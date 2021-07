Sondage hebdomadaire : Nintendo Switch OLED contre Valve Steam Deck

La semaine dernière, Nintendo a dévoilé l’OLED Switch, cette semaine Valve a dévoilé le Steam Deck. En choisirez-vous un ou pensez-vous que les téléphones Android sont le moyen de jouer en déplacement ? Avant de vous indiquer l’isoloir virtuel, examinons de plus près les concurrents.

Le modèle Nintendo Switch OLED sera disponible en octobre à partir de 350 $, c’est-à-dire avec 64 Go de stockage (l’original avait 32 Go). Il dispose d’un écran OLED de 7 pouces, une mise à niveau par rapport au plus petit écran LCD de 6,2 pouces de l’original (le modèle Lite a un écran encore plus petit à 5,5 pouces). Cependant, il a toujours une résolution de 1 280 x 720 px.

Le chipset est le même Tegra X1 qu’avant, les rumeurs d’une mise à niveau n’ont pas abouti. Cela signifie que vous obtenez des graphiques 720p en mode portable et 1080p lorsqu’il est ancré (discutable, plus à ce sujet dans une minute). La durée de vie de la batterie est de l’ordre de 4,5 à 9 heures (par exemple, vous pouvez vous attendre à 5,5 heures lorsque vous jouez Souffle de la nature). Cela correspond à la version révisée du commutateur d’origine.

La station d’accueil dispose d’une nouvelle fonctionnalité, un port LAN filaire, qui permettra une connexion stable à haut débit et à faible latence, même par rapport aux nouvelles normes Wi-Fi. En parlant, le Switch prend en charge le Wi-Fi 5 (ac).

Passant au Valve Steam Deck, il sera disponible en décembre à partir de 400 $. Notez que cette version est livrée avec 64 Go de mémoire eMMC. Si vous voulez un stockage plus rapide, c’est-à-dire un SSD NVMe, cela commence à 530 $ pour un modèle de 256 Go. La RAM est toujours de 16 Go de DDR5.

Le Deck est alimenté par un APU AMD Zen 2 avec 4 cœurs (8 threads) et un GPU RDNA 2 avec 8 UC. Il s’agit de la dernière architecture graphique d’AMD (série Radeon 6000), tandis que les APU Ryzen utilisent l’architecture vieillissante Vega pour leurs GPU. Ainsi, ce sera nettement plus rapide que les APU Ryzen, mais pas aussi vite que, disons, la Radeon 6700 XT, qui a 40 UC (mais coûte autant que le Steam Deck lui-même et a un TDP de 230 W).

Pourtant, l’écran embarqué ne vous impressionnera pas par sa fidélité graphique – c’est un écran LCD de 7 pouces, une dalle 16:10 cette fois, donc une résolution de 1 280 x 800 px. Il fonctionne à un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz et prend en charge la saisie tactile.

Si l’affichage est trop limité, vous pouvez utiliser l’USB-C en mode Alt DisplayPort 1.4 pour produire une résolution 4K à 120 Hz ou même jusqu’à 8K. Non pas que le GPU puisse atteindre des fréquences d’images jouables à ces résolutions. Bien que les propriétaires de Switch vous diront que la puce Tegra vieillissante n’est pas non plus un démon de la vitesse et que le véritable rendu 1080p est principalement une chimère.

Les deux consoles ont des emplacements microSD pour l’extension de la mémoire et bien que le Switch puisse jouer à des jeux sur microSD, nous ne sommes pas sûrs de vouloir exécuter un jeu de classe PC à partir d’un seul – l’utilisation d’une clé USB 3.1 sera probablement une meilleure option. Comme avec le Switch, il existe un dock officiel pour le Steam Deck qui ajoute un port DisplayPort et HDMI pleine taille, un port USB-A 3.1 et deux ports USB-A 2.0.

En termes de durée de vie de la batterie, cela varie considérablement. La batterie de 40 WHr prend en charge entre 2 et 8 heures de lecture. Pour la connectivité réseau, il y a à nouveau le Wi-Fi 5 (ac), si vous obtenez le dock, vous aurez également un câble Ethernet. L’appareil pèse 669 g, contre 399 g pour la Switch (avec les Joy-Cons attachés).

Parlons contrôleurs ensuite. Le Nintendo Switch OLED est doté de Joy-Cons détachables, qui peuvent servir de contrôleurs sans fil pour deux joueurs et prennent également en charge les commandes de mouvement. Une fois attachés, ils donnent à la console un ensemble assez standard de deux sticks analogiques, un D-pad, quatre boutons d’action et quatre boutons d’épaule.

Le Valve Steam Deck prend une page du Steam Controller et dispose de deux pavés tactiles. Ceci s’ajoute aux deux sticks analogiques, le D-pad, quatre boutons d’action, quatre boutons d’épaule et quatre déclencheurs supplémentaires en bas. Bien entendu, les deux consoles vous permettent de connecter des contrôleurs supplémentaires.







Contrôleurs : Steam Deck vs Switch

Enfin, jetons un bref coup d’œil aux bibliothèques de jeux, qui sont peut-être la fonctionnalité la plus importante sur une console. Ils sont tous les deux riches, mais en quelque sorte ils sont diamétralement opposés.

Le Steam Deck exécute SteamOS 3.0 (basé sur Arch Linux) et peut jouer à n’importe quel jeu de la bibliothèque Steam. Cela inclut les jeux modernes, de nombreux classiques et d’innombrables jeux indépendants.

La Nintendo Switch exécute des jeux exclusifs à Switch, y compris une bibliothèque de titres propriétaires de haute qualité (plus certains titres à feuilles persistantes NES/SNES).

Il existe d’autres façons de jouer en déplacement. Il y a des choses comme les MOQI i7 sous Android que nous avons examinés il y a quelque temps, qui ont des commandes intégrées comme ces deux-là. Des appareils comme l’Asus ROG Phone 5 proposent également une large gamme de contrôleurs. En fait, les téléphones Android en général devraient avoir une prise en charge native des contrôleurs DualShock 4 de Sony et Xbox de Microsoft (bien que cela puisse parfois être cassé). Vous pouvez même jouer à des jeux sur PC et console avec des services de streaming cloud ou diffuser le jeu depuis votre propre PC/console.

Alors, qu’est-ce que ce sera – un Switch ou un Steam Deck ? Ou ni l’un ni l’autre ?

PS. nous avons vu que certains d’entre vous avaient des problèmes de vote. Nous utilisons un service tiers pour les sondages (StrawPoll) et nous pensons que cela peut être lié à sa vérification de duplication des votes. Pouvez-vous voter directement sur paille.com? Quelles erreurs voyez-vous et quel navigateur utilisez-vous ?