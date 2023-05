Sondage hebdomadaire : Poco F5 et Poco F5 Pro vous tentent avec un super rapport qualité prix, vous en voulez un ?

Les nouveaux téléphones Poco F5 et F5 Pro sont un bon exemple du rapport qualité-prix des appareils qui définissent la série F. Ils sont au prix de milieu de gamme mais sont équipés comme des produits phares d’un an dans la plupart des aspects en plus de l’appareil photo.

Le Poco F5 Pro apporte le Snapdragon 8+ Gen 1 à 450 $. C’est à peu près le même prix qu’un Galaxy A54 ou un Pixel 7a. Il dispose également d’un écran QHD+ AMOLED 120 Hz, qu’aucun de ces téléphones n’a – c’est plus une fonctionnalité Galaxy S23 Ultra/Pixel 7 Pro (pas même S23+ ou Pixel 7). Ces téléphones Samsung et Google ne peuvent que rêver d’avoir une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 30 W, leurs sociétés mères sont trop conservatrices pour cela.

Nous avons mentionné que la caméra n'a rien de spécial et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas mal, remarquez, le 64MP principal avec OIS et 8MP ultra large semble solide pour le milieu de gamme. Nous n'avons pas encore examiné le modèle Pro et nous étions satisfaits de l'appareil photo de son frère vanille (plus à ce sujet dans un instant).













Points forts du Poco F5 Pro

Un inconvénient du Poco F5 Pro est que Xiaomi ne s'est engagé que sur 2 mises à jour du système d'exploitation et 3 ans de correctifs de sécurité. Le Galaxy A54 reçoit 4 mises à jour du système d'exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité, les mises à jour du Pixel 7a 3 OS et 5 ans de correctifs. Même si vous aimez MIUI, ce n'est pas génial – le Snapdragon 8+ Gen 1 sera puissant pendant plus de 3 ans, du moins en regardant les mid-rangers.













Que pensez-vous du Poco F5 Pro – si vous cherchez un milieu de gamme, est-ce celui qu’il vous faut ?

Le Poco F5 a un PDSF de 380 $ / 30 000 ₹ et utilise le nouveau Snapdragon 7+ Gen 2. Il s’agit peut-être d’une puce de la série 7, mais en termes de CPU et de GPU, il ressemble plus à un 8+ Gen 1 ralenti qu’à c’est comme l’original 7 Gen 1.

Il utilise un modem plus lent, X62 au lieu de X65, bien que les chances soient minces que vous remarquiez une différence. Le manque de 4K @ 60fps et de tout mode 8K est plus perceptible.













Points forts du Poco F5

Une autre différence majeure entre le F5 et le F5 Pro est que le modèle vanille passe à la résolution FHD + pour son écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz et que le lecteur d’empreintes digitales se déplace de sous l’écran vers le bouton d’alimentation sur le côté. Il y a plus, la batterie est un peu plus petite (5 000 mAh contre 5 160 mAh) et bien qu’elle ait le même support de charge filaire de 67 W, elle manque de sans fil.

Du côté positif, le Poco F5 dispose d'une prise casque 3,5 mm, avec une certification Hi-Res Audio. Ni le F4 ni le F5 Pro n'ont cela (il en va de même pour la plupart des téléphones de nos jours).













Le Poco F5 a-t-il un meilleur rapport qualité-prix que le F5 Pro ou pensez-vous que le milieu de gamme n’est pas non plus à avoir ? Avant de répondre, ne manquez pas notre revue écrite et notre revue vidéo.