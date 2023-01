Sondage hebdomadaire : l’un des trios de la série Redmi K60 est-il votre prochain téléphone ?

Le Snapdragon 8 Gen 2 est encore très frais mais il commence déjà à apparaître sur certains smartphones de milieu de gamme comme la série Redmi K60 que Xiaomi vient de lancer en Chine. Le modèle Pro a la puce 8 Gen 2 et commence à 3 300 CNY pour un modèle 8/128 Go. A titre de comparaison, le Xiaomi 13 avec la même puce (et la même mémoire) est à 4 000 CNY.













Les Redmi K60 et K60 Pro sont équipés de chipsets Snapdragon série 8 et d’écrans QHD+

Le Redmi K60 Pro possède un écran OLED de 6,67 pouces plus grand que le Xiaomi 13, un panneau 12 bits avec une résolution QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie est également plus grande, 5 000 mAh, et plus rapide à charger que le Xiaomi 13 – elle fait 120 W sur un fil grâce à la puce Surge P1 et 30 W sans fil. En utilisant un adaptateur de 120 W, la charge de 0 à 100 % est obtenue en 19 minutes, contre 38 minutes pour le Xiaomi 13 et sa batterie de 4 500 mAh (le produit phare ne charge que 67 W, cependant).

La configuration de l’appareil photo n’est pas aussi agréable, bien qu’avec un appareil photo principal de 54MP avec OIS et un ultra large de 8MP, il ne manque vraiment qu’un téléobjectif.

Avec le refroidissement de la chambre à vapeur, la RAM LPDDR5X rapide et le stockage UFS 4.0, ainsi que l’échantillonnage tactile à 480 Hz, le Redmi K60 Pro donnera aux téléphones de jeu une course pour leur argent. Et avec l’extérieur de l’édition Champion, il ressemble même à la pièce.



Redmi K60 Pro en version Champion Performance Edition

Le Moto X40 a été dévoilé il y a quelques semaines avec un prix de départ de 3 300 CNY pour un téléphone 8/128 Go, le même que le K60 Pro. Il dispose d’un écran 165 Hz plus rapide (résolution FHD +, plutôt que QHD +), d’une résolution ultra large 50MP plus élevée et même d’un téléobjectif 12MP 2x de base. La batterie de 4 600 mAh est plus petite, mais la situation de charge est comparable à 125 W via un fil et 15 W sans fil.

Le nubia Z50 est probablement le téléphone Snapdragon 8 Gen 2 le moins cher en ce moment à 3 000 CNY. Il a un écran de 144 Hz (résolution FHD+ inférieure, cependant) et un appareil photo ultra large de 50 MP, cependant, l’appareil photo principal de 64 MP a un capteur plus petit que les autres. De plus, la batterie de 5 000 mAh se charge à “seulement” 80 W et n’a pas de charge sans fil.













Motorola Moto X40 • vivo iQOO 11 • ZTE nubia Z50 • ZTE nubia Red Magic 8 Pro

L’iQOO 11 a été lancé en Malaisie et en Thaïlande et arrivera bientôt en Inde. Il coûte plus cher que le Redmi à 4 100 CNY. Celui-ci dispose également d’un écran QHD+ 144Hz plus rapide et d’une caméra télé 13MP 2x. La batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge filaire de 120 W uniquement.

Le Red Magic 8 Pro est un téléphone de jeu approprié et commence à 4 000 CNY. Le coût supplémentaire par rapport au Redmi vous achète un ventilateur de refroidissement actif et des déclencheurs sensibles à la pression. L’appareil photo n’a rien de spécial, mais le téléphone est équipé d’une grosse batterie de 6 000 mAh (charge filaire de 80 W).

Xiaomi n’a pas révélé de plans de déploiement international pour le Redmi K60 Pro, nous devrions le voir assez tôt comme un Poco ou un téléphone Xiaomi. Ainsi, une fois que le Pro atteindra un magasin près de chez vous, en achèterez-vous un ou n’est-ce pas le bon téléphone pour vous ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Chargement…

Ensuite, regardons la vanille Redmi K60. Celui-ci passe à l’ancien (mais toujours rapide !) chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et laisse tomber l’appareil photo principal sur un petit capteur 64MP 1/2″ (pixels de 0,7 µm contre 1,0 µm sur le Pro, il conserve l’OIS, cependant ). La charge sans fil est la même à 30 W tandis que la charge filaire tombe à 67 W – bien qu’avec l’augmentation de la capacité de la batterie à 5 500 mAh, certains pourraient voir cela comme une mise à niveau. Le prix de base est de 2 500 CNY pour un téléphone 8/128 Go. Une dernière chose, l’écran de 6,67 pouces conserve la résolution QHD+ (et la dalle 12 bits), ce qui est un avantage majeur dans cette gamme de prix comme nous allons le voir.

Les téléphones bon marché 8+ Gen 1 sont difficiles à trouver. Par exemple, le Honor 80 GT, qui a également été annoncé cette semaine, commence à 3 300 CNY (bien que ce soit pour un modèle 12/256 Go). L’AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz a une résolution inférieure (FHD +) et n’est qu’un panneau de 10 bits. L’appareil photo principal de 54MP a un capteur plus grand de 1/1,49″ mais pas d’OIS. La batterie est un peu décevante avec une capacité de 4 800 mAh et une charge filaire de 66 W uniquement.











Honor 80 GT • Lenovo Legion Y70 • vivo iQOO Neo7 Racing

Le Lenovo Legion Y70 démarre également à 3 300 CNY et bien qu’il ne corresponde pas à la résolution QHD+ du Redmi K60, il le bat au moins avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’appareil photo principal de 50 MP est doté d’un OIS et la batterie est assez grande à 5 100 mAh (charge filaire uniquement de 68 W).

La nouvelle édition iQOO Neo7 Racing se rapproche avec un prix de 2 800 CNY. Il dispose d’un écran FHD + 120 Hz de 6,78 pouces et d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide filaire de 120 W uniquement. La configuration de la caméra offre un module principal de 50 MP avec un capteur plus grand et un OIS, ainsi qu’une caméra ultra large de 8 MP.

Le Redmi K60 (ou quel que soit le nom de la version globale) est-il le bon téléphone pour vous ou non ? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.

Chargement…

Enfin, il y a le Redmi K60E, le modèle le moins cher du trio à 2 200 CNY. La plupart des économies de prix proviennent du passage à un chipset Dimensity 8200. L’écran de 6,67 pouces maintient la résolution à QHD +, ce qui fait du modèle E une référence dans sa gamme de prix, même s’il ne s’agit plus d’un panneau 12 bits (le lecteur d’empreintes digitales se déplace également sur le côté). D’autres changements incluent un capteur de 48 MP dans l’appareil photo principal (toujours de 1/2″, toujours avec OIS) et la batterie de 5 500 mAh perd l’option de charge filaire de 30 W (mais conserve la charge filaire de 67 W).

D’une part, le K60E n’est pas aussi puissant que le K60 et seulement 300 CNY moins cher. D’un autre côté, si vous le comparez aux téléphones, c’est un moyen peu coûteux d’obtenir un écran QHD+ et une grande batterie. Cela en vaut la peine? Votez ci-dessous ou en utilisant cette page.