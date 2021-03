Samsung a dévoilé trois nouveaux téléphones de la série A cette semaine, mais un seul d’entre eux dispose d’une connectivité 5G. Et, étonnamment, ce n’est pas le plus haut de gamme des trois. Les trois modèles sont déjà disponibles dans plusieurs régions et nous nous demandions – combien d’entre vous en veulent un et lequel?

Nous avons déjà le Samsung Galaxy A52 (la version 4G) dans notre bureau – vous pouvez regarder notre vidéo pratique pour notre premier regard sur le téléphone. Il coûte 350 €, tandis que le Galaxy A52 5G est de 430 € / 400 £.

Les deux téléphones sont identiques au-delà du chipset et de l’écran – Snapdragon 720G et 90Hz pour le 4G et Snapdragon 750G et 120Hz pour le 5G. Un écran donc plus lisse, des performances plus élevées en plus de la connectivité de nouvelle génération. Cela vaut-il les 80 € supplémentaires?









Infographie avec les détails clés: Galaxy A52 • Galaxy A52 5G • Galaxy A72

Ensuite, il y a le Samsung Galaxy A72 pour 450 € / 420 £. Il n’est disponible qu’en version 4G (pour le moment) et est très similaire à l’A52 à part quelques changements clés.

Tout d’abord, l’écran Super AMOLED est plus grand, 6,7 « contre 6,5 ». L’écran a un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Deuxièmement, il y a un téléobjectif 3x à bord, ce qui est un niveau de zoom tout à fait utilisable. La caméra principale 64MP (partagée par les trois téléphones) devrait faire un bon travail pour couvrir la plage 1-3x. Et notez qu’il a OIS, que nous avons remarqué que beaucoup de nos lecteurs apprécient beaucoup. La caméra ultra-large 8MP est la même sur tous les modèles.

Quoi qu’il en soit, un autre petit changement est la batterie. L’A72 a une cellule d’alimentation de 5000 mAh, les deux A52 ont des batteries de 4500 mAh. Tous les trois prennent en charge une charge de 25 W, mais seul l’A72 est livré avec un dans la boîte – les téléphones A52 ne reçoivent qu’un chargeur de 15 W avec leur emballage de vente au détail (toujours mieux que le manque de chargeur de la série S, nous supposons).







Samsung Galaxy A52 • Samsung Galaxy A72

Faisons un bref aperçu de la compétition. Le OnePlus Nord a un écran AMOLED 90 Hz similaire, la caméra est également similaire à l’A52. Cependant, il fonctionne sur le chipset Snapdragon 765G plus puissant, avec le support 5G, bien sûr. La batterie est plus petite (4 115 mAh), mais vous obtenez un chargeur de 30 W dans la boîte. L’A52 5G et le Nord coûtent à peu près le même prix (cela varie selon la région).

Un Xiaomi Mi 10T 5G coûte le même prix (ou est légèrement moins cher que) le Galaxy A72. Vous obtenez la 5G comme vous pouvez le voir d’après son nom et l’écran LCD IPS offre un taux de rafraîchissement soyeux de 144 Hz. Cependant, il n’y a pas de téléobjectif, vous devrez donc vous fier à la caméra principale 64MP pour le zoom. La batterie de 5000 mAh se charge à 33 W.

Vous pouvez même acheter un Galaxy Note10 Lite pour moins de 400 € – si la 5G n’est pas indispensable, essayez peut-être ce truc S Pen. Il y aura bientôt d’autres alternatives, c’est juste qu’elles n’ont pas encore été lancées à l’échelle mondiale.

Eh bien, serez-vous l’un des premiers à adopter le Galaxy A52, A52 5G ou A72?