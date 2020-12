Le tour préliminaire du vote pour les meilleurs téléphones de 2020 est terminé – nous avons déjà appelé les gagnants dans les catégories Gaming et Trailblazer, mais pour déterminer le meilleur téléphone dans les cinq autres segments de marché, nous passons au tour final. Les 5 meilleurs téléphones de chacun ont réussi.

Vous pouvez jeter un coup d’œil aux sondages originaux si vous êtes curieux de savoir à quel point chaque téléphone était populaire. Mais nous ne voulons pas influencer votre décision maintenant, nous avons donc répertorié les téléphones par ordre alphabétique pour que les choses soient justes.

Les téléphones de cinq marques différentes progressent dans la catégorie Meilleur produit phare de 2020. Trois ont été lancés à la fin de l’année (et ont facilement dépassé leurs frères et sœurs qui sont arrivés au début de 2020). Cependant, le fait que les deux autres prétendants existent depuis la majeure partie de 2020 et soient toujours aussi forts en dit long.

Fait intéressant, quatre des 5 meilleurs tueurs phares sont fabriqués par les mêmes marques qui ont également produit les produits phares les plus prometteurs de 2020. C’est naturel car il n’y a plus de marques pures «phares tueuses», ils veulent tous concourir dans toutes les catégories.

Le vote préliminaire dans la catégorie Meilleur appareil photo s’est terminé par essentiellement une égalité à 3, donc tout le monde devine ce qui se passera au tour 2. Et oui, trois des 5 meilleurs se battent également pour le titre du meilleur produit phare car la caméra est un élément majeur. fait partie de l’expérience smartphone moderne.

Le meilleur midranger semble dominé par une marque (enfin, la marque et une ramification nouvellement indépendante), mais il y a encore une chance pour une 11e heure de surprise.

Un téléphone s’est démarqué dans la catégorie 5G abordable et semble susceptible de remporter le titre. Cette année, les réseaux 5G ont atteint de grandes parties du monde et ont apporté plus de lancements de téléphones 5G avec eux. En 2020, nous avons vu la connectivité nouvelle génération passer de la pointe à la pratique courante.

Vous avez jusqu’à vendredi pour voter pour élire les meilleurs téléphones de 2020.