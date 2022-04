Sondage hebdomadaire : Oppo F21 Pro et F21 Pro 5G veulent être votre prochain téléphone, n’est-ce pas ?

Oppo a annoncé le lancement de deux téléphones en Inde cette semaine – le F21 Pro est déjà disponible à partir de ce vendredi, le F21 Pro 5G le rejoindra jeudi (21 avril). La réception précoce du duo semble positive, mais approfondissons plus en détail.

Tout d’abord, ce n’est pas un nouveau matériel – le F21 Pro est le Reno7 (4G)le F21 Pro 5G est le Reno7 Z 5G. Alors que quelques téléphones Reno7 sont disponibles en Inde, ces deux-là ne l’étaient pas, ils sont donc un ajout bienvenu à la gamme dans le pays.

Quoi qu’il en soit, l’Oppo F21 Pro 5G sera lancé à 27 000 ₹ (15% de réduction sur le PDSF de 32 000 ₹). Il propose un écran AMOLED de 6,43 pouces (60 Hz), un Snapdragon 695, 128 Go de stockage extensible, un appareil photo de 64 MP (pas de télé ni d’ultra large) et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 33 W (100 % en 63 minutes).













Points forts du Oppo F21 Pro 5G

L’Oppo F21 Pro tombe à 23 000 ₹ en coupant le chipset compatible 5G et en le remplaçant par un Snapdragon 680. Cependant, son écran AMOLED de 6,43 pouces a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et vous disposez d’un lecteur d’empreintes digitales intégré (au lieu d’un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté). ). De plus, alors que la caméra arrière est la même, la caméra selfie reçoit un capteur IMX709 de 32 MP à plus haute résolution (au lieu de 16 MP). La batterie est également la même, 4 500 mAh avec une charge de 33 W. Notez qu’aucun des téléphones n’est capable d’enregistrer des vidéos en 4K, pas même en 1080p à 60 ips.













Points forts du Oppo F21 Pro

Le modèle 4G est-il la meilleure affaire ou préférez-vous payer un supplément pour les performances supérieures du chipset 695 ? Nous n’avons probablement pas besoin de vous dire que l’Inde n’a toujours pas de réseau 5G actif, mais cela devrait changer bientôt (peut-être même avant la fin de l’année).

Pendant que nous attendons cela, regardons quels autres téléphones vous pouvez obtenir pour votre argent.

Le Xiaomi 11i, par exemple, a un écran AMOLED plus grand de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un Dimensity 920 qui devrait battre le Snapdragon. Il y a aussi un appareil photo principal de 108 MP à l’arrière, ainsi qu’un jeu de tir ultra large de 8 MP. La plus grande batterie de 5 160 mAh se charge plus rapidement à 67 W (50 % en 13 minutes). Ce modèle a un PDSF de 25 000 ₹, mais vous pouvez obtenir le modèle HyperCharge avec une batterie de 4 500 mAh et une charge de 120 W (100 % en 15 minutes) pour 27 000 ₹, le même prix que l’Oppo F21 Pro 5G.

Le Realme GT Master est une option plus petite avec un AMOLED de 6,43 pouces à 120 Hz et un Snapdragon 778G rapide. Il a un appareil photo principal de base de 64 MP et un ultra large de 8 MP, une petite batterie de 4 300 mAh avec une charge de 65 W et un extérieur élégant, le tout pour 28 000 ₹ (pour 8/128 Go) si vous pouvez le trouver en stock.

Le Realme 9 Pro + est un peu moins cher à 27 000 ₹ (8/128 Go) et il est en fait en stock. Son écran AMOLED de 6,4″ descend à 90 Hz (toujours mieux que les 60 Hz du F21 Pro 5G), mais vous obtenez le Dimensity 920 et un appareil photo de 50 MP avec un grand capteur (1/1,56″) et OIS, plus un 8 Appareil photo ultra large MP et charge plus rapide pour la batterie de 4 500 mAh (50 W, 100 % en 44 minutes). Notez que les deux modèles F21 Pro ont une résistance de base aux éclaboussures IPX4, contrairement aux Realmes (la paire 11i a IP53).

Le Motorola Edge 20 est une autre option Snapdragon 778G, celle-ci avec un impressionnant écran OLED de 6,7 pouces à 144 Hz. Comme les Xiaomis, il dispose d’un appareil photo principal de 108 MP, mais ajoute un téléobjectif de 8 MP (grossissement optique 3x) et un ultra large de 16 MP. Comme bémol majeur on notera ici la petite batterie de 4000 mAh (avec une charge de 30W). Une unité 8/128 Go vous coûtera 25 000 ₹.













Xiaomi 11i • Realme GT Master • Realme 9 Pro+ • Motorola Edge 20

La version indienne du Redmi Note 11 Pro + 5G (à ne pas confondre avec la version mondiale) se vend 21 000 ₹ sur Mi.com, le même prix que le F21 Pro uniquement 4G. Cependant, il s’agit davantage d’un concurrent du modèle 5G car il possède le même chipset Snapdragon 695. Comme le 11i ci-dessus, celui-ci dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces (120 Hz), d’un appareil photo principal de 108 MP et d’appareils photo ultra larges de 8 MP, la batterie est de 5 000 mAh avec une charge de 67 W.

Si vous ne vous souciez pas de la 5G et que vous voulez quelque chose d’un peu plus petit, le Redmi Note 11S (4G) correspond à l’Oppo avec un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz. Il exécute l’ancien chipset Helio G96 (puce 12 nm plus lente et moins efficace), mais il a le même appareil photo principal de 108 MP à l’arrière et un ultra large de 8 MP pour démarrer. La batterie est plus grosse, 5 000 mAh, mais prend le même temps de charge à 33 W (100 % en 58 minutes). Obtenir la même configuration de mémoire (8/128 Go) vous coûtera 18 500 ₹.

Le Realme 9 5G Speed ​​passe à un écran LCD IPS de 6,6 pouces, mais il offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz – difficile à trouver à son prix de 23 000 ₹. Vous obtenez un chipset Snapdragon 778G plus rapide, mais un appareil photo 48 MP moins impressionnant (plus deux assistants 2 MP) et vous manquez de résistance à l’eau. La batterie de 5 000 mAh se charge à 30 W (50 % en 25 minutes).











Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G (Inde) • Xiaomi Redmi Note 11S • Vitesse Realme 9 5G

Voyez-vous un Oppo F21 Pro ou F21 Pro 5G dans votre avenir ou pensez-vous qu’il existe de meilleures alternatives ?

