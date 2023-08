Sondage hebdomadaire : que pensez-vous de la transition imminente d’Apple de Lightning vers USB-C ?

Vous souvenez-vous du connecteur à 30 broches qui a été créé sur les iPod et qui a ensuite été utilisé sur les premiers iPhone ? C’était une chose grande, maladroite mais étonnamment fonctionnelle. Il a été remplacé en 2012 en commençant par l’iPhone 5 – le nouveau connecteur Lightning d’Apple était élégant et réversible, quelques années avant l’apparition des premiers androïdes avec USB-C en 2015.

Et cela a mis beaucoup de gens en colère. Alors que le Lightning présentait des avantages par rapport au connecteur à 30 broches, en raison de sa présence sur des millions d’iPod, puis sur des millions d’iPhones supplémentaires, l’ancien connecteur figurait dans une multitude d’appareils qui avaient soudainement besoin d’un adaptateur.

Il y avait des choses comme des stations d’accueil pour iPod dans les voitures et les chambres d’hôtel, les gens achetaient des radios-réveils qui pouvaient aussi servir de haut-parleurs pour iPod. Et ils ont aussi travaillé avec l’iPhone, bien sûr.

L’ancien connecteur à 30 broches par rapport à la prise Lightning

Eh bien, maintenant l’histoire est sur le point de se répéter alors qu’Apple s’apprête à abandonner l’éclairage au profit de l’USB-C. Cela signifie que toutes les stations de charge et de haut-parleur qui utilisent Lightning auront besoin d’un adaptateur, si vous êtes un casque Lightning, vous devrez vous procurer une nouvelle paire et certainement l’élément le plus courant – le câble de charge Lightning – est destiné à l’obsolescence.

Les utilisateurs d’Apple ont probablement déjà un câble USB-C ou trois, ils viennent avec de nouveaux MacBook et de nouveaux iPad. Les Mac de bureau les utilisent également, mais il y a un hic – le Magic Keyboard, le Trackpad et la souris ont tous besoin d’un câble USB-C vers Lightning pour se recharger à partir de ces Mac. Les AirPod utilisent également Lightning. Même les chargeurs d’iPhone ont des ports USB-C et ont besoin du même câble. Quel bordel!













De nombreux accessoires Apple s’appuient sur Lightning pour le chargement/les données

Utiliser USB-C signifie que les câbles USB C à C sont tout ce que les utilisateurs d’Apple auront besoin d’utiliser (y compris lors du branchement de moniteurs externes) et qu’ils peuvent partager ou emprunter ces câbles à partir de leur Android et Windows en utilisant des amis.

Ou ce sera le cas à l’avenir, du moins. À l’heure actuelle, les utilisateurs d’Apple possèdent probablement un certain nombre d’accessoires qui nécessitent un câble Lightning – et vous avez également les câbles Lightning correspondants. Et soit vous devrez vous contenter du style de vie mixte Lightning/USB-C, soit simplement les jeter et en acheter de nouveaux.



L’USB-C vers Lightning est un pont vers les deux mondes d’Apple

Si vous avez gagné des AirPods en ce moment, vous les échangerez probablement contre de nouveaux dans quelques années, quel que soit le drame du connecteur. Mais ces claviers et souris resteront encore de nombreuses années. Quoi qu’il en soit, certains déchets électroniques sont inévitables et certaines dépenses supplémentaires également lorsque vous remplacez ces anciens accessoires.

Alors, que pensez-vous de la transition de Lightning vers USB-C ?