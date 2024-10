Sondage hebdomadaire : Oppo Find X8 ou Find X8 Pro seront-ils votre prochain téléphone ?

Les choses s’échauffent dans l’espace phare alors qu’Oppo a dévoilé la série Find X8. Ce sont des produits phares avec un accent particulier sur l’appareil photo (avec l’aide de Hasselblad). Cette année, il existe même une touche d’obturateur d’appareil photo et le curseur d’alerte est de retour (tous deux sur le modèle Pro uniquement).

L’Oppo Find X8 Pro n’est pas une suite directe du Find X7 Ultra (un X8 Ultra pourrait arriver plus tard). Ainsi, au lieu d’un écran incurvé, il dispose d’un panneau LTPO de 6,78 pouces micro-quad-incurvé presque plat (1264p+, 120 Hz, couleurs 10 bits). Il est alimenté par le chipset Dimensity 9400 et une énorme batterie de 5 910 mAh (avec une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W).

L’appareil photo principal est doté d’un capteur LYT-808 de 50 MP 1/1,4″, qui est plus grand que celui avec lequel le Vanilla X8 doit fonctionner. De plus, il existe un télé 3x et un ultra large 120°. Le modèle Pro dispose également d’un objectif périscope – 135 mm (6x). Toutes les caméras sont équipées de capteurs 50MP.

L’Oppo Find X8 est plus petit que le X8 Pro et le X7. Remarque : plus petit, pas petit. Il dispose d’un écran de 6,59 pouces, après tout, d’un autre panneau LTPO (120 Hz, 10 bits). Ce modèle est également alimenté par le Dimensity 9400 et une impressionnante batterie de 5 630 mAh (80 W filaire, 50 W de charge sans fil). Comme mentionné ci-dessus, la triple caméra 50MP (principale, 3x télé et ultra large) comprend un capteur principal plus petit, mais les modules 3x et ultra large sont les mêmes. La grande différence est l’absence d’objectif périscope sur celui-ci.

Le Find X7 était un peu décevant avec son indice de résistance à la poussière et à l’eau IP65. Cette année, Oppo a tout mis en œuvre et les deux modèles X8 sont classés IP68 et IP69 (ce dernier étant pour la résistance aux jets d’eau chaude, au cas où vous souhaiteriez rincer votre téléphone de manière plus agressive).











Série Oppo Find X8

L’Oppo Find X8 Pro commence à 5 300 CNY (745 $) pour un modèle 12/256 Go, tandis que le prix de base de l’Oppo Find X8 est de 4 200 CNY (590 $) pour la même mémoire 12/256 Go.

Regardons un peu de concurrence. Les vivo X200 et X200 Pro ont été mis en vente la semaine dernière. Le modèle vanille coûte 4 300 CNY pour un modèle 12/256 Go, correspondant essentiellement au X8. La série X200 utilise également le Dimensity 9400 et est classée IP68/IP69. Le vanilla X200 n’a pas d’écran LTPO (c’est un panneau OLED de 6,67 pouces, 1260p+, 120 Hz, 10 bits). Sa configuration de caméra est comparable à celle du Find X8. La batterie est plus grande à 5 800 mAh, mais ne prend en charge que la charge filaire (90 W).

Le vivo X200 Pro coûte 5 300 CNY (correspondant au X8 Pro) pour un téléphone de 12/256 Go. Celui-ci dispose d’un écran LTPO et bien qu’il n’y ait pas de deuxième module télé, l’objectif 3,7x de celui-ci est soutenu par un impressionnant capteur de 200 MP pour un zoom supplémentaire. La batterie de 6 000 mAh prend en charge la charge filaire de 90 W et la charge sans fil de 30 W.











vivo X200 • vivo X200 Pro • vivo X200 Pro mini

Il existe également un vivo X200 Pro mini (4 700 CNY pour 12/256 Go), lancé ce vendredi. Il s’agit essentiellement d’une version plus petite du Pro. Avec un écran LTPO de 6,31 pouces, il mesure 71,8 mm de large et pèse 187 g. La batterie est un peu plus petite mais toujours puissante à 5 700 mAh (charge 90 W/30 W). Le seul véritable inconvénient ici est que la caméra télé dispose d’un objectif 3x et d’un capteur 50MP.

Nous ne savons pas quels modèles Vivo X200 seront disponibles dans le monde, mais Oppo a confirmé que la série Find X8 serait largement disponible. Il existe une version du Find X8 Pro avec communication par satellite, mais il est peu probable qu’elle soit disponible en dehors de la Chine.

Le OnePlus 13 sera dévoilé le 31 octobre (jeudi) et il est confirmé qu’il utilise le chipset Snapdragon 8 Elite, ainsi que trois caméras 50MP, y compris le même capteur LYT-808 que le Find X8 Pro. Cependant, il n’y a pas encore de mot sur les prix.









Les téléphones équipés de Snapdragon 8 Elite sont en route

Il existe également la série Xiaomi 15 (avec Snapdragon 8 Elite), qui sera officiellement dévoilée le 29 octobre. Il est également confirmé que la série Honor Magic7 (à venir la semaine prochaine) utilise la puce Qualcomm, tout comme le Realme GT7 Pro (à venir plus tard). ce mois-ci).

Nous n’avons pas une idée complète de ce que Xiaomi, Honor et Realme préparent, mais comme nous l’avons dit dans le paragraphe d’ouverture, les choses s’échauffent dans l’espace phare.

Mais pour en revenir aux téléphones Oppo, que pensez-vous de l’acquisition d’un Oppo Find X8 Pro ?

Qu’en est-il de l’Oppo Find X8 vanille ?