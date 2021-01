Les précommandes du trio Galaxy S21 de Samsung ont été mises en ligne ce vendredi. Vous pouvez consulter cet article pour connaître les prix des trois produits phares aux États-Unis, en Europe et en Inde. Gardez à l’esprit que les pré-commandes donnent droit à des cadeaux et si vous ne voulez pas d’un casque TWS et d’une balise intelligente, vous pouvez attendre un peu après le début des ventes pour que les prix baissent. Ou peut-être que vous n’allez pas du tout acheter un S21, c’est ce que nous voulons vous demander aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est certainement celui qui a obtenu le plus de mises à niveau. Il dispose d’un capteur 108MP amélioré, d’un périscope 10x plus long et d’un téléobjectif 3x pour un zoom de milieu de gamme, ainsi que d’un enregistrement 4K 60fps activé par Samsung sur toutes les caméras.







Quatre caméras avancées sur le S21 Ultra • Les nouveaux chipsets promettent des performances CPU et GPU plus rapides

Certains adoreront la nouvelle prise en charge du S Pen, d’autres s’en moqueront – c’est de toute façon complètement optionnel. Mais tout le monde pourra profiter d’un écran lumineux de 6,8 pouces avec une résolution de 1440p + et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz (qui peut descendre jusqu’à 10 Hz).







Galaxy S21 Ultra: prise en charge du stylet S Pen • Écran plus lumineux de 6,8 po 1440p + avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

Il n’y a pas de mise à niveau de la batterie, elle reste à une capacité de 5000 mAh et supprime même le support de charge de 45 W. Samsung a également laissé tomber le chargeur ainsi que la fente microSD, ce qui en ira probablement beaucoup.

Le Samsung Galaxy S21 5G a fait le pire des trois – son écran est descendu à une résolution de 1080p +, son dos est en «glasstic», ce qui est principalement des termes marketing sophistiqués pour le plastique, tandis que la capacité de la batterie reste la même. Cela dit, nous avons le sentiment qu’il sera plus populaire que le Plus.

D’une part, il est plus petit – à 6,2 pouces, ce n’est pas exactement compact, mais la plupart des produits phares de nos jours ont au moins des écrans de 6,5 pouces, certains vont à 6,7 pouces et plus. Et c’est le moins cher des trois, ces 100 $ / 100 € économisés peuvent faire une grande différence. De plus, ce n’est pas comme si le Plus avait de meilleures caméras ou plus de stockage.

En effet, le plus grand Samsung Galaxy S21 + 5G possède la même triple caméra que le S21. Le même que le S20, en fait, bien que les nouveaux capteurs et le traitement d’image puissent améliorer la qualité de l’image au cours de la génération 2020. Et ce téléphone bénéficie d’une mise à niveau de la batterie, gagnant 300 mAh pour un total de 4800 mAh.

Vous ne pouvez avoir que 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage sur les S21 et S21 +. L’Ultra est meilleur sur les deux fronts car il commence avec 12 Go de RAM et la configuration supérieure est de 16/512 Go.







Galaxy S21 et S21 +: tailles différentes • mêmes appareils photo

En ce qui concerne les chipsets, il existe deux versions de chaque modèle, l’une alimentée par le Snapdragon 888 et l’autre par l’Exynos 2100, divisées géographiquement comme d’habitude. Cette année, les deux puces sont assez proches, mais nous pouvons voir une différence dans l’efficacité énergétique et les performances du GPU.

Nous examinerons naturellement les téléphones en détail bientôt, y compris en testant les chipsets, mais jusque-là, nous n’avons que des fuites de repères à examiner. Au fait, il n’y a pas de modèles 4G cette année, seulement 5G.

Vous pouvez consulter notre résumé de la couverture pour plus de détails sur les téléphones. Nous avons également préparé des listes des avantages et des inconvénients pour le trio S21 et pour les modèles S21 vs S20, qui peuvent servir de rappels rapides sur les meilleures (et pas très bonnes) fonctionnalités. Il y a aussi une vidéo qui couvre les principales fonctionnalités.