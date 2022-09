L’événement de lancement de l’iPhone 14 a apporté de nouvelles fonctionnalités intéressantes, mais il a également livré quelques casse-tête. Découvrez notre couverture détaillée du lancement ici et lisez les prix des téléphones de la série iPhone 14 dans le monde. Et au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, dans certaines régions, les prix ont considérablement augmenté par rapport à l’année dernière.

Les quatre modèles ont été précommandés ce vendredi, cependant, seuls les iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max seront disponibles à partir du 16 septembre. Le nouvel iPhone 14 Plus sortira le 7 octobre. Maintenant, permettez-nous de vous présenter brièvement chaque modèle avant d’avoir votre avis pour savoir si l’un des quatre est ou non le bon téléphone pour vous.

C’est finalement arrivé – l’iPhone 14 Pro Max (et le 14 Pro) a laissé derrière lui les capteurs d’appareil photo 12MP et dispose désormais d’un capteur Quad Bayer 48MP dans l’appareil photo principal. Apple a vanté le pixel binning et le zoom numérique 2x sans perte que ce capteur permet. C’est peut-être une vieille nouvelle pour les utilisateurs d’Android, mais c’est la plus grande mise à niveau de l’appareil photo de ces dernières années.

C’est finalement arrivé, deuxième partie – l’écran AMOLED 120 Hz (LTPO) dispose désormais d’un mode Always On. La résolution supplémentaire sur l’appareil photo principal n’a pas entraîné d’enregistrement vidéo 8K, cependant, nous supposons que les valeurs d’Apple ont une commutation transparente entre les objectifs plus que la résolution supplémentaire.

De plus, les deux modèles Pro apportent un nouveau chipset, l’Apple A16 Bionic. Apple n’a pas fait de comparaison directe avec l’A15 (qui alimente les deux modèles non Pro), choisissant plutôt de se concentrer sur les améliorations par rapport à l’A13, âgé de trois ans. Les premières indications des performances d’A16 ne sont pas impressionnantes.

L’ajout de la messagerie SOS par satellite est formidable, mais la perte de l’emplacement SIM (aux États-Unis uniquement) est une décision discutable. Cela s’applique aux quatre modèles, soit dit en passant. De plus, si vous avez manqué certaines des nouvelles fonctionnalités, les vidéos promotionnelles sont un moyen rapide de vous rattraper.

L’iPhone 14 Pro partage les mêmes mises à niveau par rapport à son prédécesseur que le modèle Max – caméra principale 48MP, affichage Always On, etc. Cela inclut le nouveau trou en forme de pilule pour la caméra TrueDepth et la fonction Dynamic Island qui est chargée d’afficher les notifications avec une pincée de poussière magique d’Apple. Il y a aussi d’autres améliorations, comme les panneaux LTPO qui ont maintenant été améliorés pour descendre jusqu’à 1 Hz. Consultez notre article de synthèse pour plus de couverture sur les iPhones.

En parlant de choses qui se sont finalement produites, Apple a abandonné le mini comme prévu et a présenté un nouveau modèle de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Plus. C’est intéressant – et si vous vouliez un écran plus grand que 6,1″, mais que vous ne vous souciez pas de l’appareil photo plus avancé des modèles Pro (sans parler de leurs prix plus élevés) ? Avec la série 13, vous n’avez pas eu de chance, mais la génération 2022 a le téléphone qu’il vous faut.

Mis à part la taille de l’écran et de la batterie, le Plus est fondamentalement identique à l’iPhone 14 vanille, que nous verrons ci-dessous (et nous devons parler du chipset et d’autres choix).

Alors que les trois autres modèles ont de quoi se vanter, l’iPhone 14 est dans une situation difficile – il partage les mêmes inconvénients matériels que le 14 Plus mais sans la nouveauté de sa taille. Alors, pourquoi dépasser le 13 ? Le nouveau modèle utilise l’ancien chipset A15, bien qu’il s’agisse d’une version légèrement plus puissante que celle du 13 – il dispose d’un GPU 18% plus rapide. De plus, la caméra principale a un capteur plus grand (1,9 µm contre 1,7 µm) et la caméra selfie a une mise au point automatique et elles fonctionnent mieux grâce au moteur photonique.

Mais ce sont toujours des appareils photo de 12 mégapixels et vous obtenez toujours un écran à encoche, qui est maintenant démodé, même au siège d’Apple. Et l’affichage est le même – un panneau AMOLED 60 Hz sans mode Always On. Et pas de téléobjectif, bien sûr (avoir un zoom numérique 2x sans perte à partir d’un capteur 48MP aurait atténué cette douleur).

