donc couvert le passé et le présent, voyons maintenant l’avenir : combien de temps comptez-vous conserver votre téléphone actuel ?