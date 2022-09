Sondage hebdomadaire : Motorola Edge 30 Ultra vous tente avec son appareil photo 200MP, Fusion et Neo veulent aussi votre attention

Motorola a lancé le premier téléphone avec un appareil photo 200MP la semaine dernière, le Edge 30 Ultra. Pour 900 €, ce produit phare offre beaucoup pour votre argent, même en plus du grand capteur ultra haute résolution de 1/1,22″.

Vous obtenez un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution FHD+ (il s’agit d’un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+ mais Gorilla Glass 5 relativement ancien). Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (avec une mémoire de base de 8/128 Go et des options jusqu’à 12/512 Go) et une batterie de 4 610 mAh avec une charge filaire de 125 W et une charge sans fil de 50 W.

Vous pouvez consulter notre examen pratique du Motorola Edge 30 Ultra pour un premier aperçu de ce dont le téléphone est capable. Nous avons des échantillons de caméras, oui, même des 200MP.

Non pas que vous prendrez beaucoup de photos de 200MP, ce capteur est vraiment destiné à être utilisé avec un binning 16 à 1 ou 4 à 1 pour obtenir des images de 12,5MP (avec des pixels effectifs de 2,56µm) ou de 50MP (1,28µm) . La caméra ultra-large 50MP est également réduite à 12,5MP par défaut (4 à 1), la caméra selfie 60MP offre également le binning.

Le téléobjectif est l’intrus – un capteur de base de 12 MP derrière un objectif de base 2x. Nous soupçonnons que nous pouvons obtenir de meilleures images 2x de la caméra principale, celle-ci aurait vraiment dû être au moins 3x. Le téléobjectif mérite son propre paragraphe car il apparaîtra en regardant la concurrence. La seule autre chose pour laquelle nous pouvons ancrer des points est la période de support logiciel relativement courte – le téléphone se lance avec Android 12 et il est peu probable qu’il voie Android 15.











Le Motorola Edge 30 Ultra impressionne avec son appareil photo 200MP, son Snapdragon 8+ Gen 1 et sa charge de 125W

Le Samsung Galaxy S22 Ultra peut être trouvé juste au nord de 1 000 € (pour une unité de 8/128 Go) et bien que son écran AMOLED se rafraîchisse à “seulement” 120 Hz, il s’agit d’un panneau LTPO plus efficace. Plus important encore, il recevra 4 mises à jour du système d’exploitation et dispose de deux téléobjectifs – un avec un objectif 3x et un périscope avec un grossissement 10x. Maintenant, cela vous donne un zoom phare. L’appareil photo principal n’est pas mal non plus, un capteur 108MP 1/1,33″ avec binning 9-to-1. Cependant, il vaut mieux ne pas mentionner la vitesse de charge.

Le Xiaomi 12S Ultra ne sera malheureusement pas lancé en dehors de la Chine, ce n’est donc pas un concurrent. Cependant, le Xiaomi 12S Pro devrait devenir mondial et il devrait coûter à peu près le même prix que le modèle non S – 900 €. Celui-ci a un panneau LTPO de 6,73 pouces à 120 Hz et le chipset SD 8+ Gen 1. Pour ses appareils photo, Xiaomi a opté pour une configuration triple 50MP – 1/1,28″ principal, 2x téléobjectif et 115° ultra large. Celui-ci peut rivaliser avec le Motorola en termes de charge, sa batterie de 4 600 mAh peut encaisser 120 W en filaire (0-100 % en 19 min) ou 50 W en sans-fil (0-100 % en 42 min).

Un Asus ROG Phone 6 commence à 1 000 €, mais c’est pour une unité 12/256 Go. Il fonctionne sur la puce 8+ Gen 1, bien sûr, avec un système de refroidissement amélioré. Son écran AMOLED de 6,78 pouces bat même le Motorola avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’appareil photo est assez basique, 50 + 13 + 5 MP, mais il dispose d’une grande batterie de 6 000 mAh, qui est assez rapide à charger (60 W, 0-100 % en 42 minutes). Vous disposez également de deux ports USB-C, ce qui peut être pratique pour les accessoires et simplement pour l’ergonomie. Comme avec le Motorola, vous obtenez un Android 12 principalement stock sans aucune promesse de support à long terme.











Samsung Galaxy S22 Ultra 5G • Xiaomi 12S Pro • Téléphone Asus ROG 6

Serez-vous l’un des premiers à adopter l’appareil photo 200MP ou ce téléphone ne vous convient-il pas ? Votez ci-dessous ou votez ici.

Le Motorola Edge 30 Fusion est une version à 600 € d’un téléphone d’un bon rapport qualité-prix. Il dispose également d’un écran OLED 144 Hz, d’un panneau FHD+ de 6,55 pouces, mais utilise l’ancien chipset Snapdragon 888+. De plus, il n’impressionne pas avec son appareil photo principal de 50 MP (1/1,55″) ou ultra large de 13 MP (pas de télé), la batterie de 4 400 mAh avec une charge filaire de 68 W est bonne mais pas géniale (0-50 % en 10 min ). Nous avons un examen complet si vous voulez en savoir plus. Une chose à noter est qu’il existe une option élégante en cuir végétalien, pour ceux qui portent leur téléphone sans étui.

Le Fusion affronte des goûts comme le Galaxy S21 FE (500-600 €) avec un chipset 888 et un écran AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz. L’appareil photo principal 12MP est banal, mais au moins vous obtenez un module téléobjectif 8MP 3x. La batterie de 4 500 mAh reçoit le système de charge habituel de 25 W de Samsung.

Alternativement, vous pouvez vous procurer un Realme GT2 pour moins de 500 €. Celui-ci possède également la puce 888 et un écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz. Vous obtenez également un appareil photo principal de 50 MP (1/1,56″), un ultra large de 8 MP et pas de téléobjectif. La batterie de 5 000 mAh est au niveau, mais avec un support de charge de 65 W (0-100 % en 33 minutes).

Pour environ 550 €, vous pouvez obtenir un Poco F4 GT avec la puce Snapdragon 8 Gen 1 plus puissante (sinon plus économe en énergie). Vous bénéficiez également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz et d’une configuration d’appareil photo de 64 + 8 + 2MP. La batterie de 4 700 mAh effectue une charge rapide de 120 W (0-100 % en 17 minutes), si elle avait une charge sans fil, elle aurait pu défier l’Edge 30 Ultra.











Samsung Galaxy S21 FE 5G • Realme GT2 • Xiaomi Poco F4 GT

En veux-tu un? Votez ci-dessous ou votez ici.

Enfin, il y a le Motorola Edge 30 Neo, un modèle plus petit et moins cher – il commence à 370 €. Son écran OLED de 6,28 pouces tombe à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la puissance provient d’un chipset Snapdragon 695 de milieu de gamme et d’une batterie de 4 020 mAh (charge rapide de 68 W). La configuration de la caméra est assez standard, 64 + 13MP à l’arrière, 32MP à l’avant.

Vous pouvez consulter notre article pratique pour un examen plus approfondi.

Ces petits téléphones sont difficiles à trouver. Il y a le Pixel 6a, par exemple, qui a le même encombrement et un écran de 6,1 pouces. Il utilise le chipset Google Tensor et, plus important encore, le traitement d’image Google pour les caméras larges et ultra larges de 12 MP. La batterie est grande (4 400 mAh), mais elle ne connaît pas le vrai sens de la charge rapide (18 W). De plus, celui-ci est plus cher, mais il peut être trouvé pour environ 400 €.

Le Samsung Galaxy A53 est plus grand (écran de 6,5 pouces, près de 7 mm plus haut et 3,6 mm plus large, et il pèse 34 g de plus), mais il est moins cher. L’écran AMOLED offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et à l’intérieur se trouve un chipset Exynos 1280. La configuration de la caméra est similaire à celle du Moto, 64 + 12MP (et un module macro 5MP et un capteur de profondeur 5MP). Le volume supplémentaire est fourni avec une batterie plus grande, 5 000 mAh, mais comme c’est typique pour Samsung, il ne prend en charge qu’une puissance de charge relativement faible, 25 W.









Google Pixel 6a • Samsung Galaxy A53 5G

Comme ses frères et sœurs, le Motorola Edge 30 Fusion est déjà disponible. Allez-vous en acheter un ? Votez ci-dessous ou votez ici.