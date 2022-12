Sondage hebdomadaire : Oppo Find N2 et N2 Flip entrent dans le ring pliable, êtes-vous de leur côté ?

Oppo a présenté la semaine dernière son premier flip pliable, le Find N2 Flip. Bien que nous n’ayons pas encore les détails, nous savons que dans un avenir proche, ce modèle sera disponible dans le monde entier (ou du moins sur les marchés couverts par Oppo), contrairement au Find N original.

Et, malheureusement, contrairement au nouvel Oppo Find N2 également – il semble que celui-ci sera uniquement destiné à la Chine, tout comme son prédécesseur. Pourtant, les ingénieurs d’Oppo ont réalisé des améliorations massives, donc cela vaut également le coup d’œil, même s’il ne s’agit que de lèche-vitrines pour la plupart.

Commençons par le Oppo Find N2 Flip. Ce pliable à clapet affrontera le Galaxy Z Flip4 de Samsung et le Razr 2022 de Motorola. Le Galaxy coûte normalement 1 100 €, bien que vous puissiez le trouver aussi bas que 800 €, le Razr coûte 1 100-1 200 €. Quant à l’Oppo, son prix de départ en Chine est de 6 000 CNY, soit 810 €, mais c’est sans les diverses taxes locales qui seront appliquées avant qu’il n’atteigne un magasin près de chez vous.

En comparant les trois téléphones, ils ont à peu près les mêmes dimensions, sauf que le Motorola est très large (79,8 mm). Ils ont également à peu près le même écran interne (le Samsung est plutôt petit) qui utilise des panneaux OLED 120 Hz avec une résolution FHD+. Jusqu’ici, si semblable.

Le Find N2 Flip se distingue par son écran de couverture plus grand, 3,26″ de diagonale, même si avec les différents rapports d’aspect, il est probablement préférable de les comparer par surface : 28,4 cm² pour l’Oppo, 22,3 cm² pour le Motorola et seulement 9,4 cm² pour Samsung. Voici un schéma qui montre leurs tailles relatives :



Bleu – Find N2, vert – Razr 2022, rouge – Galaxy Z Flip4

Le Find N2 Flip possède également la plus grande batterie des trois, à 4 300 mAh, il a presque la même capacité que le Galaxy Z Fold4, beaucoup plus grand. La capacité de la batterie est l’un des plus gros problèmes qui affligent les pliables en ce moment, alors bravo à Oppo.

Pour une raison quelconque, Oppo a décidé d’utiliser le Dimensity 9000+ pour alimenter le téléphone. C’est une bonne puce, mais pour ce qui est effectivement un lancement en 2023, nous ne pouvons pas nous empêcher de demander « pourquoi pas le 9200 ? ». Le 9000+ tient bon face au Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur des flips Samsung et Motorola, mais le 8 Gen 2 est déjà là, tout comme le Dimensity 9200.

L’appareil photo est l’autre caractéristique pas tout à fait impressionnante du N2 Flip, non pas que les deux autres soient des téléphones avec appareil photo stellaires (au moins ils ont OIS, cependant). Les pliables horizontaux ont de bien meilleures caméras que leurs homologues à clapet, c’est le cas depuis quelques années maintenant.









Samsung Galaxy Z Flip4 • Motorola Razr 2022

A noter qu’il existe aussi le Huawei Pocket S, mais qui embarque un Snapdragon 778G milieu de gamme (une version 4G uniquement). Il n’a pas non plus accès au Google Play Store, ce qui limite son attrait en dehors de la Chine. Il a été lancé au même prix que le N2 Flip, nous allons donc le sauter.

L’Oppo Find N2 Flip arrive un peu tard dans le jeu, donc beaucoup d’entre vous ont peut-être déjà acheté un autre flip – l’Oppo vous fait-il souhaiter que vous ayez attendu ? Ou si vous n’aimiez pas les flips jusqu’à présent, le Find N2 Flip vous a-t-il fait changer d’avis ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Ensuite, nous examinerons le Oppo Find N2. Oppo a réussi à réduire de 42 g le poids, le N2 pèse désormais moins qu’un iPhone 14 Pro Max (233 g contre 240 g). Cela a été réalisé avec un travail impressionnant sur la refonte de la charnière, qui est également censée mieux cacher le pli. Est-ce réellement mieux ? Nous travaillons sur un examen complet, alors restez à l’écoute pour plus de détails.

Le N2 est également plus fin que son prédécesseur, 7,4 mm déplié et 14,6 mm plié contre 8,0/15,6 mm. Et l’affichage de la couverture a été bien amélioré avec un panneau de 120 Hz (au lieu de 60 Hz). Malgré une légère modification de son rapport d’aspect, c’est probablement le pliable horizontal le plus confortable à utiliser d’une seule main (surtout après avoir perdu tant de poids). Plié, il mesure 132,2 mm de haut et 72,6 mm de large. L’iPhone 14 Pro Max mesure 160,7 mm et 77,6 mm, par exemple. Et une fois que vous ouvrez l’Oppo, vous obtenez un écran près de 50% plus grand (en surface) que l’iPhone.











Oppo Fin N2 (à gauche) et Oppo Find N2 (à droite)

Par rapport au Find N d’origine, Oppo a équipé le téléobjectif Find N2 d’un capteur de résolution supérieure (32MP contre 13MP), il en va de même pour l’ultra large (48MP contre 16MP). Et il a accéléré la charge de la batterie de 4 520 mAh, la doublant de 33 W à 67 W (elle a supprimé la charge sans fil, peut-être pour affiner le téléphone).

En laissant de côté le Find N original, le N2 devra affronter le plus grand Galaxy Z Fold4. Celui-ci a un écran interne 13% plus grand et pèse 30g de plus. Il est assez étroit lorsqu’il est fermé, 67,1 mm, bien que cela ait été réalisé en compromettant le format d’affichage de la couverture (23,1: 9). Malgré le poids supplémentaire, le Galaxy a une batterie plus petite de 120 mAh (il a une charge sans fil).

Il y a aussi le vivo X Fold+. Nous ne savons pas s’il sera disponible en dehors de la Chine, mais ce n’est pas comme si le Find N2 serait largement disponible non plus. Le vivo a un écran interne encore plus grand (+27%) et mesure 74,5 mm lorsqu’il est fermé avec son écran de couverture 6,53″ 21:9. C’est le seul avec une caméra périscope (8MP 125mm), plus une seconde télécaméra (12MP, 47mm). À 311 g, celui-ci est assez lourd.









Samsung Galaxy Z Fold4 • vivo X Fold+

Le Xiaomi Mix Fold 2 apporte également un écran interne massif de 8,02 pouces et un écran de couverture 6,56 pouces 21: 9 (73,9 mm de large), mais ne pèse «que» 262 g, autant que le Z Fold4. Comme l’Oppo et le hte vivo, l’écran interne utilise un panneau LTPO pour un taux de rafraîchissement variable.

Le Honor Magic Vs est également grand (écran interne de 7,9 pouces) et pèse 261 g. Il est assez grand, 27 mm plus haut que l’Oppo, mais à 72,6 mm, il a la même largeur. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’un périscope, le téléobjectif 3x est plus long que celui d’Oppo, bien que le capteur 8MP limite le zoom numérique. Malgré son poids assez raisonnable, le Magic Vs possède la plus grande batterie du groupe à 5 000 mAh.









Xiaomi Mix Fold 2 • Honneur Magic Vs

Soit dit en passant, tous les quatre utilisent Snapdragon 8+ Gen 1. Il y a aussi le Huawei Mate Xs 2, mais avec un Snapdragon 888 uniquement 4G, il pourrait être difficile de rivaliser, même en Chine où le Google Play Store n’a pas d’importance.

Encore une fois, Oppo n’a fait aucune mention d’une sortie mondiale du Find N2 et nous ne retenons pas notre souffle. Mais imaginez que vous puissiez acheter le Find N2 – le feriez-vous ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.