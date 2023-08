Sondage hebdomadaire : obtiendriez-vous le Xiaomi Mix Fold 3 s’il n’était pas exclusif à la Chine ?

Xiaomi a annoncé son pliable haut de gamme plus tôt cette semaine, le Mix Fold 3, et il s’annonce certainement comme l’un des meilleurs pliables pour 2023.

Contrairement au Samsung Galaxy Fold5, le Mix Fold 3 offre une mise à niveau matérielle substantielle par rapport à son prédécesseur. Il ne correspondait pas tout à fait au Honor Magic V2 pour le pliable le plus fin du marché, mais à 10,9 mm lorsqu’il est plié (5,3 mm déplié), le produit phare de Xiaomi rase toujours 0,3 mm par rapport à son prédécesseur malgré l’emballage d’une batterie de 4 800 mAh à partir de 4 500 mAh sur le Mix Fold 2. Xiaomi a même trouvé de la place pour les bobines de charge sans fil, car le combiné prend désormais en charge la charge sans fil rapide de 50 W.

Les éléments les plus impressionnants du Mix Fold 3 sont sans doute la configuration de la caméra, qui est la seule pliable horizontalement avec quatre caméras. Vous obtenez un jeu de tir 10MP avec un zoom optique 3,2x et un téléobjectif 5x plus long avec un capteur 10MP. Ajoutez à cela un appareil photo principal à grand capteur de 50MP et un appareil photo ultra large de 12MP.

Xiaomi a repensé la charnière, qui se compose de 198 composants qui occupent jusqu’à 17 % d’espace interne en moins. La charnière supporte également des angles compris entre 45° et 135°.

Malheureusement, comme ses prédécesseurs, le Mix Fold 3 est limité au marché chinois, ce qui limitera inévitablement son impact – occasion manquée ou décision raisonnable pour un appareil à l’attrait limité ? Votez maintenant !.